Penawaran standar menyediakan kemampuan penting untuk menghubungkan aplikasi berbasis pesan dan peristiwa secara aman dan andal dalam skala besar, serta memberdayakan tim untuk berinovasi dan memberikan pengalaman pelanggan yang luar biasa.
Semua fitur yang tersedia dalam penawaran standar ditambah kemampuan tambahan yang menyediakan ketahanan data canggih, opsi konektivitas yang lebih luas, dan keamanan lanjutan untuk enkripsi menyeluruh dan kepatuhan audit.
Penawaran IBM MQ Advanced multi-penyewa yang dikelola sepenuhnya. IBM akan menangani peningkatan, patch, dan banyak tugas manajemen operasional IBM MQ.
IBM MQ Advanced penyewa tunggal yang dikelola sepenuhnya menawarkan peningkatan isolasi, otomatisasi penerapan, dan kemampuan untuk menerapkan pengelola antrian dengan ketersediaan tinggi.
Paket
Lisensi Langganan IBM MQ Virtual Processor Core: 277,00 USD (ditagih bulanan, jangka waktu minimum 1 tahun)
Lisensi Langganan IBM MQ Advanced Virtual Processor Core: 519,00 USD (ditagih bulanan, jangka waktu minimum 1 tahun)
Langganan IBM MQ SaaS bulanan: 6240,00 USD per bulan.
Kapasitas Instance Awal
1 VPC atau 70 PVU
1 VPC atau 70 PVU
Paket gratis (Paket Lite) tersedia (batas 10.000 pesan per bulan)
ATAU
1 VPC (berbayar)
1 Unit Kapasitas (setara dengan 5 VPC)
Unit Metrik
Tersedia sebagai:
Processor Value Unit (PVU), (selamanya) - unit ukuran yang digunakan untuk membedakan lisensi perangkat lunak pada teknologi prosesor terdistribusi.
Virtual Processor Core (VPC), (bulanan) – inti prosesor fisik, asalkan server tidak dipartisi untuk mesin virtual, atau inti virtual yang ditugaskan ke mesin virtual.
Tersedia sebagai:
Tersedia sebagai:
Metrik VPC yang sama tersedia setiap jam (melalui platform IBM Cloud).
Tersedia sebagai:
Unit Kapasitas, (bulanan) - adalah jenis kapasitas Layanan Cloud yang dipilih yang akan dikalikan dengan jumlah unit kapasitas yang diperlukan untuk jenis kapasitas tersebut
Cloud Pribadi
YA
YA
N/A
N/A
Public cloud
YA
YA
IBM Cloud dan AWS
IBM Cloud
IBM MQ Internet Pass-Thru (tanpa batas penginstalan)
YA
YA
YA
YA
VPC IBM MQ: 12 Bulan: 3.324 USD
VPC IBM MQ Advanced: 12 Bulan: 6.228 USD
Dapatkan perlindungan data ekstra, ketersediaan tinggi, dan kemampuan untuk berbagi data di lingkungan apa pun
Rasakan keandalan, keamanan, dan kinerja pengiriman pesan yang unggul, dibangun untuk dunia hybrid cloud dan dikelola sepenuhnya untuk Anda
