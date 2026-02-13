Perangkat lunak keamanan dan tata kelola

Menyatukan keamanan, kepatuhan, dan ketahanan untuk melindungi data terpenting Anda dan melakukan penskalaan dengan percaya diri
Tanamkan kepercayaan, keamanan, dan transparansi ke dalam setiap bagian operasi Anda, di seluruh data, aplikasi, dan AI, sehingga Anda dapat berinovasi dengan cepat dan percaya diri. Pastikan setiap lapisan—data, model, dan akses—diatur dan diamankan sehingga perusahaan dapat meningkatkan skala AI dengan percaya diri tanpa mengorbankan kepatuhan atau kontrol.
IBM watsonx.governance merupakan toolkit otomatis terpadu yang dibuat untuk mengatur model AI generatif dan machine learning (ML) pada platform IBM watsonx.
Hindari pengerjaan ulang, persingkat siklus persetujuan, selaraskan dengan satu set metrik, dan tingkatkan kecepatan penerapan yang aman dari model apa pun di platform apa pun.
Otomatiskan pemetaan kepatuhan ke kerangka kerja terkemuka dengan tata kelola real-time di bidang identitas, data, dan AI.
Gunakan fondasi yang terbuka dan terpadu untuk manajemen identitas dan rahasia—untuk menerapkan prinsip zero trust tanpa mengorbankan ketangkasan.
Dapatkan informasi tentang algoritma yang rentan, untuk mengurangi paparan terhadap serangan “kumpulkan sekarang, dekripsi nanti”.
IBM watsonx.governance membantu mengatur, memantau, dan mengamankan AI perusahaan di seluruh siklus hidupnya, memberikan visibilitas atas risiko, keamanan, dan kepatuhan sehingga AI dapat diterapkan secara bertanggung jawab dan dalam skala besar—di seluruh model dan agen dari platform apa pun.
IBM Vault menyediakan manajemen identitas mesin dengan mengenkripsi data sensitif dan mengontrol akses berdasarkan identitas. Dengan Vault, Anda dapat menentukan identitas tepercaya, menegakkan kebijakan, dan mengamankan rahasia, sertifikat, kunci, dan data secara terpusat.
IBM Verify memecahkan tantangan hybrid dengan IAM yang aman dan tanpa hambatan yang menyederhanakan identitas dan memperkuat struktur identitas—tanpa membebani admin.
IBM Guardium mengamankan data penting perusahaan baik dari risiko yang sudah ada maupun yang baru muncul, di mana pun data tersebut berada.
