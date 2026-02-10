1. Bagaimana pelanggan dapat memesan produk yang memenuhi syarat untuk lisensi sub-kapasitas?

Pada bulan April 2009 IBM menghilangkan kumpulan nomor bagian sub-kapasitas yang terpisah; pelanggan hanya perlu menerima dan mematuhi ketentuan bagian Sub-Kapasitas dari Perjanjian Passport Advantage, dan melakukan pemesanan menggunakan (atau menggunakan hak lisensi yang ada) yang merupakan nomor suku cadang berbasis inti reguler. Dalam kebanyakan kasus, ILMT juga perlu dipesan.

2. Apakah pelanggan masih harus menerima persyaratan lisensi sub-kapasitas sebelum memesan lisensi untuk penerapan sub-kapasitas?

Sejak 18 Juli 2011, Persyaratan sub-kapasitas telah disertakan dalam perjanjian dasar IBM Passport Advantage. Pelanggan dapat menemukan istilah terkait di bagian Kapasitas Penuh dan Persyaratan Virtualisasi.

3. Apakah IBM memiliki nomor komponen Passport Advantage sub-kapasitas yang unik? Jika demikian, apakah nomor tersebut juga berlaku untuk Perpanjangan Langganan dan Dukungan (S&S) dan Pemulihan Nomor Komponen?

Sejak April 2009 produk sub-kapasitas belum memiliki nomor suku cadang yang unik. Nomor bagian asli berbasis PVU/VPC/RVU dapat digunakan untuk penerapan penuh dan sub-kapasitas. IBM telah menarik nomor suku cadang sub-kapasitas unik yang sebelumnya ada.

4. Di mana saya dapat menemukan Pertanyaan Umum yang khusus membahas Unit Nilai Prosesor?

Buka Pertanyaan Umum Unit Nilai Prosesor

5. Bagaimana pelanggan bisa mendapatkan IBM License Metric Tool?

Meskipun ILMT adalah penawaran produk tanpa biaya, pesanan tetap harus dilakukan untuk pembuatan catatan hak IBM untuk lisensi serta cakupan langganan perangkat lunak dan dukungan teknis* (S&S). Hal itu karena ILMT menerima tingkat dukungan teknis yang sama yang ditawarkan untuk sisa portofolio produk Passport Advantage, dibandingkan dengan alat dan utilitas gratis lainnya yang ditawarkan “apa adanya” tanpa dukungan teknis. Untuk panduan dan petunjuk tambahan tentang cara memesan ILMT, lihat Pemesanan Online IBM License Metric Tool PA (PDF, 926KB).

6. Mengapa pelanggan harus memesan ILMT? Mengapa mereka tidak bisa mengunduhnya saja?

Sebagian besar produk unduhan sederhana hanya memberikan sedikit dukungan teknis* - tetapi disediakan berdasarkan “apa adanya”. IBM memberikan dukungan yang sama untuk ILMT, seperti yang kami berikan untuk middleware sangat penting kami lainnya. Jadi meskipun ILMT adalah penawaran produk tanpa biaya, pesanan tetap harus dilakukan untuk pembuatan catatan hak IBM untuk lisensi serta cakupan langganan perangkat lunak dan dukungan teknis* (S&S). Untuk panduan dan petunjuk tambahan tentang cara memesan ILMT, lihat Pemesanan Online IBM License Metric Tool PA (PDF, 926KB).

7. Berapa nomor komponen yang digunakan untuk memesan ILMT?

Pesanan awal untuk ILMT harus menggunakan P/N D561HLL. Untuk mempertahankan catatan hak, S&S harus diperbarui setiap tahun menggunakan P/N E027NLL. Untuk panduan dan instruksi tambahan tentang pemesanan ILMT, lihat Pemesanan Online IBM License Metric Tool PA.( PDF, 926KB)



8. Mengapa saya perlu memperbarui Langganan dan Dukungan Perangkat Lunak untuk produk tanpa biaya?

Perpanjangan S&S menggunakan P/N E027NLL bersifat opsional—dan hanya diperlukan jika pelanggan harus berhak menerima pembaruan/peningkatan produk dan dukungan teknis*. Tetapi perhatikan bahwa menjaga ILMT tetap mutakhir adalah persyaratan dari ketentuan penawaran sub-kapasitas sehingga perpanjangan S&S akan menjadi persyaratan bagi setiap pelanggan yang perlu menggunakan ILMT.

9. Saya berhak atas IBM License Metric Tool melalui nomor bagian D561HLL tetapi saya tidak lagi dapat mengunduh kode terbaru. Mengapa?

Kemungkinan masa berlaku Langganan dan Dukungan Perangkat Lunak untuk lisensi Anda telah berakhir. Anda seharusnya sudah diberitahu 60-90 hari sebelum masa berlaku pertanggungan 12 bulan yang asli untuk D561HLL berakhir. Masuk ke PA Online untuk melihat apakah periode cakupan S&S Anda untuk D561HLL telah kedaluwarsa. Jika ya, Anda perlu memesan E027NLL (Perpanjangan) atau D561ILL (Pemulihan) tergantung pada berapa lama sejak cakupan S&S berakhir. Kedua nomor komponen ini tidak dikenakan biaya. Mengapa ini diperlukan? Lihat Pertanyaan #8.

10. Mengapa, sebagai pelanggan, saya harus mengeluarkan pesanan pembelian nol dolar untuk mendapatkan ILMT?

Pelanggan dapat menghindari kebutuhan untuk mengeluarkan PO nol dolar dengan meminta kontak situs PA/PAE mereka melakukan pemesanan melalui PA Online. Untuk informasi tentang PA Online dan pengelolaan informasi kontak situs, lihat IBM Passport Advantage Online untuk pelanggan. Untuk panduan dan instruksi tambahan tentang pemesanan ILMT, lihat: Pemesanan Online IBM License Metric Tool PA. (PDF, 926KB)

11. Bagaimana cara mendapatkan lisensi IBM Metric Tool?

ILMT dilisensikan berdasarkan "per lokasi". Ini berarti pelanggan diizinkan untuk menggunakan salinan IBM License Metric Tool dalam jumlah yang tidak terbatas, hanya pada mesin yang dimiliki atau disewa oleh Anda, yang terletak di satu lokasi fisik, termasuk kampus dan kantor satelit di sekitarnya, terlepas dari servernya lingkungan yang dipantau.

12. Apakah ada biaya tambahan yang terkait dengan akuisisi lisensi yang memanfaatkan sub-kapasitas?

Tidak, IBM tidak membebankan biaya tambahan apa pun bagi pelanggan untuk memperoleh ketentuan sub-kapasitas untuk produk yang memenuhi syarat. Meskipun IBM menyediakan ILMT kepada pelanggan tanpa biaya, pelanggan bertanggung jawab atas infrastruktur yang mendasarinya (server, jaringan, dll.) dan sumber daya untuk menerapkan dan mengelolanya. Sebagian besar pelanggan yang mampu menerapkan teknologi server virtual kompleks seperti PowerVM dan VMware, akan memiliki kemampuan untuk menerapkan ILMT.

13. Dapatkah Penyedia Layanan memperoleh ILMT, meskipun untuk mendukung pengguna akhir yang mempertahankan lisensi berbasis PVU mereka?

Ya, dalam situasi di mana pelanggan pengguna akhir harus menerapkan ILMT untuk mengelola PVUS/VPC/RVU-nya yang digunakan dengan cara sub-cap, penyedia layanan dapat memesan ILMT untuk menginstal kode agen ILMT pada server yang dihosting mereka yang kemudian akan berkomunikasi kembali ke server ILMT pengguna akhir. Namun, penyedia layanan harus menjadi pelanggan Passport Advantage atau Passport Advantage Express aktif untuk melakukan pemesanan ILMT. Untuk panduan dan instruksi tambahan tentang pemesanan ILMT, lihat: Pemesanan Online IBM License Metric Tool PA. (PDF, 926KB)



14. Apakah lisensi sub-kapasitas tersedia untuk pelanggan Passport Advantage dan Passport Advantage Express?

Ya.