Peranti lunak otomatisasi TI dari IBM Z berperan penting dalam menyediakan solusi kelas atas untuk memonitor, mengontrol, dan mengotomatisasi berbagai elemen sistem di seluruh sumber daya perangkat keras dan peranti lunak perusahaan Anda.
Daftar berikut mengelompokkan kemampuan otomatisasi TI untuk IBM Z ke dalam beberapa kategori produk yang berbeda, seperti observabilitas kinerja, ketahanan, pemantauan, migrasi data, dan manajemen sistem.
IBM Z IntelliMagic Vision for z/OS
Peranti lunak analisis kinerja tingkat lanjut untuk sistem IBM Z yang memungkinkan analisis data fleksibel melalui visualisasi kustom no-code, sehingga memberdayakan analis untuk mengidentifikasi risiko dan mengoptimalkan beban kerja. Alat ini memodernisasi analisis kinerja mainframe dengan kecerdasan canggih.
IBM zSystems Integration for Observability
Rangkaian agen OMEGAMON yang berdiri sendiri yang bersama-sama menghadirkan integrasi data baru dan antarmuka pengguna.
Rangkaian produk ini meliputi IBM Z OMEGAMON Integration Monitor, IBM Service Management Unite, IBM Z ChatOps, dan masih banyak lagi.
IBM Z Batch Resiliency
Alat yang mengotomatiskan analisis, pencadangan, dan pemulihan data aplikasi massal untuk meningkatkan ketahanan operasional dan mengurangi risiko bisnis. Alat ini menawarkan inventaris penggunaan data dan pencadangan, dengan fitur otomatisasi untuk memulihkan data massal dengan cepat untuk skenario pemulihan operasional atau bencana. Selain itu, alat ini menghasilkan laporan yang menguraikan penggunaan dan hubungan antara aplikasi dan data massal.
IBM GDPS
Rangkaian peranti lunak pemulihan bencana dan ketahanan untuk IBM Z. IBM GDPS memantau subsistem penyimpanan dan konfigurasi salinan jarak jauh di seluruh platform heterogen, mengotomatiskan tugas operasional IBM Parallel Sysplex , dan melakukan pemulihan kegagalan dari satu titik kontrol.
IBM Operations Manager for z/VM
IBM Operations Manager for z/VM dirancang untuk meningkatkan pemantauan dan manajemen sistem z/VM dan tamu Linux. Hal ini dicapai dengan mengotomatiskan tugas pemeliharaan rutin, mengirimkan peringatan berdasarkan situasi atau ambang batas, serta merespons secara otomatis situasi yang memerlukan intervensi.
Programmer dan administrator sistem dapat mengotomatiskan tugas pemeliharaan rutin sebagai respons terhadap peringatan sistem. Pengguna dapat dengan mudah men-debug masalah dengan melihat dan berinteraksi dengan konsol untuk mesin servis dan tamu Linux. Operator dapat menafsirkan pesan dengan lebih baik dan menentukan tindakan korektif.
IBM Z Monitoring Suite
Rangkaian peranti lunak yang menawarkan observabilitas kinerja infrastruktur secara real-time dan historis di berbagai platform, termasuk z/OS, jaringan, subsistem penyimpanan, dan berbagai peranti lunak IBM lainnya.
IBM Z Monitoring Suite mencakup IBM Service Management Unite, IBM Resource Measurement Facility, IBM Z ChatOps, berbagai agen OMEGAMON, dan banyak lagi.
IBM Z Software Asset Management
Peranti lunak penemuan, pemantauan, dan pelaporan aset untuk membantu memahami penggunaan produk dan aplikasi IBM Z dan pihak ketiga.
IBM z/OS Data Set Mobility Facility
Solusi migrasi data berbasis host yang tidak mengganggu ini dengan cepat memindahkan kumpulan data mainframe penting yang sudah dialokasikan. Solusi ini menyederhanakan manajemen migrasi berskala besar dan membantu memastikan ketersediaan aplikasi yang berkelanjutan secara online.
IBM Z Service Automation Suite
Satu titik kontrol untuk berbagai fungsi manajemen sistem termasuk otomatisasi, manajemen jaringan, dan penjadwalan beban kerja.
Rangkaian ini merupakan paket dengan harga terjangkau dan mudah dipesan serta terdiri atas IBM Z System Automation, IBM Z NetView, IBM Z Workload Scheduler, IBM Service Management Unite, IBM Z ChatOps, dan masih banyak lagi.
IBM Z System Automation
Aplikasi berbasis NetView yang menyediakan satu titik kontrol untuk berbagai fungsi manajemen sistem.
IBM Z System Automation, yang terintegrasi erat dengan Geographically Dispersed Parallel Sysplex (GDPS), menawarkan kemampuan pemulihan bencana yang canggih untuk sistem IBM Z.
IBM Service Management Unite
Antarmuka dasbor yang dapat disesuaikan yang membawa informasi dan tugas manajemen mainframe dari sumber yang berbeda ke dalam satu lingkungan.
IBM Service Management Unite adalah komponen gratis yang tersedia dengan IBM Z Service Management Suite, IBM Z Service Automation Suite, IBM Z System Automation, IBM Z NetView, dan IBM Z Monitoring Suite.
IBM Z Netview
Peranti lunak ini menyediakan seperangkat alat yang lengkap untuk mengelola dan memelihara jaringan dan sistem yang kompleks, multivendor, dan multiplatform dari satu titik kontrol. Solusi ini berfungsi sebagai komponen inti dari IBM Z Service Management Suite dan IBM Z Service Automation Suite.
IBM Z Service Management Suite
Antarmuka pengguna tunggal untuk memantau dan mengotomatiskan beban kerja bisnis penting yang berjalan pada platform IBM Z.
IBM Z Service Management Suite mencakup IBM Service Management Unite, IBM Z NetView, IBM Z System Automation, IBM Z ChatOps , dan berbagai agen OMEGAMON.
IBM Workload Scheduler
Solusi otomatisasi beban kerja yang memungkinkan organisasi mengotomatisasi, merencanakan, dan mengontrol pemrosesan beban kerja sistem yang kompleks. Solusi ini mengelola alur kerja secara terpusat di berbagai platform dan aplikasi bisnis dari satu titik kontrol.
IBM Z Open Automation Utilities
Waktu proses untuk berinteraksi dengan fasilitas MVS dan mengotomatiskan tugas pada z/OS melalui perintah shell UNIX atau bahasa skrip modern.
