Perangkat lunak integrasi dan ketahanan

Membangun fondasi yang terhubung dan tangguh untuk perusahaan yang berorientasi pada agen

Memanfaatkan AI untuk mengubah rangkaian TI Anda menjadi pendorong pertumbuhan

Perusahaan yang berorientasi pada agen dimulai dengan rangkaian teknologi yang dibangun untuk AI. Untuk menerapkan agen agar bekerja di seluruh operasi, Anda memerlukan fondasi yang aman dan terhubung yang mengintegrasikan hybrid cloud, aplikasi, data, dan jaringan. Kami membantu tim TI mengorkestrasi otomatisasi cerdas dalam skala besar—memungkinkan AI mengantisipasi masalah, mengoptimalkan kinerja, dan mengambil tindakan secara real-time. Hasilnya: ketahanan yang lebih baik, inovasi yang lebih cepat, dan TI yang mendorong pertumbuhan bisnis yang terukur.

Lihat cara teknologi kami bekerja

Dapatkan kinerja yang andal dan menyeluruh

Integrasi agen AI di perusahaan

Tingkatkan kecepatan adopsi AI menggunakan data hybrid dan integrasi untuk menjalankan agen dan model di berbagai sistem TI yang terfragmentasi.
Ketahanan IT

Otomatisasi yang secara terus menerus mengidentifikasi, memprioritaskan, dan menyelesaikan risiko sebelum pengguna atau auditor melihatnya.​
Observabilitas seluruh lapisan

Otomatisasi yang menghubungkan deteksi dengan remediasi untuk mempertahankan ketahanan dan kinerja.​
Operasi aset dan fasilitas

Sederhanakan dan tingkatkan skala operasi aset dan fasilitas sambil menyatukan aset, perintah kerja, dan data inventaris yang terfragmentasi.
Modernisasi aplikasi Java

Jalankan modernisasi dengan lebih cepat, kurangi ketergantungan vendor, dan tingkatkan ketahanan—mempertahankan waktu aktif di seluruh lingkungan hybrid yang kompleks.
Operasi mainframe

Observabilitas ketahanan mainframe berbasis AI untuk menjaga waktu aktif dan keandalan layanan.​
Otomatisasi alur kerja

Integrasikan aplikasi bisnis dalam hitungan menit—hilangkan pekerjaan manual, tetap kompetitif, dan ikuti perkembangan pelanggan dan pertumbuhan.
Diakui sebagai pemimpin pasar*
 
  • Magic Quadrant 2025 untuk Manajemen API
 
  • Magic Quadrant 2025 untuk Manajemen Kontainer (Red Hat)​
 
  • Magic Quadrant 2025 untuk Platform Observabilitas

Jelajahi perangkat lunak integrasi dan ketahanan IBM unggulan

IBM® webMethods Hybrid Integration

IBM webMethods Hybrid Integration menawarkan iPaaS terpadu untuk agen, LLM, aplikasi, API, B2B, dan data, yang meningkatkan ketangkasan di berbagai lokasi, lingkungan, dan tim.

176%
hasil investasi (ROI) selama tiga tahun
40%
pengurangan waktu henti aplikasi
IBM Concert

IBM Concert adalah platform teknologi otomatisasi berbasis AI generatif yang menyederhanakan manajemen aplikasi dan menghasilkan insight AI yang dapat ditindaklanjuti.

62%
peningkatan kecepatan evaluasi terhadap postur ketahanan di seluruh perusahaan per aplikasi
90%
pengurangan waktu mitigasi kerentanan dan paparan umum (CVE)

IBM Instana

IBM Instana memanfaatkan kekuatan AI dan otomatisasi untuk secara proaktif memecahkan masalah di seluruh tumpukan aplikasi.

80%
peningkatan kecepatan investigasi insiden
70%
peningkatan ketersediaan tingkat layanan
IBM Turbonomic

IBM Turbonomic mengotomatiskan manajemen sumber daya untuk kinerja yang terjamin di seluruh lingkungan multicloud sekaligus memangkas biaya TI. 

15%
penghematan biaya komputasi di seluruh pusat data
30%
penurunan biaya lisensi VMware

IBM® JSphere Suite for Java

IBM JSphere Suite for Java menawarkan solusi fleksibel untuk memodernisasi dan memperpanjang umur aplikasi Java perusahaan Anda dengan cepat.

70%
pengurangan jangka waktu modernisasi aplikasi
54%
pengurangan penggunaan CPU
IBM Maximo

IBM Maximo Application Suite adalah solusi manajemen siklus hidup aset dan fasilitas terpadu yang menyederhanakan pemeliharaan, inspeksi, dan keandalan peralatan dan infrastruktur penting Anda.

47%
pengurangan waktu henti yang tidak direncanakan
26%
peningkatan produktivitas di kalangan teknisi
Ambil langkah selanjutnya

Mulailah perjalanan integrasi dan ketahanan Anda bersama IBM. Dapatkan kesempatan berinteraksi langsung dengan pakar teknis kami untuk memberikan nilai tambah secara langsung.
* Gartner tidak mendukung vendor, produk, atau layanan apa pun yang digambarkan dalam publikasi penelitiannya, dan tidak menyarankan pengguna teknologi untuk hanya memilih vendor yang memiliki peringkat tertinggi atau sebutan lainnya. Publikasi riset Gartner berisi pendapat dari organisasi riset dan konsultasi Gartner dan tidak boleh diartikan sebagai pernyataan fakta. Gartner menyangkal semua jaminan, baik tersurat maupun tersirat, sehubungan dengan penelitian ini, termasuk jaminan apa pun atas kelayakan untuk diperdagangkan atau kesesuaian untuk tujuan tertentu.