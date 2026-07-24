Mengelola data mulai persyaratan hingga penghentian guna menambah kelincahan bisnis sekaligus mengurangi biaya.
Solusi IBM InfoSphere Optim™ mengelola data dari persyaratan hingga pensiun. Platform ini meningkatkan kinerja, memberdayakan kolaborasi, dan meningkatkan tata kelola di seluruh aplikasi, database, dan platform. Dengan mengelola data dengan benar selama masa pakainya, organisasi lebih siap untuk mendukung tujuan bisnis dengan risiko yang lebih kecil.
Mengarsipkan data dari aplikasi yang sudah tidak aktif dan catatan transaksi historis, sekaligus menyediakan akses berkelanjutan ke data untuk kueri dan pelaporan yang sesuai dengan peraturan penyimpanan.
Skalakan data di seluruh aplikasi, database, sistem operasi, dan platform perangkat keras untuk membantu mengamankan lingkungan pengujian Anda, mempercepat siklus rilis, dan mengurangi biaya.
Dapatkan kemampuan manajemen siklus hidup data yang telah terbukti, sehingga memaksimalkan nilai bisnis data warehouse dan lingkungan big data melalui pengelolaan pertumbuhan data dan menurunkan TCO.
Kurangnya pengarsipan data dapat mengganggu kinerja sistem perusahaan yang sangat penting. Memecahkan masalah pertumbuhan data pada sumbernya, meningkatkan efisiensi, dan meminimalkan risiko yang terkait dengan pengelolaan data terstruktur sepanjang masa pakainya.
Ekstrak data di seluruh sistem dan database ke dalam lingkungan pengujian untuk pengujian perangkat lunak cepat, sambil mempertahankan integritas pengujian.
Melindungi data rahasia non-produksi, dengan menggunakan berbagai teknik masking di seluruh basis data, aplikasi, dan sistem.
Menonaktifkan dan mengarsipkan aplikasi dan datanya untuk mengurangi biaya dan risiko penyimpanan, sekaligus menyimpan data yang diperlukan.