IBM InfoSphere Optim Test Data Management

Mengoptimalkan dan mengotomatiskan proses manajemen data pengujian, lengkap dengan alur kerja dan layanan sesuai permintaan untuk pengembangan dan pengujian yang gesit

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Latar belakang hitam dengan berbagai ukuran lingkaran biru di satu sisi.

Mempercepat pengiriman aplikasi

Organisasi bergantung pada aplikasi penting untuk mendorong hasil, dan banyak yang menggunakan metodologi tangkas untuk memberikan fungsionalitas yang andal dengan cepat. IBM InfoSphere Optim™ Test Data Management membantu organisasi untuk mengoptimalkan dan mengotomatisasi proses yang membuat dan mengelola data lingkungan nonproduksi. Menggunakan strategi pengujian yang efektif dan efisien, Optim Test Management membantu mengidentifikasi masalah dengan cepat, mengurangi risiko yang ditimbulkan oleh data pengujian yang cacat dan ketidakakuratan — seringkali menyebabkan kegagalan aplikasi. Ini membantu untuk meningkatkan setiap tahap proses pengujian aplikasi.

 IBM® InfoSphere Optim Test Data Management dan Privasi Data (9:07 menit)
Membuat lingkungan pengujian seperti produksi

Optim membantu Anda membuat basis data uji fiksi berukuran tepat yang mencerminkan proses bisnis Anda. Kloning yang mahal dapat diminimalkan sehingga Anda dapat mengatasi cacat di awal proses pengembangan.
Menggunakan solusi tunggal yang terukur

Solusi manajemen data pengujian yang optimal sesuai dengan kebutuhan pengembangan dan pengujian Anda serta di seluruh aplikasi, basis data, sistem operasi, dan platform perangkat keras yang umum digunakan.
Melindungi data sensitif, Mengurangi risiko

Data sensitif, seperti nomor kartu kredit, alamat email, dan informasi rahasia perusahaan dapat disembunyikan untuk membantu melindunginya dari penyalahgunaan dan penipuan sambil mempertahankan makna kontekstual.
Proses yang disederhanakan

Optim mendukung kebutuhan pengembangan dan pengujian yang gesit — sehingga pengembang dan penguji dapat mengakses dan menyegarkan data sesuai permintaan untuk meningkatkan efisiensi operasional sekaligus menyediakan lebih banyak waktu untuk pengujian.

Fitur

Eksekutif bisnis melihat layar komputer di kantor kosong
Mengelola data di tingkat objek bisnis

Dengan mengelola data pada tingkat objek bisnis, IBM Optim™ menjaga integritas relasional data dan konteks bisnis aslinya. Objek bisnis dapat diambil dari satu database atau beberapa aplikasi dan database terkait. Kemampuan ekstrak “federasi” ini memudahkan pembuatan lingkungan seperti produksi yang secara akurat mencerminkan kasus uji ujung ke ujung.
Wanita Asia tersenyum dan melihat layar ponsel
Mengakses kemampuan analisis data

Dengan berbagai kemampuan analisis data, Anda dapat menangkap korelasi tersembunyi dan membawanya ke dalam tampilan. Teknik meliputi analisis tumpang tindih data sumber tunggal dan lintas sumber, pencocokan lanjutan, penemuan kunci, dan penemuan logika transformasi.
Profesional dan desainer TI dalam rapat melihat layar dengan kertas di meja
Menerapkan kebijakan manajemen data pengujian

Tata kelola data adalah prioritas organisasi. Dengan lebih dari 30 klasifikasi data yang telah ditentukan sebelumnya dan 40 aturan privasi data yang telah ditentukan sebelumnya, Optim menyediakan cara standar untuk mengatur proses manajemen data pengujian dan memvalidasi bahwa kebijakan dan standar dihormati sepanjang siklus hidup. Integrasi dengan Katalog Tata Kelola memungkinkan pengguna untuk menyeret dan melepas klasifikasi dan aturan ke dalam peta kolom untuk secara otomatis menetapkan rutinitas masking data yang dapat dieksekusi.
Tampak belakang insinyur TI yang sedang fokus menulis kode sambil melihat layar komputer.
Mengotomatiskan perbandingan data dan menganalisis hasil

Antarmuka online yang intuitif dan utilitas penelusuran dengan fungsi penuh membantu menghilangkan perbandingan tabel demi tabel yang memakan waktu, rawan kesalahan. Optim mengidentifikasi perubahan basis data yang diharapkan dan mengungkap perbedaan yang mungkin tidak terdeteksi.
Eksekutif bisnis melihat layar komputer di kantor kosong
Mengelola data di tingkat objek bisnis

Dengan mengelola data pada tingkat objek bisnis, IBM Optim™ menjaga integritas relasional data dan konteks bisnis aslinya. Objek bisnis dapat diambil dari satu database atau beberapa aplikasi dan database terkait. Kemampuan ekstrak “federasi” ini memudahkan pembuatan lingkungan seperti produksi yang secara akurat mencerminkan kasus uji ujung ke ujung.
Wanita Asia tersenyum dan melihat layar ponsel
Mengakses kemampuan analisis data

Dengan berbagai kemampuan analisis data, Anda dapat menangkap korelasi tersembunyi dan membawanya ke dalam tampilan. Teknik meliputi analisis tumpang tindih data sumber tunggal dan lintas sumber, pencocokan lanjutan, penemuan kunci, dan penemuan logika transformasi.
Profesional dan desainer TI dalam rapat melihat layar dengan kertas di meja
Menerapkan kebijakan manajemen data pengujian

Tata kelola data adalah prioritas organisasi. Dengan lebih dari 30 klasifikasi data yang telah ditentukan sebelumnya dan 40 aturan privasi data yang telah ditentukan sebelumnya, Optim menyediakan cara standar untuk mengatur proses manajemen data pengujian dan memvalidasi bahwa kebijakan dan standar dihormati sepanjang siklus hidup. Integrasi dengan Katalog Tata Kelola memungkinkan pengguna untuk menyeret dan melepas klasifikasi dan aturan ke dalam peta kolom untuk secara otomatis menetapkan rutinitas masking data yang dapat dieksekusi.
Tampak belakang insinyur TI yang sedang fokus menulis kode sambil melihat layar komputer.
Mengotomatiskan perbandingan data dan menganalisis hasil

Antarmuka online yang intuitif dan utilitas penelusuran dengan fungsi penuh membantu menghilangkan perbandingan tabel demi tabel yang memakan waktu, rawan kesalahan. Optim mengidentifikasi perubahan basis data yang diharapkan dan mengungkap perbedaan yang mungkin tidak terdeteksi.
Detail teknis Spesifikasi teknis

Persyaratan sistem untuk komponen dikompilasi dalam dokumen ini.

 Daftar spesifikasi teknis Persyaratan perangkat lunak

Persyaratan perangkat lunak untuk Manajemen Data Tes Optim dapat ditemukan di tautan ini.

 Daftar persyaratan perangkat lunak Persyaratan perangkat keras

Pertimbangan perangkat keras untuk Optim Test Data Management dapat ditemukan di tautan ini.

 Daftar persyaratan perangkat keras

Produk terkait

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 IBM InfoSphere Optim Archive

Membantu mengurangi biaya perangkat keras, penyimpanan, dan pemeliharaan dengan mengarsipkan atau menghentikan data historis dari aplikasi dan sistem.
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