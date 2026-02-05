Passport Advantage Online untuk Pengecer menyediakan akses masuk yang aman ke informasi, alat, dan aplikasi Passport Advantage khusus untuk melakukan pemesanan, membuat penawaran, mengunduh file harga, membuat laporan, dan mengelola kontak.
Ketika Anda mendaftar ke Passport Advantage, Anda memberi kami nama Kontak Utama. Kontak ini wajib.
IBM akan mengomunikasikan semua perubahan pada Perjanjian atau masalah kontrak lainnya kepada Kontak Utama. Jika Kontak Utama adalah satu-satunya kontak yang ditentukan, IBM juga akan menganggap Kontak Utama sebagai satu-satunya kontak untuk semua masalah administrasi, kepatuhan, dan teknis.
Kontak Utama bertanggung jawab atas semua tugas Manajemen Akun termasuk:
|Akses Alat
|Hak Istimewa Alat
|1. Akses alat perangkat lunak dan layanan
|Tidak ada
|Hanya unduhan perangkat lunak
|Hanya perangkat lunak dan akses media
|Unduhan perangkat lunak, akses media, kutipan, katalog produk, dan pembaruan lisensi
|2. Pelaporan
|Tidak ada | Lihat
|3. Hak Akses: Inventaris dan penerapan hak akses
|Tidak ada | Lihat | Perbarui
|4. Manajemen Akun*
|5. Kelola akses
|Tidak ada | Lihat | Perbarui
|6. Pembaruan kontak
|Tidak ada | Lihat | Perbarui
|7. Dokumen terkait akun
|Tidak ada | Lihat
*Awalnya hanya Kontak Utama Situs yang dapat mengakses Manajemen Akun untuk mengelola akses dan memperbarui kontak.
Untuk menemukan nama Kontak Utama untuk Situs Passport Advantage atau Passport Advantage Express Anda:
Catatan: Jika Anda belum diotorisasi oleh Kontak Utama Anda untuk mengakses Passport Advantage Online, layar Nominasi Mandiri akan ditampilkan. Masukkan informasi pelanggan Anda dan kirim permintaan nominasi mandiri Anda. Permintaan tersebut akan diteruskan ke Kontak Utama Anda yang akan memberi tahu Anda via Email setelah permintaan diproses.
Kontak Administrasi adalah kontak yang ditunjuk oleh Situs Anda untuk semua dokumen administratif termasuk pemberitahuan Langganan Perangkat Lunak dan Pembaruan Dukungan, pemberitahuan ketersediaan peningkatan perangkat lunak, dan Bukti Hak. Kontak Administratif Anda bertanggung jawab untuk meminta dan menyetujui perubahan informasi akun. Jika disetujui oleh Kontak Utama Anda, Kontak Administratif Anda dapat mengelola akses Web dan alat untuk organisasi Anda dan akan memiliki akses ke Bukti Hak Anda secara online melalui Passport Advantage Online untuk mengonfirmasi penggunaan resmi perangkat lunak IBM Anda.
Catatan: Bukti Hak Elektronik juga akan dikirim melalui email ke Kontak Administrasi Anda dan/atau ke IBM Business Partner Anda ketika Anda memperoleh lisensi baru atau memperbarui Langganan dan Dukungan Perangkat Lunak.
Setiap Situs Passport Advantage, termasuk Situs Asal dan semua Situs Tambahan, dengan cakupan Langganan Perangkat Lunak dan Dukungan saat ini harus menunjuk seorang Kontak Teknis Situs (STC). Bertanggung jawab atas kepatuhan dukungan secara keseluruhan, Kontak Teknis Situs dapat disebut sebagai Administrator dalam lingkungan Dukungan IBM. Dengan demikian, peran ini:
Tingkat akses pengguna dalam dukungan
Pelajari lebih lanjut tentang Mengelola Akses Pengguna.
Selain Kontak Utama, Administratif/Bukti Hak, dan Kontak Teknis Lokasi yang dijelaskan di atas, Kontak Utama Anda dapat menunjuk: