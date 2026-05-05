Jika S&S Anda telah kedaluwarsa dan Anda menjalankan versi perangkat lunak yang lebih lama, Anda kehilangan peningkatan AI agen, otomatisasi, keamanan, dan kemampuan kegunaan dan Anda melakukannya tanpa akses ke perbaikan penting atau Dukungan IBM®.
Lihat apa yang Anda lewatkan jika Anda tidak menggunakan versi terbaru/rilis berikut ini.
Pengguna IBM® MAS 9.1 dapat mengelola aset, fasilitas, dan perencanaan investasi secara strategis dalam satu pengalaman, memanfaatkan asisten AI generatif baru, didukung oleh watsonx.ai, untuk meningkatkan produktivitas tenaga kerja.
IBM® Db2 12.1 memperkenalkan agen berbasis AI yang menyederhanakan administrasi, mempercepat pemecahan masalah, dan mengoptimalkan kinerja untuk beban kerja data sangat penting. Fitur keamanan yang ditingkatkan memberikan tingkat kontrol dan kepatuhan yang lebih tinggi.
IBM® Cognos Analytics 12.1.2 menghadirkan kemampuan layanan mandiri yang diinfuskan AI untuk mempercepat dan menyederhanakan persiapan, analisis, dan pelaporan data. Selain itu, 12.1.2 menawarkan versi platform kontainer yang dapat Anda jalankan di mana saja.
Mengidentifikasi dan mengelola kesehatan basis data Anda dengan lancar menggunakan alat bantu manajemen data IBM® Db2. Db2 Tools membantu mengelola basis data, mengoptimalkan kinerja kueri, mencadangkan/memulihkan, memigrasikan, dan mengkloning basis data Anda. Tingkatkan produktivitas dan kurangi biaya, sembari tetap menjaga privasi, keamanan, dan integritas data Anda.
IBM® MQ 9.4.2 menghadirkan konektivitas lintas platform yang ditingkatkan, peningkatan pengembangan aplikasi, pengamatan, pengiriman pesan yang aman dan andal di seluruh platform, kemampuan AI, dan jalur modernisasi ke SaaS dan hybrid cloud.
IBM® Planning Analytics 2.1, dengan AI generatif dan agen terintegrasi, memberikan visibilitas langsung ke dalam data, memfasilitasi penganggaran, peramalan, pelaporan, dan analisis otomatis.
IBM® ELM 7.2.0 memberikan peningkatan dalam kegunaan, keamanan, dan kinerja; dengan agen AI terintegrasi, yang merampingkan alur kerja pengembangan dan mempercepat pengiriman sistem kompleks berkualitas tinggi.
IBM® Business Automation 25.0 menyediakan platform otomatisasi didukung AI yang menyeluruh untuk membantu menyelesaikan tantangan operasional dengan lebih cepat, mengurangi waktu tunggu klien, mempercepat proses, dan meminimalkan risiko kepatuhan.
IBM® App Connect Enterprise 13.0 menyediakan antarmuka pengguna yang disederhanakan, kemampuan berbasis AI, peningkatan otomatisasi baru untuk mempercepat time to value, dan memperkuat tata kelola di seluruh lingkungan Integrasi.
Opsi dukungan perangkat lunak untuk versi atau rilis produk tertentu yang telah mencapai tanggal Penyelesaian Dukungan Dasar - memberi Anda lebih banyak waktu untuk mengunduh VRM yang lebih baru.
Opsi dukungan perangkat lunak untuk produk yang diperoleh melalui IBM® Passport Advantage yang telah mencapai Penyelesaian Dukungan Dasar untuk semua versi dan rilis.
Opsi dukungan perangkat lunak untuk produk yang diperoleh melalui IBM® Passport Advantage yang memerlukan penanganan kasus prioritas dan tujuan waktu respons yang lebih pendek daripada yang tersedia dengan Berlangganan dan Dukungan standar.
Memperbarui Berlangganan dan Dukungan Perangkat Lunak IBM® Anda (S&S) adalah salah satu cara paling hemat biaya untuk melindungi investasi perangkat lunak Anda. Selain itu, Anda mendapat manfaat dari fleksibilitas untuk memodernisasi ketika waktunya tepat, termasuk beralih ke penawaran SaaS. Kunjungi TechXchange untuk melihat Webinar Modernisasi Berlangganan & Anuitas (S&A) terbaru.
Cari Buletin Keamanan untuk informasi tentang potensi kerentanan yang memengaruhi perangkat lunak Anda.
Catatan: Anda dapat menambahkan atau menghapus produk dan mengedit berlangganan Anda kapan pun Anda mau.