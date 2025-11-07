Fondasi yang aman dan dapat diskalakan untuk bisnis aset digital Anda
IBM Digital Asset Haven adalah tulang punggung operasional bagi lembaga keuangan dan perusahaan teregulasi yang memasuki ekonomi aset digital. Digital Asset Haven menyediakan platform terpadu untuk manajemen dompet yang aman dan orkestrasi transaksi, dengan kemampuan berinteraksi secara efisien dengan berbagai blockchain publik maupun privat.
Tata kelola berbasis kebijakan yang dapat diprogram serta beragam antarmuka ramah pengembang memungkinkan integrasi efisien ke dalam sistem perbankan yang sudah ada, sekaligus memberi keleluasaan bagi lembaga untuk menyesuaikan alur kerja operasional sesuai kontrol dan proses internal mereka.
Luncurkan, kelola, dan kembangkan bisnis aset digital Anda dengan satu fondasi yang terintegrasi.
Lindungi aset digital dengan mengintegrasikan MPC, HSM, dan Komputasi Rahasia IBM, semuanya sesuai dengan peraturan global.
Dirancang untuk mempercepat penerapan melalui layanan yang terintegrasi sebelumnya untuk verifikasi identitas, pencapaian hasil pencegahan kejahatan keuangan, dan lainnya.
Pelajari tentang platform IBM Digital Asset Haven dan kemampuannya dalam video pengantar ini.
Pelajari cara membuat dompet digital pertama Anda.
Pelajari cara membuat alias yang dapat dibaca manusia yang dapat digunakan di beberapa alamat blockchain.
Pelajari cara menyimulasikan transaksi yang menggunakan alias yang dapat dibaca manusia.
Tanamkan layanan aset digital ke dalam saluran perbankan online yang sudah ada, agar klien institusional dan retail dapat menyimpan serta memperdagangkan aset digital dengan aman di bawah kendali bank.
Aktifkan pembayaran lintas batas nyaris seketika dengan penyelesaian stablecoin—yang memungkinkan waktu penyelesaian T+0 di seluruh blockchain yang didukung.
Cadangan strategis yang aman berupa aset yang didukung negara atau infrastruktur mata uang digital bank sentral, dengan operasi penyimpanan dan perbendaharaan aset digital yang sepenuhnya terisolasi dan terlindungi secara holistik.
Tanamkan kemampuan “beli, jual, dan tahan” aset digital langsung ke platform Anda—sehingga Anda dapat menawarkan layanan aset digital sebagai modul premium berbayar bagi klien layanan keuangan Anda.
Temukan bagaimana IBM Digital Asset Haven menyediakan penyimpanan aset digital berstandar bank untuk industri yang diatur dengan ketat.