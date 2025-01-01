Menawarkan opsi harga
IBM MQ Mulai dari 371,00 USD*

Penawaran standar menyediakan kemampuan penting untuk menghubungkan aplikasi berbasis pesan dan peristiwa secara aman dan andal dalam skala besar, serta memberdayakan tim untuk berinovasi dan memberikan pengalaman pelanggan yang luar biasa.

 Cobalah gratis IBM MQ Advanced Mulai dari 689,00 USD*

Semua fitur yang tersedia dalam penawaran standar ditambah kemampuan tambahan yang menyediakan ketahanan data canggih, opsi konektivitas yang lebih luas, dan keamanan lanjutan untuk enkripsi menyeluruh dan kepatuhan audit.

 Cobalah gratis IBM MQ as a Service (SaaS) Mulai dari 686 USD*

Penawaran IBM MQ Advanced multi-penyewa yang dikelola sepenuhnya. IBM akan menangani peningkatan, patch, dan banyak tugas manajemen operasional IBM MQ. 

 Cobalah gratis IBM MQ as a Service Instans Terpesan

IBM MQ Advanced penyewa tunggal yang dikelola sepenuhnya menawarkan peningkatan isolasi, otomatisasi penerapan, dan kemampuan untuk menerapkan pengelola antrian dengan ketersediaan tinggi.

Paket

Lisensi Langganan IBM MQ Virtual Processor Core: 277,00 USD (ditagih bulanan, jangka waktu minimum 1 tahun) 

Lisensi Langganan IBM MQ Advanced Virtual Processor Core: 519,00 USD (ditagih bulanan, jangka waktu minimum 1 tahun) 
  • Langganan IBM MQ SaaS bulanan: 
  • 647,00 USD per VPC per bulan.
  • Paket dengan pembayaran sesuai penggunaan per jam yang fleksibel: 0,96 USD per VPC per jam.

Langganan IBM MQ SaaS bulanan: 6240,00 USD per bulan. 

Kapasitas Instance Awal

1 VPC atau 70 PVU

1 VPC atau 70 PVU

Paket gratis (Paket Lite) tersedia (batas 10.000 pesan per bulan)

ATAU

1 VPC (berbayar)

1 Unit Kapasitas (setara dengan 5 VPC) 

Unit Metrik

Tersedia sebagai:

Processor Value Unit (PVU), (selamanya) - unit ukuran yang digunakan untuk membedakan lisensi perangkat lunak pada teknologi prosesor terdistribusi.

Virtual Processor Core (VPC), (bulanan) – inti prosesor fisik, asalkan server tidak dipartisi untuk mesin virtual, atau inti virtual yang ditugaskan ke mesin virtual.

Tersedia sebagai:

Processor Value Unit (PVU), (selamanya) - unit ukuran yang digunakan untuk membedakan lisensi perangkat lunak pada teknologi prosesor terdistribusi.

Virtual Processor Core (VPC), (bulanan) – inti prosesor fisik, asalkan server tidak dipartisi untuk mesin virtual, atau inti virtual yang ditugaskan ke mesin virtual.

Tersedia sebagai:

Virtual Processor Core (VPC), (bulanan) – inti prosesor fisik, asalkan server tidak dipartisi untuk mesin virtual, atau inti virtual yang ditugaskan ke mesin virtual.

Metrik VPC yang sama tersedia setiap jam (melalui platform IBM Cloud).

Tersedia sebagai:

Unit Kapasitas, (bulanan) - adalah jenis kapasitas Layanan Cloud yang dipilih yang akan dikalikan dengan jumlah unit kapasitas yang diperlukan untuk jenis kapasitas tersebut

Cloud Pribadi

YA

YA

N/A

N/A

Public cloud

YA

YA

IBM Cloud dan AWS

IBM Cloud 

IBM MQ Internet Pass-Thru (tanpa batas penginstalan)

YA

YA

YA

YA

IBM MQ on z/OS

Gabungkan stabilitas dan keandalan mainframe dengan IBM MQ.

IBM MQ Appliance

Firmware perpesanan yang disesuaikan secara tepat oleh para pakar—berjalan pada perangkat keras khusus untuk mencapai kinerja yang mengesankan.

*Harga yang ditampilkan hanya estimasi, dapat berbeda di setiap negara, tidak termasuk pajak dan bea yang berlaku, serta tergantung pada ketersediaan penawaran produk di wilayah setempat.

 IBM MQ Advanced

Dapatkan perlindungan data ekstra, ketersediaan tinggi, dan kemampuan untuk berbagi data di lingkungan apa pun

 IBM MQ SaaS

Rasakan keandalan, keamanan, dan kinerja pengiriman pesan yang unggul, dibangun untuk dunia hybrid cloud dan dikelola sepenuhnya untuk Anda
Catatan kaki

*Harga yang ditampilkan bersifat indikatif, dapat berbeda di setiap negara, tidak termasuk pajak dan bea cukai yang berlaku, serta tergantung pada ketersediaan penawaran produk di wilayah setempat.