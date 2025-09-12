IBM® watsonx.data integration menawarkan kemampuan extract, transform, load (ETL) dan extract, load, transform (ELT) modern yang terdepan di industri sehingga organisasi dapat memindahkan dan mengubah data tepercaya di seluruh lingkungan multicloud dan hybrid cloud untuk contoh penggunaan hilir.



Muat data secara langsung dari sumber mana pun dan kirimkan ke target mana pun dengan berbagai pengalaman pembuatan, semuanya sembari menggunakan mesin paralel bawaan watsonx.data integration untuk skalabilitas dan kinerja terbaik di kelasnya.