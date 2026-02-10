Manajemen Akun

Manajemen Akun digunakan oleh Kontak Utama Anda dan Kontak Sekunder yang ditunjuk untuk memberikan akses PAO dan menetapkan peran, izin aplikasi, dan hak istimewa penggunaan untuk Situs Passport Advantage Anda.

Ikhtisar

Manajemen akun digunakan oleh Kontak Utama Situs dan Kontak Sekunder yang ditunjuk untuk

  • Perbarui kontak – membantu memastikan nama pengguna, alamat email, nomor telepon, dan peran tetap selalu mutakhir.
  • Mengelola akses – memungkinkan kontak Primer dan Sekunder untuk menambahkan dan menghapus pengguna, memberikan atau menolak permintaan akses pengguna, serta memperbarui akses alat dan hak Akses penggunaan masing-masing pengguna.

Pembaruan kontak

Informasi kontak yang akurat dan terkini sangat penting bagi keamanan dan kegunaan situs PAO Anda. Hal ini membantu memastikan bahwa pihak lain dalam organisasi Anda menerima komunikasi yang mengingatkan mereka tentang:

  • Perubahan pada alat, seperti Passport Advantage Online, yang mendukung program Passport Advantage
  • Kutipan perpanjangan mendatang untuk Langganan dan Dukungan Perangkat Lunak IBM® Anda
  • Ketersediaan versi atau rilis baru dari produk piranti lunak IBM® Anda di bawah Langganan dan Dukungan Perangkat Lunak IBM® yang aktif

Catatan: Hanya Kontak Utama dan Kontak Sekunder yang diberi akses ke aplikasi pembaruan kontak.

Jika Anda adalah Site Primary, Anda mungkin ingin mengatur pengingat kalender setiap bulan untuk meninjau informasi penting ini.

  • Pilih ‘Manajemen Akun‘ lalu pilih ‘Pembaruan kontak.‘
  • Meninjau dan memperbarui informasi (sesuai kebutuhan) untuk semua kontak. Kolom yang wajib diisi ditandai dengan tanda bintang.
    1. Nama depan dan nama belakang
    2. Nomor telepon
    3. Email
    4. Alamat
    5. Kota
    6. Negara bagian/Provinsi
    7. Kode zip/Pos
  • Gunakan kotak centang untuk menunjukkan jenis kontak
    1. Kontak Utama
    2. Kontak Teknis Situs
    3. Kontak Administrasi/Bukti Hak Akses
    4. Kontak perpanjangan Langganan dan Dukungan Perangkat Lunak
    5. Kontak pengiriman media Langganan dan Dukungan Perangkat Lunak
    6. Kontak Penagihan
  • Klik Kirim untuk menyimpan

Catatan: Pembaruan hanya berlaku ketika Anda mengklik 'simpan'.

Harap dicatat bahwa melakukan perubahan pada alamat email untuk salah satu kontak tidak akan mengubah alamat email yang digunakan untuk pembaruan produk eNotifications. Pengguna yang memilih untuk berlangganan eNotifications harus membuka ‘Unduhan perangkat lunak & akses media‘ & ‘Setel preferensi saya‘,  untuk memperbarui alamat email mereka. 

Mengelola akses

Tersedia di dalam Manajemen Akun, Kelola Akses memungkinkan Kontak Utama dan Kontak Kedua yang ditunjuk untuk:

  • Mengubah atau menghapus akses pengguna
  • Menyetujui atau menolak permintaan akses pengguna
  • Tambahkan pengguna baru

Keputusan yang dibuat di sini memastikan keamanan dan kegunaan Situs Keuntungan Passport Anda.

Ketika Anda memilih ‘Kelola Akses‘ (sebagai Kontak Utama atau Sekunder), Anda akan diarahkan ke ‘Daftar pengguna‘.

Memperbarui akses pengguna

  • Mulailah dengan Informasi Pengguna
  • Pilih peran
    1. Kontak Sekunder (hingga 4) yang membantu Kontak Primer dengan berbagai tanggung jawab Manajemen Akun Pengguna.
    2. Pengguna. Anda dapat memberikan akses ke jumlah pengguna yang tidak terbatas
  • Pilih aplikasi dan alat yang pengguna harus memiliki akses dan menetapkan hak istimewa.

Akses Aplikasi & Alat

Beli & Unduh

  • Tidak ada
  • Hanya unduhan perangkat lunak
  • Hanya perangkat lunak dan akses media
  • Unduhan perangkat lunak, akses media, kutipan, katalog produk, dan pembaruan lisensi

Pelaporan

  • Tidak ada | Lihat

Hak Akses: Inventaris dan penerapan hak akses

  • Tidak ada | Lihat | Perbarui

Alokasi Hak Akses

  • Tidak ada | Lihat | Perbarui

Manajemen Akun*

  • Kelola akses: Tidak ada | Lihat | Perbarui

  • Pembaruan kontak: Tidak ada | Lihat | Perbarui

  • Tampilan Pembaruan Kontak: Lihat

  • Dokumen‑terkait akun: Tidak ada | Lihat

Klik kirim untuk menyimpan.

Menyetujui permintaan

Jika Anda adalah Kontak Utama atau Kontak Sekunder dengan hak istimewa pembaruan, menjadi tanggung jawab Anda untuk memproses permintaan akses ke Situs PAO Anda.

Klik ‘Berikan‘ atau ”Tolak” di sebelah kanan nama pemohon.

Jika Anda memilih untuk Memberikan akses, tinjau

  • Informasi pengguna untuk akurasi
  • Justifikasi bisnis. Jika tidak ada yang disediakan, Anda dapat menambahkan satu

Jika Anda memilih untuk Menolak akses, berikan alasannya.

  • Pemohon tidak diketahui
  • Kontak Utama telah menentukan akses tidak diperlukan
  • Pemohon tidak memiliki hubungan bisnis dengan Situs ini

Klik Kirim untuk menyimpan dan pengguna akan diberitahu tentang keputusan Anda.

Menambahkan pengguna baru

Selain menyetujui permintaan akses, Kontak Utama atau Sekunder dengan hak akses kelola dapat menambahkan pengguna tanpa menunggu permintaan. Cukup klik tombol ‘Tambah Pengguna Baru‘ pada layar Kelola Akses dan ikuti prompt.

  • Masukkan ID IBM® dan alamat email pengguna baru. Dalam kebanyakan kasus, mereka akan sama.
  • Klik centang Pengguna untuk mengonfirmasi
  • Berikan Justifikasi Bisnis
  • Pilih Peran: Kontak Sekunder atau Pengguna
    Catatan: Kami menyarankan agar Kontak Utama menambahkan setidaknya satu Kontak Sekunder untuk membantu memperbarui informasi kontak dan mengelola akses Situs
  • Tetapkan akses Aplikasi/Alat dan gunakan hak istimewa
  • Kirim

Pengguna baru akan menerima email Welcome to IBM® Passport Advantage.

