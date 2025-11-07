IBM Digital Asset Haven adalah tulang punggung operasional bagi lembaga keuangan dan perusahaan teregulasi yang memasuki ekonomi aset digital. Digital Asset Haven menyediakan platform terpadu untuk manajemen dompet yang aman dan orkestrasi transaksi, dengan kemampuan berinteraksi secara efisien dengan berbagai blockchain publik maupun privat.

Tata kelola berbasis kebijakan yang dapat diprogram serta beragam antarmuka ramah pengembang memungkinkan integrasi efisien ke dalam sistem perbankan yang sudah ada, sekaligus memberi keleluasaan bagi lembaga untuk menyesuaikan alur kerja operasional sesuai kontrol dan proses internal mereka.