Integrasi data batch yang dimodernisasi

Pindah dan mengubah volume besar data kompleks dengan kinerja tinggi

Tangkapan layar pengaturan integrasi data dan interaksi pelanggan

Memperkenalkan IBM® watsonx.data integration: cara baru yang maju untuk olah data

 

Bergabunglah dengan webinar untuk mengetahui bagaimana watsonx.data integration dapat memberdayakan Anda untuk meningkatkan AI, sekaligus menyederhanakan olah data.

Pipeline ETL/ELT untuk beban kerja yang penting

IBM® watsonx.data integration menawarkan kemampuan extract, transform, load (ETL) dan extract, load, transform (ELT) modern yang terdepan di industri sehingga organisasi dapat memindahkan dan mengubah data tepercaya di seluruh lingkungan multicloud dan hybrid cloud untuk contoh penggunaan hilir.

Muat data secara langsung dari sumber mana pun dan kirimkan ke target mana pun dengan berbagai pengalaman pembuatan, semuanya sembari menggunakan mesin paralel bawaan watsonx.data integration untuk skalabilitas dan kinerja terbaik di kelasnya. 

Bangun sekali, terapkan di mana saja

Jalankan pipeline data Anda dekat dengan data—baik on-prem, di cloud, di seluruh wilayah, atau di lingkungan hybrid—sekaligus mengoptimalkan kecepatan, efisiensi biaya, dan keamanan.
Dapat diakses oleh setiap pengguna

Dari no-code hingga pro-code, opsi desain intuitif mendukung pengguna dari semua tingkat pengalaman dalam membuat pipeline dan mengirimkan data tepercaya.
Jalankan lebih banyak pipeline data, lebih cepat

Manfaatkan transformasi data yang kompleks dan berkecepatan tinggi untuk beralih dari desain ke penerapan dengan lebih cepat—memberdayakan lebih banyak pipeline dengan sedikit penundaan.
Keandalan bawaan

Kemampuan bawaan untuk kualitas dan tata kelola data memastikan stabilitas pipeline dan hasil yang andal.

Fitur

Tangkapan layar UI produk yang menunjukkan kemampuan mesin jarak jauh

Manfaatkan bidang kontrol cloud native untuk desain pipeline, dipadukan dengan bidang data eksekusi yang aman yang berjalan di mana data Anda berada—yang mengurangi pergerakan data, latensi, dan risiko.
Tangkapan layar UI produk yang menunjukkan kemampuan fleksibilitas ETL/ELT

Pengalaman desain tunggal memungkinkan Anda membuat pipeline yang dapat digunakan kembali dan beralih dengan lancar antara mode eksekusi ETL, ELT, dan TETL berdasarkan beban kerja Anda—tanpa perlu pengerjaan ulang.
Tangkapan layar UI produk mesin paralel

Mesin paralel yang kuat secara otomatis membagi tugas menjadi banyak operasi kecil yang berjalan sekaligus—yang meningkatkan throughput, skalabilitas, dan kinerja.
Tangkapan layar UI produk DataStage SDK

Python SDK yang komprehensif memberi pengembang kontrol penuh untuk menulis pipeline yang dapat dipelihara dalam skala besar—sembari menjaga keseimbangan dengan alur grafis dan memungkinkan peralihan yang mudah antara kode dan UI.
Tangkapan layar UI produk yang menunjukkan asisten saluran batchflow

Gunakan bahasa alami untuk menghasilkan pipeline massal dengan bantuan chatbot AI—yang mengubah intent menjadi pipeline lebih cepat dengan penyiapan manual yang minimal.
Tangkapan layar UI produk yang menunjukkan kemampuan transformasi kualitas data

Bersihkan, validasi, dan standardisasi data alamat menggunakan IBM Address Verification Interface (AVI)—yang menawarkan penguraian bersertifikat, transliterasi, geocoding, dan geocoding terbalik untuk memastikan akurasi dan konsistensi.

 
      Contoh penggunaan

      Modernisasi cloud Migrasi data lakehouse/warehouse Merger & akuisisi Perbankan Pelayanan Kesehatan Retail

      Sumber daya

      Ilustrasi antarmuka pengguna teknologi digital dengan ikon grafis dan data
      Demo
      Jelajahi demo interaktif dari watsonx.data integration
      Ilustrasi tiga ikon profil ditampilkan di layar komputer
      Tayangan ulang webinar
      Cari tahu bagaimana tim modern mengubah data langsung menjadi keputusan langsung.
      Ilustrasi dengan lapisan warna biru dan putih dalam desain modern
      Ringkasan solusi
      Temukan spektrum lengkap kemampuan dalam watsonx.data integration.
      Ambil langkah selanjutnya

      Saatnya mengubah data Anda menjadi keunggulan kompetitif. Saatnya mencoba watsonx.data integration. 

