Dapatkan insight berharga tentang kinerja chatbot Anda watsonx Assistant memberikan ringkasan interaksi antara pengguna dan agen virtual Anda. Visualisasi serta analisis metrik dan KPI penting membantu Anda memahami topik yang ingin ditangani pengguna dan pelanggan, apakah agen virtual memenuhi kebutuhan tersebut, dan cara cepat meningkatkan layanan yang disediakannya.

Manfaat Rasio penyelesaian sasaran (GCR) Pahami dengan mudah dan lengkap seberapa sukses chatbot Anda dengan melihat seberapa sering pengguna menyelesaikan alur tindakan yang Anda buat. Metrik penting ini memberdayakan Anda untuk mengetahui apakah konten yang Anda buat memungkinkan penyelesaian permintaan pelanggan yang berhasil dan memenuhi KPI — oleh agen virtual atau dengan penyerahan yang disengaja ke agen langsung. Hapus pemblokir Lihatlah lebih dalam untuk memahami mengapa alur percakapan gagal. Apakah pengguna mengalami kebuntuan? Apakah mereka mencari tindakan yang berbeda? Apakah percakapan dukungan pelanggan ditinggalkan? Apakah kasus ini diteruskan ke agen? Identifikasi dengan cepat perangkat tambahan untuk membantu pelanggan Anda mendapatkan jawaban yang mereka butuhkan — kapan pun mereka membutuhkannya. Log percakapan Chatbot grup mencatat pada tingkat percakapan, menyoroti berbagai tindakan yang dilakukan pelanggan dalam percakapan tersebut. Hal ini memungkinkan pemecahan masalah yang lebih cepat untuk memahami area masalah, sambil tetap memberikan tampilan percakapan lengkap dengan setiap pesan ketika Anda ingin menyelam lebih dalam. Tampilan ujung ke ujung Dengan watsonx Assistant dan Segment, tim Anda dapat menggabungkan analisis data chatbot yang dihasilkan dari semua percakapan harian antara pelanggan dan agen virtual, ke dalam puluhan solusi pilihan. Bersihkan, integrasikan, dan hubungkan data ini ke ratusan alat analisis chatbot, data mentah, dan alat gudang yang terdapat di katalog integrasi Segment. Ketahui dengan pasti apakah Anda benar-benar memberikan kepuasan bagi pelanggan.

Salah satu manfaatnya adalah melihat tanggapan dan data yang dikumpulkan Watson. Anda dapat melihat di mana populasi memiliki pertanyaan yang mungkin tidak dapat Anda jawab secara langsung di situs web Anda. Kevin W. Sexton, MD Associate Director, Institute for Digital Health & Innovation University of Arkansas for Medical Sciences