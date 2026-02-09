1. Apakah IBM® License Metric Tool wajib untuk lisensi Sub-kapasitas?

Ya, ILMT (atau alat terverifikasi yang disetujui) adalah persyaratan wajib. Untuk informasi lebih lanjut mengenai alat yang disetujui, kunjungi halaman informasi ILMT Sub-kapasitas.

Flexera One IT Asset Management dan penawaran IBM®, Flexera One dengan IBM® Observability IT Asset Management, dapat digunakan sebagai pengganti ILMT. Pengecualian yang dinyatakan dapat ditemukan di halaman informasi ILMT Sub-kapasitas. Untuk lingkungan apa pun yang tidak didukung oleh Flexera One Manajemen Aset IT, pelanggan IBM® perlu menyiapkan instance ILMT khusus yang terhubung ke lingkungan atau memilih penghitungan kapasitas penuh (tidak memanfaatkan penghematan sub kapasitas) untuk lingkungan ini. Silakan lihat halaman informasi ILMT Sub-kapasitas untuk lingkungan yang didukung oleh Flexera One manajemen aset.

2. Saya sudah memiliki alat yang memberikan informasi yang sama seperti alat IBM®. Apakah IBM® tetap akan mewajibkan saya menggunakan IBM® License Metric Tool?

Ya. Meskipun terdapat banyak alat yang dapat menentukan inventaris perangkat lunak dan bahkan jenis inti prosesor yang tersedia pada server fisik atau partisi (fisik maupun virtual), ILMT, IBM® BigFix Inventory, Manajemen Aset TI Flexera One dengan IBM® Observability, dan Manajemen Aset Flexera One TI merupakan satu-satunya alat yang mampu memantau lingkungan server virtual untuk mengukur kapasitas maksimum (puncak) yang tersedia bagi perangkat lunak IBM® - serta melaporkan persyaratan tersebut.



3. Untuk pelanggan yang memenuhi syarat atas pengecualian IBM® License Metric Tool dan melakukan pelacakan/pelaporan secara manual, alat apa yang dapat digunakan pelanggan untuk melengkapi upaya manual tersebut?

Bagi pelanggan yang menggunakan pengecualian pelaporan sebelum 1 Mei 2023: pengecualian yang diumumkan terhadap persyaratan ILMT persyaratan penghitungan dan pelaporan manual dapat dilengkapi dengan alat alternatif, selama alat tersebut membantu dalam pengukuran kapasitas inti PVU puncak yang akurat untuk produk piranti lunak. Terdapat beberapa produk di pasar yang dapat melakukan pemindaian inventaris perangkat lunak sederhana, dan bahkan lebih sedikit solusi yang mampu menentukan jenis inti prosesor pada server perangkat keras (persyaratan untuk menentukan jumlah hak penggunaan yang akan dilisensikan) (persyaratan untuk menentukan jumlah PVU yang akan dilisensikan). Namun, tidak seperti ILMT, alat-alat tersebut tidak dapat memberikan pemantauan berkelanjutan terhadap perubahan kapasitas inti prosesor pada partisi virtual untuk menangkap kapasitas maksimum (puncak) yang tersedia bagi perangkat lunak IBM® berbasis inti.

Bahkan ILMT dapat digunakan di lingkungan teknologi virtualisasi server yang tidak didukung namun memenuhi syarat untuk membantu menangkap informasi inti prosesor perangkat keras dasar server dan inventaris perangkat lunak - namun jika ILMT tidak mendukung teknologi virtualisasi tersebut, ILMT tidak akan menghasilkan data yang akurat untuk partisi, LPAR, VM, domain, dan sebagainya. Data tersebut harus ditangkap secara manual menggunakan sarana apa pun yang disediakan oleh sistem operasi, teknologi virtualisasi, log manajemen perubahan, dan lain-lain.﻿﻿

4. Apakah IBM® License Metric Tool “pemantauan mandiri”, dengan kata lain, seperti alat “atur dan lupakan”?

Tidak. ILMT adalah solusi berbasis server/agen yang dirancang untuk memberikan pemantauan berkelanjutan terhadap teknologi virtualisasi server canggih di seluruh konfigurasi server yang kompleks. Sebagian besar pelanggan yang mampu menerapkan teknologi server virtual yang kompleks seperti PowerVM dan VMware akan memiliki kemampuan untuk menerapkan ILMT. Namun, ILMT perlu memanfaatkan proses serta disiplin manajemen aset TI pelanggan. Pelanggan yang telah memiliki hal tersebut akan menemukan bahwa ILMT melengkapi upaya mereka.



5. Apakah IBM® mengharuskan pelanggan melaporkan hasil Sub-kapasitas mereka setiap kuartal, mirip dengan bagaimana SCRT digunakan untuk Perangkat Lunak System z?

Tidak. Pelanggan diwajibkan memberikan laporan ILMT hanya atas permintaan IBM®. SCRT (Sub-Capacity Reporting Tool) digunakan secara khusus untuk mendukung perangkat lunak System z. Untuk informasi lebih lanjut mengenai lisensi subkapasitas untuk perangkat lunak System z, kunjungi harga perangkat lunak IBM® Z, lalu pilih ‘Lisensi‘ dan kemudian ‘Lisensi sub-kapasitas‘.

6. Berapa lama pelanggan harus menginstal IBM® License Metric Tool?

Pelanggan Sub-kapasitas baru diwajibkan menerapkan IBM® License Metric Tool (ILMT), IBM® BigFix Inventory, Manajemen Aset Flexera One with IBM® Observability, atau Manajemen Aset Flexera One dalam waktu 90 hari sejak penerapan pertama produk Sub-kapasitas yang Memenuhi Syarat di Lingkungan Virtualisasi yang Memenuhi Syarat. Pelanggan Sub-kapasitas yang sudah ada harus segera melakukan peningkatan ke versi, rilis, atau modifikasi terbaru saat tersedia sesuai dengan IPAA. Perlu diperhatikan bahwa IBM® dengan sengaja tidak menetapkan jangka waktu tertentu untuk ketentuan ini guna mengakomodasi berbagai ukuran pelanggan. Tujuannya adalah agar pelanggan dapat melakukan penerapan sesegera mungkin dengan mempertimbangkan kerangka kerja TI spesifik mereka.

7. Apakah ini berarti saya harus menginstal IBM® License Metric Tool di samping versi komersial IBM® BigFix Inventory, Manajemen Aset TI Flexera One dengan IBM® Observability, atau Manajemen Aset TI Flexera One?

Tidak, IBM® tidak mewajibkan ILMT untuk diinstal jika alat alternatif (BigFix, Manajemen Aset TI Flexera One dengan IBM® Observability atau Manajemen Aset TI Flexera One) mendukung seluruh lingkungan pelanggan Perangkat Lunak IBM®. Silakan lihat halaman informasi ILMT Sub-kapasitas untuk mengetahui lingkungan yang didukung oleh Manajemen Aset TI Flexera One.

8. Apakah pelanggan yang memiliki produk seperti WAS perlu membuat laporan untuk semua server yang menjalankan WAS?

Ya, jika pelanggan bermaksud melisensikan WAS kurang dari kapasitas penuh server tempat WAS diterapkan.

9. Jika pelanggan memiliki beberapa instance atau paket produk yang berjalan dalam satu partisi, bagaimana penghitungan core-nya dilakukan?

Core dilisensikan berdasarkan kapasitas inti prosesor yang tersedia untuk perangkat lunak IBM®. Dari perspektif lisensi, sebuah partisi dapat memiliki sejumlah “instance” atau “paket” (bukan istilah yang ditetapkan secara hukum) dari suatu produk yang berjalan; kami tidak menghitung beberapa instance dari produk tersebut - kami hanya melisensikan berdasarkan inti prosesor maksimum (puncak) yang ditetapkan untuk partisi tersebut dan tersedia bagi produk tersebut. Jika jumlah instance menyebabkan kapasitas partisi meningkat, ILMT akan menangkap “tanda air tinggi” tersebut sehingga pelanggan dapat memastikan kepatuhan terhadap persyaratan kami.

10. Pilihan apa yang harus saya pilih di bawah Pemberitahuan Saya IBM® agar diberi tahu ketika pembaruan IBM® License Metric Tool tersedia?

Setelah pencatatan dengan ID IBM® Anda, pada bilah input pencarian produk: IBM® License Metric Tool, lalu klik 'Berlangganan'. Pilih preferensi Anda dan klik Kirim. Jika Anda belum memiliki ID IBM®, kunjungi Profil Akun Saya.



11. Apa yang seharusnya menjadi periode pelaporan default IBM® License Metric Tool?

Ketentuan subkapasitas mencerminkan pelaporan triwulanan sebagai jangka waktu maksimum yang diizinkan sebelum laporan ILMT harus dianalisis dan direkonsiliasi. Sebagian besar pelanggan kemungkinan perlu melakukan upaya ini setiap bulan. Beberapa pelanggan dengan lingkungan server yang sangat dinamis, di mana partisi sering diubah ukurannya atau dipindahkan dan/atau terjadi perubahan pada inventaris perangkat lunak, mungkin perlu membuat laporan mingguan untuk mengikuti volume perubahan tersebut. Hanya pelanggan dengan lingkungan server tervirtualisasi yang paling stabil yang dapat mempertahankan kepatuhan terhadap persyaratan lisensi IBM® dengan melakukan pelaporan triwulanan.

12. Di mana saya dapat menemukan informasi umum untuk mempelajari lebih lanjut, Pertanyaan Umum tambahan khusus untuk IBM® License Metric Tool, contoh laporan yang tersedia, persyaratan, dan dukungan tambahan IBM® License Metric Tool?

Lihat situs web Dokumentasi ILMT untuk informasi dan sumber daya teknis lainnya.

13. Apakah perlu memiliki IBM® License Metric Tool pada server cadangan pemulihan bencana untuk memantau kapasitas inti prosesor yang diperlukan untuk persyaratan lisensi?

Ya, Anda harus menginstal agen di server cadangan mana pun di mana ILMT juga diinstal pada server/partisi utama.

Anda kemudian dapat mengecualikan instance tersebut dari perhitungan jika lisensi tidak diperlukan (biasanya untuk cadangan hangat atau dingin, namun persyaratan lisensi dapat bervariasi menurut produk). Untuk informasi yang lebih spesifik, lihat surat pengumuman produk [dengan melakukan pencarian web pada Informasi Penawaran ] atau Dokumen Informasi Lisensi produk [dengan melakukan pencaria perjanjian lisensi Perangkat Lunak ].

Masukan