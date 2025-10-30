Platform aset digital

Infrastruktur menyeluruh yang sangat aman dengan solusi untuk melindungi aset, transaksi, dan kunci pribadi Anda

Pengodean pengembang di dua layar

Mengamankan masa depan aset digital

Adopsi aset digital yang cepat—termasuk mata uang kripto, aset token, NFT, dan aplikasi blockchain—mengubah cara kerja ekosistem keuangan. Untuk memimpin dalam era ini, perusahaan harus menjaga keamanan kunci kriptografi, data, dan aplikasi di seluruh lingkungan hybrid dengan infrastruktur tepercaya yang dapat diskalakan.
Pembicara di Panggung Melakukan Presentasi Produk Baru

Membangun kepercayaan dalam ekonomi digital

IBM menyediakan infrastruktur aman yang dapat diskalakan untuk mendukung penyimpanan aset digital, platform pertukaran, penerbitan token, dan jaringan blockchain yang diizinkan. Landasan ini membantu organisasi memenuhi persyaratan regulasi, memperkuat ketahanan, dan membangun kepercayaan yang langgeng di seluruh ekonomi digital.
Tingkatkan kemampuan komputasi rahasia

Isolasi beban kerja dalam skala besar dalam lingkungan eksekusi tepercaya yang memperkuat perlindungan terhadap ancaman siber yang muncul.
Keamanan yang terisolasi secara fisik

Aktifkan komunikasi antara titik akhir dengan aman tanpa pernah terhubung secara langsung, yang meningkatkan keamanan transaksi.
Kepatuhan regulasi yang terjamin

Hadapi regulasi aset digital global yang terus berkembang dengan percaya diri untuk mempercepat inovasi yang aman dan pertumbuhan pasar.
Perlindungan kunci pribadi tingkat lanjut

Lindungi aset digital dan cegah kerugian yang tidak dapat dipulihkan dari serangan siber atau kesalahan manusia dengan manajemen kunci yang aman.

Produk yang relevan

Seiring dengan banyaknya industri yang menggunakan aset digital, IBM menyediakan solusi keamanan dan kepatuhan kelas perusahaan yang melindungi kunci kriptografi, memungkinkan transaksi tepercaya, serta mendukung inisiatif tokenisasi dan mata uang digital. Solusi ini memberdayakan organisasi untuk berinovasi dengan aman dan percaya diri.
Tampilan jarak dekat tangan seorang wanita yang melakukan pembayaran mobile melalui ponsel pintarnya di sebuah toko
Aset Digital Haven dari IBM®

Platform komprehensif yang dibangun untuk membantu institusi mengelola dan meningkatkan skala operasi aset digital dengan aman.
Dua teknisi IBM di Fasilitas Pengujian IBM z17®
IBM Hyper Protect Virtual Servers

Dapatkan kontrol penuh atas virtual server Linux untuk beban kerja yang sensitif, yang memastikan privasi data dan kepercayaan operasional.
Insinyur IT dan Teknisi membahas masalah teknis di ruang server dengan efek visual koneksi data
IBM® Hyper Protect Offline Signing Orchestrator

Mengaktifkan alur kerja penandatanganan yang aman dan terisolasi di lingkungan yang sepenuhnya terisolasi untuk penyimpanan dan persetujuan aset digital tepercaya.
Panel IBM LinuxONE 5 sedang dibongkar
IBM LinuxONE 5

Rasakan keamanan tingkat perusahaan, kinerja, dan skalabilitas yang tak tertandingi untuk Linux dan beban kerja sumber terbuka di seluruh hybrid cloud dan AI.
Pemimpin Desain Industri memegang lencana sistem IBM z17 yang baru dirancang
Linux di IBM Z®

Platform perusahaan yang dapat diskalakan dan aman yang menyatukan fleksibilitas Linux dengan kinerja dan keberlanjutan mainframe IBM.

Studi kasus

Susan M Eickhoff, Director, IBM® Z Processor Development sedang memeriksa sistem LinuxONE 5
Mengamankan penyimpanan aset digital pada skala perusahaan

Hex Trust membangun platform penyimpanan ("Hex Safe") di IBM® LinuxONE dan Hyper Protect Virtual Servers untuk menggabungkan fleksibilitas sumber terbuka dengan keamanan tingkat bank. Hasilnya: manajemen kunci pribadi yang aman dalam skala besar, inovasi cepat, dan keunggulan kompetitif yang kuat.

 Baca studi kasus Hex Trust
Ambil langkah selanjutnya

Membuka potensi penuh blockchain dan teknologi buku besar terdistribusi.