Manajemen akun digunakan oleh Kontak Utama Situs dan Kontak Sekunder yang ditunjuk untuk
Informasi kontak yang akurat dan terkini sangat penting bagi keamanan dan kegunaan situs PAO Anda. Hal ini membantu memastikan bahwa pihak lain dalam organisasi Anda menerima komunikasi yang mengingatkan mereka tentang:
Catatan: Hanya Kontak Utama dan Kontak Sekunder yang diberi akses ke aplikasi pembaruan kontak.
Jika Anda adalah Site Primary, Anda mungkin ingin mengatur pengingat kalender setiap bulan untuk meninjau informasi penting ini.
Catatan: Pembaruan hanya berlaku ketika Anda mengklik 'simpan'.
Harap dicatat bahwa melakukan perubahan pada alamat email untuk salah satu kontak tidak akan mengubah alamat email yang digunakan untuk pembaruan produk eNotifications. Pengguna yang memilih untuk berlangganan eNotifications harus membuka ‘Unduhan perangkat lunak & akses media‘ & ‘Setel preferensi saya‘, untuk memperbarui alamat email mereka.
Tersedia di dalam Manajemen Akun, Kelola Akses memungkinkan Kontak Utama dan Kontak Kedua yang ditunjuk untuk:
Keputusan yang dibuat di sini memastikan keamanan dan kegunaan Situs Keuntungan Passport Anda.
Ketika Anda memilih ‘Kelola Akses‘ (sebagai Kontak Utama atau Sekunder), Anda akan diarahkan ke ‘Daftar pengguna‘.
Beli & Unduh
Pelaporan
Hak Akses: Inventaris dan penerapan hak akses
Alokasi Hak Akses
Tidak ada | Lihat | Perbarui
Manajemen Akun*
Kelola akses: Tidak ada | Lihat | Perbarui
Pembaruan kontak: Tidak ada | Lihat | Perbarui
Tampilan Pembaruan Kontak: Lihat
Dokumen‑terkait akun: Tidak ada | Lihat
Klik kirim untuk menyimpan.
Jika Anda adalah Kontak Utama atau Kontak Sekunder dengan hak istimewa pembaruan, menjadi tanggung jawab Anda untuk memproses permintaan akses ke Situs PAO Anda.
Klik ‘Berikan‘ atau ”Tolak” di sebelah kanan nama pemohon.
Jika Anda memilih untuk Memberikan akses, tinjau
Jika Anda memilih untuk Menolak akses, berikan alasannya.
Klik Kirim untuk menyimpan dan pengguna akan diberitahu tentang keputusan Anda.
Selain menyetujui permintaan akses, Kontak Utama atau Sekunder dengan hak akses kelola dapat menambahkan pengguna tanpa menunggu permintaan. Cukup klik tombol ‘Tambah Pengguna Baru‘ pada layar Kelola Akses dan ikuti prompt.
Pengguna baru akan menerima email Welcome to IBM® Passport Advantage.