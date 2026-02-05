Ketika Anda mendaftar ke Passport Advantage, Anda memberi kami nama Kontak Utama. Kontak ini wajib.

IBM akan mengomunikasikan semua perubahan pada Perjanjian atau masalah kontrak lainnya kepada Kontak Utama. Jika Kontak Utama adalah satu-satunya kontak yang ditentukan, IBM juga akan menganggap Kontak Utama sebagai satu-satunya kontak untuk semua masalah administrasi, kepatuhan, dan teknis.

Kontak Utama bertanggung jawab atas semua tugas Manajemen Akun termasuk:

Memperbarui informasi kontak

Menyetujui permintaan akses situs

Menetapkan peran individual

Memberikan akses dan hak istimewa pada alat

Akses Alat Hak Istimewa Alat 1. Akses alat perangkat lunak dan layanan Tidak ada Hanya unduhan perangkat lunak Hanya perangkat lunak dan akses media Unduhan perangkat lunak, akses media, kutipan, katalog produk, dan pembaruan lisensi 2. Pelaporan Tidak ada | Lihat 3. Hak Akses: Inventaris dan penerapan hak akses Tidak ada | Lihat | Perbarui 4. Manajemen Akun* 5. Kelola akses Tidak ada | Lihat | Perbarui 6. Pembaruan kontak Tidak ada | Lihat | Perbarui 7. Dokumen terkait akun Tidak ada | Lihat

*Awalnya hanya Kontak Utama Situs yang dapat mengakses Manajemen Akun untuk mengelola akses dan memperbarui kontak.