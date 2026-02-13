Perangkat lunak integrasi dan ketahanan

Membangun fondasi yang terhubung dan tangguh untuk perusahaan yang berorientasi pada agen
Perusahaan yang berorientasi pada agen dimulai dengan rangkaian teknologi yang dibangun untuk AI. Untuk menerapkan agen agar bekerja di seluruh operasi, Anda memerlukan fondasi yang aman dan terhubung yang mengintegrasikan hybrid cloud, aplikasi, data, dan jaringan. Kami membantu tim TI mengorkestrasi otomatisasi cerdas dalam skala besar—memungkinkan AI mengantisipasi masalah, mengoptimalkan kinerja, dan mengambil tindakan secara real-time. Hasilnya: ketahanan yang lebih baik, inovasi yang lebih cepat, dan TI yang mendorong pertumbuhan bisnis yang terukur.
Tingkatkan kecepatan adopsi AI menggunakan data hybrid dan integrasi untuk menjalankan agen dan model di berbagai sistem TI yang terfragmentasi.
Otomatisasi yang secara terus menerus mengidentifikasi, memprioritaskan, dan menyelesaikan risiko sebelum pengguna atau auditor melihatnya.
Otomatisasi yang menghubungkan deteksi dengan remediasi untuk mempertahankan ketahanan dan kinerja.
Sederhanakan dan tingkatkan skala operasi aset dan fasilitas sambil menyatukan aset, perintah kerja, dan data inventaris yang terfragmentasi.
Jalankan modernisasi dengan lebih cepat, kurangi ketergantungan vendor, dan tingkatkan ketahanan—mempertahankan waktu aktif di seluruh lingkungan hybrid yang kompleks.
Observabilitas ketahanan mainframe berbasis AI untuk menjaga waktu aktif dan keandalan layanan.
Integrasikan aplikasi bisnis dalam hitungan menit—hilangkan pekerjaan manual, tetap kompetitif, dan ikuti perkembangan pelanggan dan pertumbuhan.
IBM webMethods Hybrid Integration menawarkan iPaaS terpadu untuk agen, LLM, aplikasi, API, B2B, dan data, yang meningkatkan ketangkasan di berbagai lokasi, lingkungan, dan tim.
IBM Concert adalah platform teknologi otomatisasi berbasis AI generatif yang menyederhanakan manajemen aplikasi dan menghasilkan insight AI yang dapat ditindaklanjuti.
IBM Instana memanfaatkan kekuatan AI dan otomatisasi untuk secara proaktif memecahkan masalah di seluruh tumpukan aplikasi.
IBM Turbonomic mengotomatiskan manajemen sumber daya untuk kinerja yang terjamin di seluruh lingkungan multicloud sekaligus memangkas biaya TI.
IBM JSphere Suite for Java menawarkan solusi fleksibel untuk memodernisasi dan memperpanjang umur aplikasi Java perusahaan Anda dengan cepat.
IBM Maximo Application Suite adalah solusi manajemen siklus hidup aset dan fasilitas terpadu yang menyederhanakan pemeliharaan, inspeksi, dan keandalan peralatan dan infrastruktur penting Anda.
* Gartner tidak mendukung vendor, produk, atau layanan apa pun yang digambarkan dalam publikasi penelitiannya, dan tidak menyarankan pengguna teknologi untuk hanya memilih vendor yang memiliki peringkat tertinggi atau sebutan lainnya. Publikasi riset Gartner berisi pendapat dari organisasi riset dan konsultasi Gartner dan tidak boleh diartikan sebagai pernyataan fakta. Gartner menyangkal semua jaminan, baik tersurat maupun tersirat, sehubungan dengan penelitian ini, termasuk jaminan apa pun atas kelayakan untuk diperdagangkan atau kesesuaian untuk tujuan tertentu.