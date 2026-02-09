Lihat bagian-bagian di bawah ini untuk mengetahui versi atau rilis perangkat lunak IBM® Anda yang bertransisi ke Dukungan Diperpanjang atau Dukungan Berkelanjutan pada 2H 2025 dan 1H 2026.

Jika Anda melihat tanggal Transisi ke Perpanjangan/Berkelanjutan atau Akhir Dukungan untuk perangkat lunak Anda, ambil tindakan.

Salinan surat pengumuman nomor #.

Buka Pengumuman IBM®. Tempelkan surat pengumuma # ke bidang ‘Cari‘ untuk melihat pengumuman.

Periksa pengumuman untuk produk pengganti atau opsi migrasi.

Gunakan Langganan dan Dukungan Perangkat Lunak IBM® Anda untuk meningkatkan ke versi yang didukung, jika tersedia. [Pelajari cara meningkatkan versi]

Sebagai pengingat: Tanggal Akhir Dukungan dapat berubah, buka situs Siklus Hidup Dukungan Perangkat Lunak IBM® untuk mengonfirmasi.