Harga IBM Storage Protect for Cloud

IBM Storage Protect for Cloud adalah gerbang Anda menuju solusi penyimpanan data yang andal dan terjangkau.

Dengan widget kami yang ramah pengguna, Anda dapat dengan mudah memperkirakan biaya bulanan langganan Storage Protect for Cloud dengan memasukkan jumlah pengguna dan beban kerja yang diinginkan, serta pilihan untuk menggunakan penyimpanan pilihan Anda sendiri atau penyimpanan tak terbatas di Azure Cloud IBM.

Jelajahi opsi yang tersedia dan dapatkan perkiraan instan berdasarkan kriteria yang Anda pilih, atau minta penawaran untuk paket khusus yang sesuai dengan kebutuhan spesifik Anda. Perkiraan harga belum termasuk pajak dan ditujukan untuk pelanggan baru, pembelian pertama saja. Diskon volume tersedia.