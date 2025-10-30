Platform aset digital

Infrastruktur menyeluruh yang sangat aman dengan solusi untuk melindungi aset, transaksi, dan kunci pribadi Anda
Adopsi aset digital yang cepat—termasuk mata uang kripto, aset token, NFT, dan aplikasi blockchain—mengubah cara kerja ekosistem keuangan. Untuk memimpin dalam era ini, perusahaan harus menjaga keamanan kunci kriptografi, data, dan aplikasi di seluruh lingkungan hybrid dengan infrastruktur tepercaya yang dapat diskalakan.
IBM menyediakan infrastruktur aman yang dapat diskalakan untuk mendukung penyimpanan aset digital, platform pertukaran, penerbitan token, dan jaringan blockchain yang diizinkan. Landasan ini membantu organisasi memenuhi persyaratan regulasi, memperkuat ketahanan, dan membangun kepercayaan yang langgeng di seluruh ekonomi digital.
Isolasi beban kerja dalam skala besar dalam lingkungan eksekusi tepercaya yang memperkuat perlindungan terhadap ancaman siber yang muncul.
Aktifkan komunikasi antara titik akhir dengan aman tanpa pernah terhubung secara langsung, yang meningkatkan keamanan transaksi.
Hadapi regulasi aset digital global yang terus berkembang dengan percaya diri untuk mempercepat inovasi yang aman dan pertumbuhan pasar.
Lindungi aset digital dan cegah kerugian yang tidak dapat dipulihkan dari serangan siber atau kesalahan manusia dengan manajemen kunci yang aman.
Seiring dengan banyaknya industri yang menggunakan aset digital, IBM menyediakan solusi keamanan dan kepatuhan kelas perusahaan yang melindungi kunci kriptografi, memungkinkan transaksi tepercaya, serta mendukung inisiatif tokenisasi dan mata uang digital. Solusi ini memberdayakan organisasi untuk berinovasi dengan aman dan percaya diri.
Platform komprehensif yang dibangun untuk membantu institusi mengelola dan meningkatkan skala operasi aset digital dengan aman.
Dapatkan kontrol penuh atas virtual server Linux untuk beban kerja yang sensitif, yang memastikan privasi data dan kepercayaan operasional.
Mengaktifkan alur kerja penandatanganan yang aman dan terisolasi di lingkungan yang sepenuhnya terisolasi untuk penyimpanan dan persetujuan aset digital tepercaya.
Rasakan keamanan tingkat perusahaan, kinerja, dan skalabilitas yang tak tertandingi untuk Linux dan beban kerja sumber terbuka di seluruh hybrid cloud dan AI.
Hex Trust membangun platform penyimpanan ("Hex Safe") di IBM® LinuxONE dan Hyper Protect Virtual Servers untuk menggabungkan fleksibilitas sumber terbuka dengan keamanan tingkat bank. Hasilnya: manajemen kunci pribadi yang aman dalam skala besar, inovasi cepat, dan keunggulan kompetitif yang kuat.