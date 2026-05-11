IBM® Cloud VPN for VPC

Akses aman ke IBM® Cloud VPC

Mengaktifkan konektivitas aman ke VPC melalui VPN

IBM® Cloud VPN for VPC memungkinkan Anda menyiapkan terowongan IPsec terenkripsi antara IBM® Cloud VPC dan lokasi jarak jauh pelanggan seperti on-prem atau lingkungan cloud lainnya. Ada 2 rasa VPN situs-ke-situs yang didukung. VPN berbasis kebijakan yang menggunakan rute statis untuk arus lalu lintas tetap dan VPN berbasis rute dengan BGP untuk perutean yang lebih dinamis dan dapat diskalakan. 

Client VPN menyediakan akses jarak jauh yang aman bagi pengguna individu ke sumber daya IBM® Cloud VPC dengan menggunakan klien OpenVPN standar, tanpa mengekspos titik akhir publik.

Audiens

Pengembang cloud

“Saya membutuhkan akses yang aman dan fleksibel ke layanan IBM®—on-prem atau di cloud. Kontrol dan perlindungan data dalam jaringan pribadi IBM® Cloud tidak dapat dinegosiasikan.

 
Arsitek keamanan jaringan

“Peran saya menuntut konektivitas yang aman dan dapat diskalakan di seluruh lingkungan hybrid. Saya membutuhkan terowongan terenkripsi, kontrol akses yang terperinci, dan solusi yang tangguh dan sesuai yang mudah dikelola.”

Manfaat

Mempercepat integrasi hybrid

Satukan lingkungan cloud dan on-prem Anda dengan cepat untuk merampingkan operasi dan mengurangi kompleksitas penyiapan.

 
Akses aman untuk tim jarak jauh

Memungkinkan tim Anda bekerja dengan aman dari mana saja dengan teknologi VPN tepercaya yang melindungi akses ke sumber daya cloud.
Perutean lalu lintas yang aman

Membangun terowongan VPN terenkripsi yang aman antara jaringan on premises Anda dan IBM® Cloud VPC, memastikan kerahasiaan dan integritas data selama transit.
Kontrol akses granular

Anda mengontrol siapa yang dapat mengakses apa yang ada di pengaturan cloud Anda, melindungi area sensitif dan membatasi akses yang tidak perlu.
Dikelola sepenuhnya dan selalu aktif

IBM® Cloud menangani penyiapan, pemantauan, dan waktu aktif, memberi Anda layanan yang andal tanpa perlu mengelolanya sendiri.
Ilustrasi gembok yang mewakili jaringan aman
Fitur

Arsitektur terowongan terenkripsi

Buat koneksi throughput tinggi yang aman antara IBM® Cloud VPC dan jaringan eksternal dengan menggunakan terowongan berbasis IPsec.
Akses fleksibel untuk tim

Mendukung VPN situs-ke-situs dan klien-ke-situs, memungkinkan akses aman untuk kantor global dan pengguna jarak jauh melalui protokol tepercaya.
Dibangun untuk keamanan dan kepatuhan

Memenuhi standar peraturan dengan enkripsi, autentikasi, dan kontrol akses yang kuat—melindungi data sensitif di seluruh jejak cloud Anda.
Pengalaman yang dikelola sepenuhnya

Nikmati layanan VPN yang bebas repot dan ketersediaan tinggi dengan pemantauan dan kompatibilitas terintegrasi dengan IBM® Cloud IAM dan Secrets Manager.

Contoh penggunaan

VPN situs-ke-situs

Koneksi kantor-ke-cloud: Hubungkan kantor fisik perusahaan Anda ke sistem cloud untuk berbagi data yang lancar dan kolaborasi di berbagai pengaturan. Ini adalah solusi andal dan aman yang disesuaikan dengan bisnis Anda.

Konektivitas tim global: Tim di seluruh negara dapat mengakses sumber daya cloud dengan aman dan konsisten, memastikan pengalaman terpadu untuk semua orang. Solusi ini menyederhanakan operasi dan membuat bisnis Anda tetap terhubung dengan lancar.
VPN klien-ke-situs

Akses tim jarak jauh: Anggota tim yang bekerja dari jarak jauh atau dari berbagai kota dapat dengan aman mengakses dasbor perusahaan, file, dan sistem internal tanpa berada di kantor. Hal ini memastikan kolaborasi yang lancar sambil menjaga data sensitif tetap terlindungi.

Akses pengembang ke ruang kerja: Freelancer dan pengembang jarak jauh dapat dengan aman masuk ke lingkungan pengodean mereka dengan akses terbatas—mereka dapat mengakses alat yang mereka butuhkan. Pendekatan ini mendukung tim yang tangkas dan terdistribusi sambil menjaga sistem yang lebih luas terlindungi.
Sumber daya

Apa itu VPC?

Jelajahi apa itu Virtual Private Cloud (VPC) dan bagaimana hal itu dapat membantu bisnis Anda?

 Apa itu VPN for VPC?

Siap untuk membawa keamanan cloud Anda ke tingkat berikutnya? Jelajahi VPN for VPC dan aktifkan koneksi terenkripsi dengan mudah.

 Menjelajahi dokumentasi VPN for VPC

Pelajari bagaimana VPN for VPC memungkinkan jaringan pribadi yang aman di cloud. Temukan kapan menggunakannya, cara kerjanya, dan perbandingannya dengan model lain seperti subnet publik atau lokal.

 Memperkenalkan sumber daya VPN untuk konektivitas yang aman

Akses panduan, Pertanyaan Umum, dan tips pakar untuk membantu Anda menyiapkan tautan terenkripsi antara cloud dan jaringan jarak jauh Anda.