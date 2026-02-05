Kontak Utama Program Passport Advantage

Ilustrasi bentuk geometris dalam nuansa biru, hitam, dan abu-abu

Jelajahi semua kontak utama sebagai kontak Utama, Administrasi, Teknis Situs, dan Tambahan.

    Passport Advantage Online untuk Pengecer menyediakan akses masuk yang aman ke informasi, alat, dan aplikasi Passport Advantage khusus untuk melakukan pemesanan, membuat penawaran, mengunduh file harga, membuat laporan, dan mengelola kontak.

    Kontak Utama

    Klik pada kategori berikut untuk mengetahui lebih lanjut.

    Ketika Anda mendaftar ke Passport Advantage, Anda memberi kami nama Kontak Utama. Kontak ini wajib.

    IBM akan mengomunikasikan semua perubahan pada Perjanjian atau masalah kontrak lainnya kepada Kontak Utama. Jika Kontak Utama adalah satu-satunya kontak yang ditentukan, IBM juga akan menganggap Kontak Utama sebagai satu-satunya kontak untuk semua masalah administrasi, kepatuhan, dan teknis.

    Kontak Utama bertanggung jawab atas semua tugas Manajemen Akun termasuk:

    • Memperbarui informasi kontak
    • Menyetujui permintaan akses situs
    • Menetapkan peran individual
    • Memberikan akses dan hak istimewa pada alat
    Akses AlatHak Istimewa Alat
    1. Akses alat perangkat lunak dan layananTidak ada
    Hanya unduhan perangkat lunak
    Hanya perangkat lunak dan akses media
    Unduhan perangkat lunak, akses media, kutipan, katalog produk, dan pembaruan lisensi
    2. PelaporanTidak ada | Lihat
    3. Hak Akses: Inventaris dan penerapan hak aksesTidak ada | Lihat | Perbarui
    4. Manajemen Akun* 
    5. Kelola aksesTidak ada | Lihat | Perbarui
    6. Pembaruan kontakTidak ada | Lihat | Perbarui
    7. Dokumen terkait akunTidak ada | Lihat

    *Awalnya hanya Kontak Utama Situs yang dapat mengakses Manajemen Akun untuk mengelola akses dan memperbarui kontak.

    Untuk menemukan nama Kontak Utama untuk Situs Passport Advantage atau Passport Advantage Express Anda:

    • Buka Passport Advantage Online
    • Masuk menggunakan ID dan kata sandi IBM Anda.
    • Buka Manajemen akun, pilih Pembaruan kontak dan “View all Contacts” (Lihat semua kontak) untuk melihat daftar semua kontak Situs.

    Catatan: Jika Anda belum diotorisasi oleh Kontak Utama Anda untuk mengakses Passport Advantage Online, layar Nominasi Mandiri akan ditampilkan. Masukkan informasi pelanggan Anda dan kirim permintaan nominasi mandiri Anda. Permintaan tersebut akan diteruskan ke Kontak Utama Anda yang akan memberi tahu Anda via Email setelah permintaan diproses.

    Kontak Administrasi adalah kontak yang ditunjuk oleh Situs Anda untuk semua dokumen administratif termasuk pemberitahuan Langganan Perangkat Lunak dan Pembaruan Dukungan, pemberitahuan ketersediaan peningkatan perangkat lunak, dan Bukti Hak. Kontak Administratif Anda bertanggung jawab untuk meminta dan menyetujui perubahan informasi akun. Jika disetujui oleh Kontak Utama Anda, Kontak Administratif Anda dapat mengelola akses Web dan alat untuk organisasi Anda dan akan memiliki akses ke Bukti Hak Anda secara online melalui Passport Advantage Online untuk mengonfirmasi penggunaan resmi perangkat lunak IBM Anda.

    Catatan: Bukti Hak Elektronik juga akan dikirim melalui email ke Kontak Administrasi Anda dan/atau ke IBM Business Partner Anda ketika Anda memperoleh lisensi baru atau memperbarui Langganan dan Dukungan Perangkat Lunak.

    Setiap Situs Passport Advantage, termasuk Situs Asal dan semua Situs Tambahan, dengan cakupan Langganan Perangkat Lunak dan Dukungan saat ini harus menunjuk seorang Kontak Teknis Situs (STC). Bertanggung jawab atas kepatuhan dukungan secara keseluruhan, Kontak Teknis Situs dapat disebut sebagai Administrator dalam lingkungan Dukungan IBM. Dengan demikian, peran ini:

    • mengelola akses pengguna ke dukungan 
    • menambah dan menghapus pengguna sesuai kebutuhan
    • memperbarui informasi pengguna
    • menyetujui atau menolak permintaan pengguna untuk akses 
    • memberikan dan memperbarui tingkat akses pengguna

    Tingkat akses pengguna dalam dukungan

    1. Tidak Ada Akses: Pengguna tidak akan dapat membuka, mengedit, menerima pembaruan untuk, atau bahkan melihat kasus untuk akun itu.
    2. Akses Dasar: Pengguna hanya memiliki akses ke kasus yang mereka miliki. Mereka tidak akan dapat melihat kasus yang dimiliki oleh tim mereka atau ditambahkan ke kasus sebagai pihak yang berkepentingan.
    3. Akses Penuh: Pengguna memiliki akses ke kasus yang terkait dengan satu atau lebih akun tertentu. Pengguna akan dapat membuka kasus baru, melihat kasus terbuka, ditambahkan sebagai pihak yang berkepentingan, memposting pembaruan, dan menerima pembaruan untuk kasus di akun itu.
    4. Administrator: Administrator memiliki hak akses penuh PLUS mereka dapat menyetujui atau menolak permintaan, membuat perubahan pada tingkat akses dan melihat dan mengedit pengguna pada akun tertentu.

    Pelajari lebih lanjut tentang Mengelola Akses Pengguna.

    Selain Kontak Utama, Administratif/Bukti Hak, dan Kontak Teknis Lokasi yang dijelaskan di atas, Kontak Utama Anda dapat menunjuk:

    • Kontak Sekunder - hingga 4 per Situs untuk membantu manajemen akun
    • Kontak perpanjangan Dukungan dan Langganan Perangkat Lunak - direkomendasikan untuk semua Situs Passport Advantage
    • Kontak pengiriman media Langganan dan Dukungan Perangkat Lunak
    • Kontak Penagihan
    • jumlah pengguna situs tak terbatas