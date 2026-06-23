IBM® watsonx.data integration menawarkan harga yang fleksibel dan penerapan opsi untuk memenuhi kebutuhan organisasi dari berbagai ukuran. Pilih perangkat lunak yang dikelola sendiri atau pengalaman SaaS yang dikelola sepenuhnya, keduanya diukur menggunakan Unit Sumber Daya1 (RU). Perangkat lunak yang dikelola sendiri tersedia melalui berlangganan atau lisensi permanen, sementara SaaS yang dikelola sepenuhnya tersedia pada model berbasis berlangganan.