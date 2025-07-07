Rantai pasokan global menjadi semakin kompleks, dinamis, dan kaya akan data. Organisasi beralih ke analitik canggih untuk mengoptimalkan operasi, mengurangi biaya, dan meningkatkan daya tanggap.

Dengan IBM SPSS Statistics, para profesional rantai pasokan dapat memanfaatkan pemodelan prediktif, perkiraan, dan analisis statistik untuk membuat keputusan berbasis data di seluruh pengadaan, inventaris, logistik, dan perencanaan permintaan. Produsen, peritel, dan penyedia logistik dapat mengintegrasikan data historis, input real-time, dan variabel eksternal untuk membangun rantai pasokan yang tangguh dan tangkas.

Dengan menerapkan teknik statistik ke beragam kumpulan data—seperti kinerja pemasok, metrik transportasi, dan permintaan pasar— IBM® SPSS Statistics memberdayakan tim untuk mengantisipasi gangguan, merampingkan operasi, dan meningkatkan perencanaan strategis.