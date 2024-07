Unified Key Orchestrator for z/OS (UKO for z/OS) dapat membantu perusahaan Anda mengelola dan memindahkan beban kerja manajemen kunci di seluruh dan di antara lingkungan on premises dan cloud, membantu kepatuhan dan keamanan. Dengan UKO for z/OS, Anda dapat mengelola kunci enkripsi di seluruh perusahaan Anda dari satu antarmuka pengguna tepercaya. Disebarkan sebagai perangkat lunak z/OS, UKO for z/OS memungkinkan Anda untuk mengatur kunci di seluruh sistem IBM z/OS dan beberapa cloud publik. Bahkan memperluas dukungan untuk manajemen kunci untuk zKey di Linux® pada IBM® Z dan IBM® Security Guardium Key Lifecycle Manager. Unified Key Orchestrator for z/OS juga dirancang untuk manajemen kunci khusus untuk enkripsi kumpulan data IBM z/OS untuk mendukung perjalanan IBM Z Pervasive Encryption Anda.