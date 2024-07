Dengan IBM® watsonx Code Assistant for Enterprise Java Applications, organisasi dapat menyederhanakan dan mempercepat siklus proses aplikasi Java mereka, meningkatkan produktivitas pengembang dengan otomatisasi dan pembuatan kode yang didukung AI generatif, penjelasan kode, dan kemampuan pembuatan tes.



Terus meningkatkan, meng-upgrade, dan memodernisasi aplikasi Java adalah aspek penting dari transformasi digital dan strategi cloud hybrid bisnis apa pun. Namun, biasanya ini menjadi sesuatu yang menantang, terutama untuk aplikasi monolitik yang sudah ada, tidak terdokumentasi dengan baik, dan sarat dengan utang teknis.



Dengan memanfaatkan kemampuan AI generatif (gen AI) dan otomatisasi, organisasi memiliki peluang untuk mengurangi biaya, risiko, dan time to value secara signifikan untuk tim pengembangan yang bekerja dengan aplikasi Java perusahaan.