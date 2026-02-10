Informasi kontak yang akurat dan terkini sangat penting bagi keamanan dan kegunaan situs PAO Anda. Hal ini membantu memastikan bahwa pihak lain dalam organisasi Anda menerima komunikasi yang mengingatkan mereka tentang:

Perubahan pada alat, seperti Passport Advantage Online, yang mendukung program Passport Advantage

Kutipan perpanjangan mendatang untuk Langganan dan Dukungan Perangkat Lunak IBM® Anda

Ketersediaan versi atau rilis baru dari produk piranti lunak IBM® Anda di bawah Langganan dan Dukungan Perangkat Lunak IBM® yang aktif

Catatan: Hanya Kontak Utama dan Kontak Sekunder yang diberi akses ke aplikasi pembaruan kontak.

Jika Anda adalah Site Primary, Anda mungkin ingin mengatur pengingat kalender setiap bulan untuk meninjau informasi penting ini.

Pilih ‘Manajemen Akun‘ lalu pilih ‘Pembaruan kontak.‘

Meninjau dan memperbarui informasi (sesuai kebutuhan) untuk semua kontak. Kolom yang wajib diisi ditandai dengan tanda bintang. Nama depan dan nama belakang Nomor telepon Email Alamat Kota Negara bagian/Provinsi Kode zip/Pos

Gunakan kotak centang untuk menunjukkan jenis kontak Kontak Utama Kontak Teknis Situs Kontak Administrasi/Bukti Hak Akses Kontak perpanjangan Langganan dan Dukungan Perangkat Lunak Kontak pengiriman media Langganan dan Dukungan Perangkat Lunak Kontak Penagihan

Klik Kirim untuk menyimpan

Catatan: Pembaruan hanya berlaku ketika Anda mengklik 'simpan'.

Harap dicatat bahwa melakukan perubahan pada alamat email untuk salah satu kontak tidak akan mengubah alamat email yang digunakan untuk pembaruan produk eNotifications. Pengguna yang memilih untuk berlangganan eNotifications harus membuka ‘Unduhan perangkat lunak & akses media‘ & ‘Setel preferensi saya‘, untuk memperbarui alamat email mereka.