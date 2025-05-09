Untuk mengatasi meningkatnya permintaan energi dan tekanan biaya, pusat data harus berkembang melampaui fokus metrik waktu aktif tradisional menuju model keunggulan operasional yang berkelanjutan—yang didorong oleh manajemen aset yang cerdas dan terintegrasi. IBM® Maximo memberdayakan organisasi untuk mendigitalkan seluruh siklus hidup aset pusat data, memberikan insight yang didukung AI, pemeliharaan proaktif, dan visibilitas real-time di seluruh infrastruktur penting, untuk mengurangi konsumsi energi dan biaya operasional.

Dari mengoptimalkan efisiensi energi, hingga memungkinkan tujuan pemeliharaan berbasis kondisi yang telah lama diupayakan, Maximo membantu memperpanjang umur aset fasilitas penting. Maximo mengubah kompleksitas operasional menjadi kontrol—sehingga Anda dapat meningkatkan skala dengan percaya diri, memangkas biaya, dan mengotomatiskan kinerja yang berkelanjutan.