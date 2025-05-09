Maximo untuk Pusat Data

Kendalikan infrastruktur fisik Anda dengan insight real-time dan strategi aset yang didukung AI

Tenagai pusat data dengan insight aset cerdas

Untuk mengatasi meningkatnya permintaan energi dan tekanan biaya, pusat data harus berkembang melampaui fokus metrik waktu aktif tradisional menuju model keunggulan operasional yang berkelanjutan—yang didorong oleh manajemen aset yang cerdas dan terintegrasi. IBM® Maximo memberdayakan organisasi untuk mendigitalkan seluruh siklus hidup aset pusat data, memberikan insight yang didukung AI, pemeliharaan proaktif, dan visibilitas real-time di seluruh infrastruktur penting, untuk mengurangi konsumsi energi dan biaya operasional.

Dari mengoptimalkan efisiensi energi, hingga memungkinkan tujuan pemeliharaan berbasis kondisi yang telah lama diupayakan, Maximo membantu memperpanjang umur aset fasilitas penting. Maximo mengubah kompleksitas operasional menjadi kontrol—sehingga Anda dapat meningkatkan skala dengan percaya diri, memangkas biaya, dan mengotomatiskan kinerja yang berkelanjutan.

Memaksimalkan ROI aset

Perpanjang umur aset dengan insight berbasis AI untuk mengoptimalkan pemeliharaan dan mengurangi keausan—menjaga infrastruktur penting berjalan lebih lama dan lebih efisien.
Biaya energi yang lebih rendah

Lacak dan optimalkan penggunaan daya dan aset melalui pemantauan cerdas, dasbor dan analitik yang siap pakai untuk mengurangi jejak karbon dan mengotomatiskan pelaporan ESG. 
Kurangi waktu henti dengan insight

Gunakan insight real-time dan pemeliharaan berbasis kondisi untuk menilai kesehatan aset fisik, sehingga memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih cerdas dan mengurangi waktu henti yang tidak terencana di seluruh infrastruktur penting Anda. 
Efisiensi Teknisi

Dengan operasi yang didukung AI dan akses mobile, otomatiskan tugas dan rampingkan alur kerja, untuk membantu tim bekerja lebih cerdas dan lebih cepat.

Yang dapat Anda lakukan

Industri

Perbankan, Asuransi, Layanan Keuangan

Lindungi operasi keuangan 24/7 dengan waktu aktif berkelanjutan melalui pemeliharaan proaktif dan pemantauan real-time. Maximo mendukung kepatuhan terhadap catatan kinerja dan inspeksi aset yang terpusat dan dapat diaudit. Maximo mengoptimalkan siklus hidup aset, mengurangi biaya dan memperpanjang masa pakai. Pemantauan energi tingkat lanjut mendukung tujuan ESG sementara TI dan manajemen fasilitas yang terintegrasi memungkinkan respons yang lebih cepat serta kelincahan, ketahanan, dan akuntabilitas yang lebih besar di seluruh infrastruktur perbankan.
Pemerintah

IBM Maximo membantu pusat data pemerintah meningkatkan efisiensi, memotong biaya, dan mengatasi hambatan kepatuhan. Solusi ini memusatkan manajemen aset dan memungkinkan pemeliharaan proaktif untuk meminimalkan waktu henti dan merampingkan operasi. Pendekatan ini mengarah pada perencanaan berbasis data, keamanan yang ditingkatkan, kepatuhan terhadap peraturan, dan umur aset yang diperpanjang. Pada akhirnya, solusi ini memastikan penyediaan layanan publik yang andal.
Telekomunikasi

Dalam industri telekomunikasi, pusat data adalah infrastruktur sangat penting yang harus beroperasi dengan waktu aktif dan efisiensi maksimum. Dengan pertumbuhan AI yang eksplosif, perusahaan telekomunikasi siap untuk lompatan kinerja dan biaya yang besar. IBM Maximo memberdayakan penyedia telekomunikasi untuk secara proaktif mengelola pusat data fisik mereka dengan insight berbasis AI, pemeliharaan proaktif, dan pemantauan real-time yang mendorong efisiensi operasional dan energi. Dengan memusatkan operasi dan mengotomatiskan alur kerja, Maximo membantu mengurangi pemadaman yang tidak direncanakan, mengoptimalkan penggunaan energi, dan memperpanjang umur aset—memastikan pengiriman layanan yang andal dan mendukung pertumbuhan permintaan jaringan yang cepat.
Layanan komputer

Industri layanan komputer menuntut waktu aktif pusat data yang ekstrem, integrasi IT/OT yang mulus, siklus hidup aset yang cepat, dan keamanan yang ketat. IBM Maximo menawarkan pemeliharaan proaktif untuk daya, pendinginan, dan aset TI yang sangat penting, sehingga secara drastis mengurangi waktu henti. Solusi ini menyediakan platform terpadu untuk manajemen aset fisik dan TI, mengoptimalkan kepadatan dan penerapan yang cepat. Maximo juga memastikan kepatuhan dan jejak audit yang kuat untuk keamanan data klien, mendukung pemberian layanan yang efisien, berkinerja tinggi, dan patuh.

Penawaran terkait

IBM Turbonomic
IBM Turbonomic terus mengoptimalkan sumber daya aplikasi secara real time dengan menggunakan insight analitis. Turbonomic mengotomatiskan alokasi sumber daya untuk memastikan kinerja, mengurangi biaya, dan memaksimalkan efisiensi infrastruktur.
IBM® Maximo IT
Solusi manajemen aset TI terintegrasi (ITAM) dan manajemen layanan TI (ITSM) yang berfungsi sebagai titik tunggal dukungan pengguna, penanganan insiden, visibilitas aset TI dan teknologi operasional (OT), serta pengawasan perubahan TI.
IBM Instana
Dengan IBM Instana, temukan dan perbaiki masalah TI dengan cepat melalui obrservabilitas keseluruhan lapisan secara otomatis untuk aplikasi dan sistem Anda, yang didukung oleh AI.
Ambil langkah selanjutnya

Mulailah penggunaan dengan konsultasi dari Pakar IBM untuk melihat bagaimana organisasi Anda bisa mendapatkan manfaat dari Maximo untuk Pusat Data. 

