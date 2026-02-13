Perangkat lunak keamanan dan tata kelola

Menyatukan keamanan, kepatuhan, dan ketahanan untuk melindungi data​ terpenting Anda dan melakukan penskalaan dengan percaya diri

Memastikan data dan AI tepercaya, aman, dan sesuai dengan peraturan 

Tanamkan kepercayaan, keamanan, dan transparansi ke dalam setiap bagian operasi Anda, di seluruh data, aplikasi, dan AI, sehingga Anda dapat berinovasi dengan cepat dan percaya diri.​ Pastikan setiap lapisan—data, model, dan akses—diatur dan diamankan sehingga perusahaan dapat meningkatkan skala AI dengan percaya diri tanpa mengorbankan kepatuhan atau kontrol.

Pelacakan dan transparansi

IBM watsonx.governance merupakan toolkit otomatis terpadu yang dibuat untuk mengatur model AI generatif dan machine learning (ML) pada platform IBM watsonx. 

Berinovasi dengan percaya diri melalui AI yang bertanggung jawab

Penemuan, tata kelola, dan keamanan AI

Hindari pengerjaan ulang, persingkat siklus persetujuan, selaraskan dengan satu set metrik, dan tingkatkan kecepatan penerapan yang aman dari model apa pun di platform apa pun.
Kepatuhan, manajemen risiko, dan mitigasi risiko

Otomatiskan pemetaan kepatuhan ke kerangka kerja terkemuka dengan tata kelola real-time di bidang identitas, data, dan AI.
Manajemen identitas & akses

Gunakan fondasi yang terbuka dan terpadu untuk manajemen identitas dan rahasia—untuk menerapkan prinsip zero trust tanpa mengorbankan ketangkasan.
Kesiapan aman dari quantum

Dapatkan informasi tentang algoritma yang rentan, untuk mengurangi paparan terhadap serangan “kumpulkan sekarang, dekripsi nanti”.​
Diakui sebagai pemimpin pasar*
 
  • Magic Quadrant 2025 untuk Platform Tata Kelola Data dan Analitik​
 
  • Magic Quadrant 2024 untuk Manajemen Akses

Jelajahi perangkat lunak keamanan dan tata kelola unggulan IBM

IBM watsonx.governance

IBM watsonx.governance membantu mengatur, memantau, dan mengamankan AI perusahaan di seluruh siklus hidupnya, memberikan visibilitas atas risiko, keamanan, dan kepatuhan sehingga AI dapat diterapkan secara bertanggung jawab dan dalam skala besar—di seluruh model dan agen dari platform apa pun.

150%
peningkatan efisiensi operasional
58%
pengurangan waktu pemrosesan permintaan izin data
IBM Vault

IBM Vault menyediakan manajemen identitas mesin dengan mengenkripsi data sensitif dan mengontrol akses berdasarkan identitas. Dengan Vault, Anda dapat menentukan identitas tepercaya, menegakkan kebijakan, dan mengamankan rahasia, sertifikat, kunci, dan data secara terpusat.

87,5%
pengurangan waktu meja bantuan untuk masalah terkait kata sandi
99%
pengurangan jam kerja yang dihabiskan untuk rotasi rahasia

IBM® Verify

IBM Verify memecahkan tantangan hybrid dengan IAM yang aman dan tanpa hambatan yang menyederhanakan identitas dan memperkuat struktur identitas—tanpa membebani admin.

80%
adopsi staf platform identitas layanan mandiri
75%
pengurangan waktu meja bantuan untuk masalah terkait kata sandi
IBM® Guardium

IBM Guardium mengamankan data penting perusahaan baik dari risiko yang sudah ada maupun yang baru muncul, di mana pun data tersebut berada.

<1 hari
akses karyawan baru dan transfer staf, turun dari seminggu atau lebih
8.000
karyawan dengan manajemen identitas yang aman dan transparan
* Gartner tidak mendukung vendor, produk, atau layanan apa pun yang digambarkan dalam publikasi penelitiannya, dan tidak menyarankan pengguna teknologi untuk hanya memilih vendor yang memiliki peringkat tertinggi atau sebutan lainnya. Publikasi riset Gartner berisi pendapat dari organisasi riset dan konsultasi Gartner dan tidak boleh diartikan sebagai pernyataan fakta. Gartner menyangkal semua jaminan, baik tersurat maupun tersirat, sehubungan dengan penelitian ini, termasuk jaminan apa pun atas kelayakan untuk diperdagangkan atau kesesuaian untuk tujuan tertentu.