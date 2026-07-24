IBM InfoSphere Optim Test Data Management

Mengoptimalkan dan mengotomatiskan proses manajemen data pengujian, lengkap dengan alur kerja dan layanan sesuai permintaan untuk pengembangan dan pengujian yang gesit
Optim membantu Anda membuat basis data uji fiksi berukuran tepat yang mencerminkan proses bisnis Anda. Kloning yang mahal dapat diminimalkan sehingga Anda dapat mengatasi cacat di awal proses pengembangan.
Solusi manajemen data pengujian yang optimal sesuai dengan kebutuhan pengembangan dan pengujian Anda serta di seluruh aplikasi, basis data, sistem operasi, dan platform perangkat keras yang umum digunakan.
Data sensitif, seperti nomor kartu kredit, alamat email, dan informasi rahasia perusahaan dapat disembunyikan untuk membantu melindunginya dari penyalahgunaan dan penipuan sambil mempertahankan makna kontekstual.
Optim mendukung kebutuhan pengembangan dan pengujian yang gesit — sehingga pengembang dan penguji dapat mengakses dan menyegarkan data sesuai permintaan untuk meningkatkan efisiensi operasional sekaligus menyediakan lebih banyak waktu untuk pengujian.
Persyaratan sistem untuk komponen dikompilasi dalam dokumen ini.
Persyaratan perangkat lunak untuk Manajemen Data Tes Optim dapat ditemukan di tautan ini.
Pertimbangan perangkat keras untuk Optim Test Data Management dapat ditemukan di tautan ini.
Melindungi privasi dan mendukung kepatuhan menggunakan kemampuan yang ekstensif untuk menghilangkan identifikasi informasi sensitif di seluruh aplikasi, database, dan sistem operasi.
Membantu mengurangi biaya perangkat keras, penyimpanan, dan pemeliharaan dengan mengarsipkan atau menghentikan data historis dari aplikasi dan sistem.