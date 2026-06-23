Harga dan penerapan fleksibel yang disesuaikan dengan kebutuhan Anda.
IBM® watsonx.data integration menawarkan harga yang fleksibel dan penerapan opsi untuk memenuhi kebutuhan organisasi dari berbagai ukuran. Pilih perangkat lunak yang dikelola sendiri atau pengalaman SaaS yang dikelola sepenuhnya, keduanya diukur menggunakan Unit Sumber Daya1 (RU). Perangkat lunak yang dikelola sendiri tersedia melalui berlangganan atau lisensi permanen, sementara SaaS yang dikelola sepenuhnya tersedia pada model berbasis berlangganan.
Uji coba gratis 30 hari integrasi watsonx.data untuk menjelajahi kemampuan.
Membantu organisasi dengan data estate yang kompleks untuk mengorkestrasi pergerakan data di mana data mereka berada dan tetap tahan terhadap perubahan teknologi data — berjalan di IBM® Software Hub
1 Unit Sumber Daya adalah ukuran independen dari sumber daya yang dikelola oleh, diproses oleh, atau terkait dengan penggunaan integrasi watsonx.data.