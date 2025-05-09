Kendalikan infrastruktur fisik Anda dengan insight real-time dan strategi aset yang didukung AI
Untuk mengatasi meningkatnya permintaan energi dan tekanan biaya, pusat data harus berkembang melampaui fokus metrik waktu aktif tradisional menuju model keunggulan operasional yang berkelanjutan—yang didorong oleh manajemen aset yang cerdas dan terintegrasi. IBM® Maximo memberdayakan organisasi untuk mendigitalkan seluruh siklus hidup aset pusat data, memberikan insight yang didukung AI, pemeliharaan proaktif, dan visibilitas real-time di seluruh infrastruktur penting, untuk mengurangi konsumsi energi dan biaya operasional.
Dari mengoptimalkan efisiensi energi, hingga memungkinkan tujuan pemeliharaan berbasis kondisi yang telah lama diupayakan, Maximo membantu memperpanjang umur aset fasilitas penting. Maximo mengubah kompleksitas operasional menjadi kontrol—sehingga Anda dapat meningkatkan skala dengan percaya diri, memangkas biaya, dan mengotomatiskan kinerja yang berkelanjutan.
Perpanjang umur aset dengan insight berbasis AI untuk mengoptimalkan pemeliharaan dan mengurangi keausan—menjaga infrastruktur penting berjalan lebih lama dan lebih efisien.
Lacak dan optimalkan penggunaan daya dan aset melalui pemantauan cerdas, dasbor dan analitik yang siap pakai untuk mengurangi jejak karbon dan mengotomatiskan pelaporan ESG.
Gunakan insight real-time dan pemeliharaan berbasis kondisi untuk menilai kesehatan aset fisik, sehingga memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih cerdas dan mengurangi waktu henti yang tidak terencana di seluruh infrastruktur penting Anda.
Dengan operasi yang didukung AI dan akses mobile, otomatiskan tugas dan rampingkan alur kerja, untuk membantu tim bekerja lebih cerdas dan lebih cepat.
Merampingkan dan terus meningkatkan operasi pusat data Anda
Baik Anda menemukan masalah, mengatasi kesenjangan kepatuhan, atau mengoptimalkan peningkatan berikutnya, Maximo memungkinkan tim teknisi pusat data untuk bertindak lebih cepat, mengurangi waktu henti, dan mendorong keunggulan operasional—semuanya dalam pengalaman terpadu.
Dari percakapan bahasa alami dengan data Anda hingga insight cerdas, manajemen aset perusahaan dengan Maximo yang dibangun dengan IBM watsonx, menghadirkan layanan AI ke dalam alur kerja pemeliharaan dan operasional Anda untuk merampingkan manajemen pesanan kerja.
Mengoptimalkan waktu aktif dan efisiensi aset
Maximo membantu memastikan waktu aktif dan efisiensi aset pusat data fisik—server, pemanasan, pendinginan, dan daya—melalui pemantauan real-time dan dasbor kesehatan aset dengan insight berbasis AI. Maximo memperpanjang umur aset, menurunkan biaya, dan mendukung tujuan keberlanjutan dengan analitik canggih, otomatisasi, dan visibilitas di seluruh perusahaan, memungkinkan organisasi pindah ke pemeliharaan berbasis kondisi untuk penggunaan sumber daya yang dioptimalkan dan mengurangi waktu henti.
Merencanakan investasi aset strategis
Rencanakan dan prioritaskan investasi pusat data secara strategis dengan insight berbasis AI, pemodelan skenario, dan analisis biaya siklus hidup. Maximo memungkinkan alokasi modal yang lebih cerdas, selaras dengan tujuan bisnis, kebutuhan kepatuhan, dan target keberlanjutan. Terintegrasi dengan ERP, IoT, dan IBM Apptio, Maximo mendukung keputusan berbasis data yang memperpanjang usia aset dan mengurangi total biaya kepemilikan.
Kelola fasilitas dengan kecerdasan dan presisi
Dapatkan visibilitas real-time tentang operasi fasilitas dengan insight yang didukung AI dan IoT. Optimalkan ruang dan sewa, energi yang digunakan, dan pemanfaatan aset sambil memastikan waktu aktif dan kepatuhan. Maximo mendukung perencanaan ruang cerdas, manajemen sewa yang efisien, dan alur kerja otomatis—membantu pusat data beroperasi secara efisien, menyesuaikan skala cepat, dan memenuhi tujuan keberlanjutan dengan solusi berbasis siklus hidup yang terpadu.
Membandingkan kinerja energi dan lingkungan
Buat tinjauan dan tolok ukur konsumsi energi dan biaya pada tingkat portofolio dan identifikasi outlier dan peluang untuk menghemat. Hitung emisi GRK, penuhi persyaratan pengungkapan iklim, dan berikan insight sebagai dasar dari upaya pengurangan emisi.
Lihat cara kemampuan IBM dapat menyediakan alat manajemen aset dan otomatisasi pusat data holistik di seluruh industri.
Lindungi operasi keuangan 24/7 dengan waktu aktif berkelanjutan melalui pemeliharaan proaktif dan pemantauan real-time. Maximo mendukung kepatuhan terhadap catatan kinerja dan inspeksi aset yang terpusat dan dapat diaudit. Maximo mengoptimalkan siklus hidup aset, mengurangi biaya dan memperpanjang masa pakai. Pemantauan energi tingkat lanjut mendukung tujuan ESG sementara TI dan manajemen fasilitas yang terintegrasi memungkinkan respons yang lebih cepat serta kelincahan, ketahanan, dan akuntabilitas yang lebih besar di seluruh infrastruktur perbankan.
IBM Maximo membantu pusat data pemerintah meningkatkan efisiensi, memotong biaya, dan mengatasi hambatan kepatuhan. Solusi ini memusatkan manajemen aset dan memungkinkan pemeliharaan proaktif untuk meminimalkan waktu henti dan merampingkan operasi. Pendekatan ini mengarah pada perencanaan berbasis data, keamanan yang ditingkatkan, kepatuhan terhadap peraturan, dan umur aset yang diperpanjang. Pada akhirnya, solusi ini memastikan penyediaan layanan publik yang andal.
Dalam industri telekomunikasi, pusat data adalah infrastruktur sangat penting yang harus beroperasi dengan waktu aktif dan efisiensi maksimum. Dengan pertumbuhan AI yang eksplosif, perusahaan telekomunikasi siap untuk lompatan kinerja dan biaya yang besar. IBM Maximo memberdayakan penyedia telekomunikasi untuk secara proaktif mengelola pusat data fisik mereka dengan insight berbasis AI, pemeliharaan proaktif, dan pemantauan real-time yang mendorong efisiensi operasional dan energi. Dengan memusatkan operasi dan mengotomatiskan alur kerja, Maximo membantu mengurangi pemadaman yang tidak direncanakan, mengoptimalkan penggunaan energi, dan memperpanjang umur aset—memastikan pengiriman layanan yang andal dan mendukung pertumbuhan permintaan jaringan yang cepat.
Industri layanan komputer menuntut waktu aktif pusat data yang ekstrem, integrasi IT/OT yang mulus, siklus hidup aset yang cepat, dan keamanan yang ketat. IBM Maximo menawarkan pemeliharaan proaktif untuk daya, pendinginan, dan aset TI yang sangat penting, sehingga secara drastis mengurangi waktu henti. Solusi ini menyediakan platform terpadu untuk manajemen aset fisik dan TI, mengoptimalkan kepadatan dan penerapan yang cepat. Maximo juga memastikan kepatuhan dan jejak audit yang kuat untuk keamanan data klien, mendukung pemberian layanan yang efisien, berkinerja tinggi, dan patuh.
Mulailah penggunaan dengan konsultasi dari Pakar IBM untuk melihat bagaimana organisasi Anda bisa mendapatkan manfaat dari Maximo untuk Pusat Data.