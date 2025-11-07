IBM Digital Asset Haven

Memperkuat operasional aset digital yang teregulasi

IBM Digital Asset Haven adalah tulang punggung operasional bagi lembaga keuangan dan perusahaan teregulasi yang memasuki ekonomi aset digital. Digital Asset Haven menyediakan platform terpadu untuk manajemen dompet yang aman dan orkestrasi transaksi, dengan kemampuan berinteraksi secara efisien dengan berbagai blockchain publik maupun privat.

Tata kelola berbasis kebijakan yang dapat diprogram serta beragam antarmuka ramah pengembang memungkinkan integrasi efisien ke dalam sistem perbankan yang sudah ada, sekaligus memberi keleluasaan bagi lembaga untuk menyesuaikan alur kerja operasional sesuai kontrol dan proses internal mereka. 
Platform terpadu untuk kontrol aset digital penuh

Luncurkan, kelola, dan kembangkan bisnis aset digital Anda dengan satu fondasi yang terintegrasi.
Didesain untuk keamanan dan kepatuhan

Lindungi aset digital dengan mengintegrasikan MPC, HSM, dan Komputasi Rahasia IBM, semuanya sesuai dengan peraturan global. 
Mempercepat waktu ke pasar

Dirancang untuk mempercepat penerapan melalui layanan yang terintegrasi sebelumnya untuk verifikasi identitas, pencapaian hasil pencegahan kejahatan keuangan, dan lainnya.

Kemampuan inti

Pengusaha sedang bekerja dengan spreadsheet keuangan di laptop
Dompet sebagai Layanan

Buat dan integrasikan dompet aset digital yang mendukung perdagangan multichain, pembuatan alamat otomatis untuk setoran, notifikasi transfer real-time, pelacakan saldo, serta pemindahan dana yang efisien melalui pemeriksaan kepatuhan terintegrasi dan penyedia likuiditas.
Pekerja di depan komputer yang menampilkan perangkat lunak pelaporan analitik di kantor
Pengelolaan transaksi

Kelola dan otomatiskan transaksi on-chain dengan kontrol kebijakan penuh, kecerdasan perutean, dan visibilitas siklus hidup menyeluruh. Format dan siarkan transaksi di berbagai blockchain dengan percobaan ulang secara otomatis, sistem antrean, dan pemulihan kegagalan. Mendukung data aturan perjalanan, optimalisasi biaya, arus transaksi bersyarat, dan fitur lainnya—semuanya melalui satu API.
Pusat operasi dengan pelacakan kinerja pasar global yang dihasilkan AI
Tata kelola dan hak yang dapat diprogram

Tentukan, kelola, dan terapkan peran pengguna yang terperinci, izin, kontrol akses, kebijakan transaksi, serta validasi last-mile di berbagai blockchain. Pastikan kepatuhan dan keamanan penuh dalam operasi aset digital. 
Foto jarak dekat seseorang yang menggunakan gantungan kunci RFID untuk sistem kontrol akses yang aman
Arsitektur manajemen kunci generasi berikutnya

Kelola kunci dengan kombinasi komputasi multipihak (MPC) dan modul keamanan perangkat keras (HSM) IBM. Gunakan IBM Offline Signing Orchestrator (OSO) untuk transaksi cold storage yang aman, patuh, dan terjadwal. Solusi ini dibangun dengan jaminan teknis menyeluruh dan perlindungan berlapis untuk mengamankan operasi aset digital secara holistik. 
Potret spesialis TI sedang menggunakan laptop di pusat data
Integrasi yang mulus di seluruh ekosistem

Manfaatkan berbagai kemampuan pihak ketiga yang telah terintegrasi sebelumnya dan dapat langsung diaktifkan, dengan integrasi tambahan yang mudah melalui REST API, SDK, dan alat pengembang yang intuitif. Integrasikan secara efisien dengan sistem perbankan inti, platform manajemen kekayaan, dan solusi pembayaran yang sudah ada.
Jelajahi platform

Antarmuka minimalis dasbor IBM Digital Asset Haven menggunakan palet warna biru dan putih, dirancang untuk memudahkan navigasi pengguna dengan opsi seperti pembuatan dompet, undangan pengguna, dan pengodean melalui SDK

Pelajari tentang platform IBM Digital Asset Haven dan kemampuannya dalam video pengantar ini.
Antarmuka minimalis dompet IBM menampilkan menu tarik-turun dengan opsi 'New Wallet' (Dompet Baru') menampilkan berbagai jaringan blockchain dalam tema gelap dengan label teks yang jelas untuk navigasi

Pelajari cara membuat dompet digital pertama Anda.
Antarmuka minimalis dompet IBM yang menampilkan halaman pembuatan alias dompet dengan tombol ' Create' (Buat) di kanan bawah, serta bidang untuk nama alias, deskripsi, dan alamat dompet di berbagai jaringan

Pelajari cara membuat alias yang dapat dibaca manusia yang dapat digunakan di beberapa alamat blockchain.
Antarmuka IBM® Blockchain menampilkan teks seperti 'Testnet', 'New Transfer', 'SpecETH', serta nilai numerik seperti '1' dan '0', menunjukkan jendela transfer baru dengan bidang untuk alamat penerima, jumlah dalam SpecETH, dan konfirmasi transfer

Pelajari cara menyimulasikan transaksi yang menggunakan alias yang dapat dibaca manusia.

Contoh penggunaan

Tampilan jarak dekat bangunan bank bersejarah dengan detail arsitektur yang megah dan tulisan 'BANK' yang menonjol dalam huruf emas
Lembaga keuangan

Tanamkan layanan aset digital ke dalam saluran perbankan online yang sudah ada, agar klien institusional dan retail dapat menyimpan serta memperdagangkan aset digital dengan aman di bawah kendali bank. 
Foto jarak dekat pelanggan yang melakukan pembayaran di toko retail menggunakan teknologi pembayaran mobile NFC tanpa kontak melalui smartphone
Penyedia pembayaran

Aktifkan pembayaran lintas batas nyaris seketika dengan penyelesaian stablecoin—yang memungkinkan waktu penyelesaian T+0 di seluruh blockchain yang didukung. 
Foto dari dekat kolom klasik bergaya gulungan dengan tangga di sekitarnya
Lembaga pemerintah

Cadangan strategis yang aman berupa aset yang didukung negara atau infrastruktur mata uang digital bank sentral, dengan operasi penyimpanan dan perbendaharaan aset digital yang sepenuhnya terisolasi dan terlindungi secara holistik.
Foto lobi bank yang sibuk pada tahun 1990-an menampilkan dua wanita melakukan transaksi berbasis kertas dengan dua teller, seorang pria menggunakan mesin anjungan tunai mandiri di konter dekat meja teller, serta pria lain menggunakan ATM yang terpasang di dinding di latar belakang, sementara seorang karyawan bank terlihat berbicara dengan pelanggan sambil menatap layar komputer
Penyedia perbankan inti

Tanamkan kemampuan “beli, jual, dan tahan” aset digital langsung ke platform Anda—sehingga Anda dapat menawarkan layanan aset digital sebagai modul premium berbayar bagi klien layanan keuangan Anda. 

Produk terkait

IBM Hyper Protect Offline Signing Orchestrator (OSO)
Memungkinkan pengelolaan dan penandatanganan aset yang aman di lingkungan cold-storage atau air-gap.
IBM Hyper Protect Virtual Servers (HPVS)
Menyediakan komputasi rahasia untuk beban kerja sensitif pada sistem IBM Z dan LinuxONE.
IBM LinuxONE
Menyediakan platform Linux kelas enterprise yang tangguh dan dioptimalkan untuk lingkungan hybrid cloud.
Linux pada IBM Z
Menggabungkan keterbukaan Linux dengan keandalan IBM Z untuk komputasi perusahaan yang aman dan berkinerja tinggi.
Ambil langkah selanjutnya

Temukan bagaimana IBM Digital Asset Haven menyediakan penyimpanan aset digital berstandar bank untuk industri yang diatur dengan ketat. 

 Jelajahi semua solusi Aset Digital
