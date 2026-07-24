Solusi IBM InfoSphere Optim™ mengelola data dari persyaratan hingga pensiun. Platform ini meningkatkan kinerja, memberdayakan kolaborasi, dan meningkatkan tata kelola di seluruh aplikasi, database, dan platform. Dengan mengelola data dengan benar selama masa pakainya, organisasi lebih siap untuk mendukung tujuan bisnis dengan risiko yang lebih kecil.