Lightwell dirancang untuk menyelesaikan salah satu masalah tersulit dalam perangkat lunak perusahaan: memperbaiki kerentanan tanpa merusak apa yang sudah dalam produksi.

Lightwell disusun sebagai langganan tahunan. Ini termasuk model Lightwell Network yang tersedia saat ini, dan model Lightwell Clearinghouse Premier untuk pelanggan yang dipilih sebelumnya di area infrastruktur penting, dengan rencana untuk rilis masa depan yang lebih luas.

Pelanggan mengakses remediasi Lightwell melalui repositori Lightwell dan mengintegrasikannya ke dalam proses build mereka yang ada bersama repositori sumber terbuka publik yang mereka gunakan saat ini.