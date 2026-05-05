Mengaktifkan Kembali Berlangganan & Dukungan Perangkat Lunak IBM®

Jika cakupan S&S Anda telah berakhir, kami dapat membantu.
Mengaktifkan kembali S&S Anda dan dapatkan manfaat

  • Akses versi terbaru dan rilis Perangkat Lunak IBM® Anda.
  • Akses Dukungan IBM® saat Anda membutuhkannya.
  • Tukarkan dan tingkatkan untuk memodernisasi perangkat lunak Anda dan memaksimalkan ROI.

Dapatkan versi dan rilis perangkat lunak terbaru

Jika S&S Anda telah kedaluwarsa dan Anda menjalankan versi perangkat lunak yang lebih lama, Anda kehilangan peningkatan AI agen, otomatisasi, keamanan, dan kemampuan kegunaan dan Anda melakukannya tanpa akses ke perbaikan penting atau Dukungan IBM®.

Lihat apa yang Anda lewatkan jika Anda tidak menggunakan versi terbaru/rilis berikut ini.

IBM® Maximo Application Suite 9.1

Pengguna IBM® MAS 9.1 dapat mengelola aset, fasilitas, dan perencanaan investasi secara strategis dalam satu pengalaman, memanfaatkan asisten AI generatif baru, didukung oleh watsonx.ai, untuk meningkatkan produktivitas tenaga kerja.

IBM® Db2 12.1

IBM® Db2 12.1 memperkenalkan agen berbasis AI yang menyederhanakan administrasi, mempercepat pemecahan masalah, dan mengoptimalkan kinerja untuk beban kerja data sangat penting. Fitur keamanan yang ditingkatkan memberikan tingkat kontrol dan kepatuhan yang lebih tinggi.


IBM® Cognos Analytics 12.1.2

IBM® Cognos Analytics 12.1.2 menghadirkan kemampuan layanan mandiri yang diinfuskan AI untuk mempercepat dan menyederhanakan persiapan, analisis, dan pelaporan data. Selain itu, 12.1.2 menawarkan versi platform kontainer yang dapat Anda jalankan di mana saja.

IBM® Informix 15.0

Mengidentifikasi dan mengelola kesehatan basis data Anda dengan lancar menggunakan alat bantu manajemen data IBM® Db2. Db2 Tools membantu mengelola basis data, mengoptimalkan kinerja kueri, mencadangkan/memulihkan, memigrasikan, dan mengkloning basis data Anda. Tingkatkan produktivitas dan kurangi biaya, sembari tetap menjaga privasi, keamanan, dan integritas data Anda.

IBM® MQ 9.4

IBM® MQ 9.4.2 menghadirkan konektivitas lintas platform yang ditingkatkan, peningkatan pengembangan aplikasi, pengamatan, pengiriman pesan yang aman dan andal di seluruh platform, kemampuan AI, dan jalur modernisasi ke SaaS dan hybrid cloud.

IBM® Planning Analytics 2.1

IBM® Planning Analytics 2.1, dengan AI generatif dan agen terintegrasi, memberikan visibilitas langsung ke dalam data, memfasilitasi penganggaran, peramalan, pelaporan, dan analisis otomatis.

IBM® Engineering Lifecycle Management (ELM) 7.2.0

IBM® ELM 7.2.0 memberikan peningkatan dalam kegunaan, keamanan, dan kinerja; dengan agen AI terintegrasi, yang merampingkan alur kerja pengembangan dan mempercepat pengiriman sistem kompleks berkualitas tinggi.

IBM® Cloud Pak for Business Automation 25

IBM® Business Automation 25.0 menyediakan platform otomatisasi didukung AI yang menyeluruh untuk membantu menyelesaikan tantangan operasional dengan lebih cepat, mengurangi waktu tunggu klien, mempercepat proses, dan meminimalkan risiko kepatuhan.

IBM® App Connect 13.0

IBM® App Connect Enterprise 13.0 menyediakan antarmuka pengguna yang disederhanakan, kemampuan berbasis AI, peningkatan otomatisasi baru untuk mempercepat time to value, dan memperkuat tata kelola di seluruh lingkungan Integrasi.

Dapatkan Dukungan yang Anda butuhkan

Aktifkan kembali dan manfaatkan dukungan IBM® BASE untuk membuka kasus, mengunduh perbaikan, mencari dokumentasi teknis, dan melihat masalah yang diketahui—catatan analisis program resmi (APAR)—untuk membantu Anda memecahkan masalah, mencegah, dan menyelesaikan masalah.
 
Butuh lebih banyak fleksibilitas?
Jika Anda menemukan hal tersebut:
  • Anda membutuhkan lebih banyak waktu untuk pindah ke versi perangkat lunak terbaru atau rilis
    Semua versi, rilis, dan modifikasi (VRM) dari satu atau lebih produk piranti lunak IBM® Anda telah mencapai tanggal Penyelesaian Dukungan Dasar atau
    Anda membutuhkan tingkat dukungan yang lebih tinggi
Jelajahi opsi dukungan berikut ini.
IBM® Extended Support

Opsi dukungan perangkat lunak untuk versi atau rilis produk tertentu yang telah mencapai tanggal Penyelesaian Dukungan Dasar - memberi Anda lebih banyak waktu untuk mengunduh VRM yang lebih baru.

IBM® Sustained Support

Opsi dukungan perangkat lunak untuk produk yang diperoleh melalui IBM® Passport Advantage yang telah mencapai Penyelesaian Dukungan Dasar untuk semua versi dan rilis.

IBM® Advanced Support

Opsi dukungan perangkat lunak untuk produk yang diperoleh melalui IBM® Passport Advantage yang memerlukan penanganan kasus prioritas dan tujuan waktu respons yang lebih pendek daripada yang tersedia dengan Berlangganan dan Dukungan standar.

Perbarui untuk melindungi, mengamankan, dan memodernisasi perangkat lunak Anda

Memperbarui Berlangganan dan Dukungan Perangkat Lunak IBM® Anda (S&S) adalah salah satu cara paling hemat biaya untuk melindungi investasi perangkat lunak Anda. Selain itu, Anda mendapat manfaat dari fleksibilitas untuk memodernisasi ketika waktunya tepat, termasuk beralih ke penawaran SaaS. Kunjungi TechXchange untuk melihat Webinar Modernisasi Berlangganan & Anuitas (S&A) terbaru.

Pengumuman IBM®

Berlangganan pengumuman rilis dan penarikan perangkat lunak.
Dokumentasi IBM

Cari Dokumentasi IBM® atau gunakan katalog Produk untuk melihat apa yang baru.
Buletin Keamanan dari IBM®

Cari Buletin Keamanan untuk informasi tentang potensi kerentanan yang memengaruhi perangkat lunak Anda.
IBM® Support Lifecycle

Cari perangkat lunak berdasarkan nama. Urutkan berdasarkan Versi untuk merencanakan peningkatan Anda dan jelajahi opsi Dukungan.

Hemat waktu. Berlangganan pemberitahuan dukungan

  1. Buka Pemberitahuan Saya dan masuk dengan ID dan kata sandi IBM® Anda.
  2. Gunakan pencarian Produk untuk mencari produk berdasarkan nama, bagian, nomor, tipe/model mesin
  3. Klik link + Berlangganan di sebelah nama produk
  4. Tetapkan preferensi pengiriman Anda dan Kirim. 

Catatan: Anda dapat menambahkan atau menghapus produk dan mengedit berlangganan Anda kapan pun Anda mau.

