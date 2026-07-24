IBM InfoSphere Optim Archive

Membantu mengurangi biaya perangkat keras, penyimpanan, dan pemeliharaan dengan mengarsipkan atau menghentikan data historis dari aplikasi dan sistem
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Kemampuan pengarsipan untuk mencapai hasil bisnis

IBM InfoSphere Optim Archive adalah solusi terukur yang dapat membantu organisasi Anda mengelola dan mendukung strategi pengarsipan database. Mengontrol volume data yang terus bertambah dan biaya penyimpanan terkait, sekaligus meningkatkan performa aplikasi dan meminimalkan risiko yang terkait dengan penyimpanan dan kepatuhan data.

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Meningkatkan manajemen siklus proses data

Alat manajemen membantu Anda mengonsolidasi atau menghentikan aplikasi lama dan aplikasi yang berlebihan. Pengarsipan mempercepat peningkatan aplikasi dengan mengurangi jumlah data yang harus dimigrasi.
Program kepatuhan retensi data

Optim Archive memungkinkan Anda menerapkan kebijakan bisnis yang mengatur retensi, akses, dan pembuangan data. Dengan kebijakan retensi, Anda dapat dengan yakin menghapus data yang diarsipkan ketika kebutuhan retensi berakhir.

 
Mengontrol dan mengelola pertumbuhan data

Dengan menerapkan kemampuan pengarsipan canggih untuk data terstruktur, InfoSphere Optim Archive memberikan kontrol data yang lebih baik dan membantu mengurangi biaya penyimpanan dan pemeliharaan perangkat keras.
Mengurangi risiko dan mengendalikan biaya

Untuk mengurangi biaya lebih lanjut, Anda dapat menyimpan data historis atau referensi secara offline ke tape atau perangkat penyimpanan jangka panjang lainnya. Hal ini memungkinkan Anda untuk melindungi objek bisnis yang diarsipkan demi kepatuhan terhadap peraturan.
Metode akses yang tidak bergantung pada aplikasi

Akses independen membantu menghilangkan kebutuhan untuk mempertahankan versi atau aplikasi awalnya. Akses ini juga memungkinkan pengguna melihat, menanyakan, dan melaporkan data dalam arsip menggunakan metode dan alat pelaporan standar industri.
Pelaporan berbasis konsumsi

Optim archive menghasilkan laporan dari proses pengarsipan, penghapusan, dan pemulihan yang menunjukkan informasi terperinci tentang koneksi database, akses, throughput data, penggunaan indeks dan statistik terkait lainnya.
Menetapkan tingkat layanan yang berbeda

Tentukan tingkat layanan untuk setiap kelas atau suhu data sehingga Anda dapat secara konsisten mencapai target kinerja aplikasi dan gudang data. Set appropriate service levels for current (hot) data, reporting (warm) data and historical (cold) data.
Dukungan untuk lingkungan perusahaan

Sebagai solusi tunggal yang dapat diskalakan, InfoSphere Optim Archive mendukung aplikasi, teknologi basis data, dan sistem operasi yang umum digunakan.

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