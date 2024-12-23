Analitik Perilaku Pengguna (UBA) IBM® QRadar SIEM menetapkan garis dasar pola perilaku untuk karyawan Anda, agar Anda dapat mendeteksi ancaman terhadap organisasi dengan lebih baik. Aplikasi ini menggunakan data yang ada di QRadar SIEM untuk menghasilkan insight baru seputar pengguna dan risiko.

Dengan menetapkan profil risiko untuk pengguna di dalam jaringan, Anda dapat bereaksi lebih cepat terhadap aktivitas mencurigakan, baik dari pencurian identitas, peretasan, phishing, atau malware.