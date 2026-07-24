Organisasi bergantung pada aplikasi penting untuk mendorong hasil, dan banyak yang menggunakan metodologi tangkas untuk memberikan fungsionalitas yang andal dengan cepat. IBM InfoSphere Optim™ Test Data Management membantu organisasi untuk mengoptimalkan dan mengotomatisasi proses yang membuat dan mengelola data lingkungan nonproduksi. Menggunakan strategi pengujian yang efektif dan efisien, Optim Test Management membantu mengidentifikasi masalah dengan cepat, mengurangi risiko yang ditimbulkan oleh data pengujian yang cacat dan ketidakakuratan — seringkali menyebabkan kegagalan aplikasi. Ini membantu untuk meningkatkan setiap tahap proses pengujian aplikasi.