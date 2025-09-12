Pindah dan mengubah volume besar data kompleks dengan kinerja tinggi
IBM® watsonx.data integration menawarkan kemampuan extract, transform, load (ETL) dan extract, load, transform (ELT) modern yang terdepan di industri sehingga organisasi dapat memindahkan dan mengubah data tepercaya di seluruh lingkungan multicloud dan hybrid cloud untuk contoh penggunaan hilir.
Muat data secara langsung dari sumber mana pun dan kirimkan ke target mana pun dengan berbagai pengalaman pembuatan, semuanya sembari menggunakan mesin paralel bawaan watsonx.data integration untuk skalabilitas dan kinerja terbaik di kelasnya.
Jalankan pipeline data Anda dekat dengan data—baik on-prem, di cloud, di seluruh wilayah, atau di lingkungan hybrid—sekaligus mengoptimalkan kecepatan, efisiensi biaya, dan keamanan.
Dari no-code hingga pro-code, opsi desain intuitif mendukung pengguna dari semua tingkat pengalaman dalam membuat pipeline dan mengirimkan data tepercaya.
Manfaatkan transformasi data yang kompleks dan berkecepatan tinggi untuk beralih dari desain ke penerapan dengan lebih cepat—memberdayakan lebih banyak pipeline dengan sedikit penundaan.
Kemampuan bawaan untuk kualitas dan tata kelola data memastikan stabilitas pipeline dan hasil yang andal.
Migrasikan data dengan lancar dari berbagai sistem on-prem—termasuk warehouse lama—ke platform cloud modern menggunakan watsonx.data integration. Dapatkan peningkatan kecepatan dan efisiensi biaya dibandingkan solusi ETL tradisional.
Pindahkan data yang telah diubah di berbagai lingkungan hybrid atau multi-cloud ke lakehouse atau warehouse cloud untuk mendapatkan analisis, mendorong insight, dan mendukung pengambilan keputusan yang lebih cerdas.
Sederhanakan integrasi data yang rumit selama aktivitas M&A dengan menyatukan kumpulan data yang berbeda melalui fitur penemuan bawaan, manajemen metadata, dan pelacakan silsilah. watsonx.data integration menggantikan alat ETL khusus dengan solusi tunggal yang mampu menangani kebutuhan perusahaan yang lebih luas.
Transformasikan data transaksional dengan volume tinggi untuk pelaporan peraturan dan inteligensi bisnis. Pemrosesan massal meminimalkan ketegangan sistem dan memangkas biaya operasional.
Satukan data pasien dari sistem terfragmentasi untuk analitik dan kepatuhan. Lacak transformasi data menyeluruh untuk mendukung persyaratan peraturan dan audit.
Konsolidasikan dan terapkan standar data pelanggan dari berbagai sumber operasional. watsonx.data integration memungkinkan analitik terpusat untuk mendukung pemasaran yang dipersonalisasi dan pengoptimalan bisnis.
Saatnya mengubah data Anda menjadi keunggulan kompetitif. Saatnya mencoba watsonx.data integration.