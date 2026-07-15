Kurangi risiko perangkat lunak sumber terbuka dengan remediasi kerentanan kelas enterprise yang divalidasi.
Lightwell memperluas model pemeliharaan sumber terbuka perusahaan yang telah terbukti dari Red Hat dengan menyediakan akses ke remediasi keamanan dan mitigasi jauh melampaui jejak produk tradisionalnya.
Didukung oleh kekuatan global lebih dari 20.000 insinyur khusus, Lightwell menetapkan model baru untuk mengidentifikasi, memvalidasi, dan memperbaiki kerentanan dalam perangkat lunak sumber terbuka.
Aplikasi modern bergantung pada rantai pasokan sumber terbuka yang mendalam dan saling berhubungan. Sebagian besar perusahaan tidak dapat mengikuti volume, kompleksitas, dan kecepatan risiko. Penemuan kerentanan berbasis AI mempercepat volume dan kecepatan CVE, memperlebar kesenjangan remediasi yang sudah tidak berkelanjutan.
Mencerminkan percepatan volume kerentanan perangkat lunak yang diungkapkan secara publik.
Perangkat lunak sumber terbuka mendukung infrastruktur perusahaan modern.
Model Mythos Preview mengidentifikasi hampir 3.900 kerentanan dengan tingkat keparahan tinggi atau kritis dalam perangkat lunak sumber terbuka saja.
Lightwell Network menyediakan akses konsolidasi tahunan ke remediasi dan mitigasi keamanan Lightwell untuk kerentanan sumber terbuka yang memenuhi syarat, mendukung remediasi di seluruh ekosistem aplikasi saat cakupan diperluas. Pelanggan mengakses registri Lightwell melalui alur kerja pengiriman perangkat lunak yang ada.
Lightwell Clearinghouse Premier mewakili upaya kami yang lebih luas untuk mengamankan rantai pasokan perangkat lunak sumber terbuka di seluruh industri, dimulai dengan infrastruktur penting AS yang telah dipilih sebelumnya.
Lightwell Clearinghouse Premier menyediakan semua manfaat dari Lightwell Network, ditambah akses ke pelaporan kerentanan dan remediasi untuk versi paket khusus anggota, verifikasi kerentanan baru, dan penanganan pengungkapan.
Lightwell menggabungkan cakupan rantai pasokan perangkat lunak yang komprehensif dengan rekayasa yang ditingkatkan AI dan keahlian sumber terbuka yang mendalam untuk memberikan keamanan tepercaya dan siap perusahaan dalam skala global. Fokus ekosistem awal mencakup Maven/Java, di mana industri yang diatur memiliki kebutuhan terbesar untuk remediasi versi tersemat, dengan ekspansi yang direncanakan di seluruh PyPI, npm, Go, dan banyak lagi.
Dukungan melampaui infrastruktur ke rantai pasokan perangkat lunak penuh, termasuk ekosistem bahasa seperti Java, platform data dan streaming seperti Kafka, alat build dan kerangka kerja AI, dan dependensi transitif yang tertanam di seluruh aplikasi perusahaan.
Tim global bekerja bersama alat AI canggih untuk memberikan pemeliharaan bersama ke hulu, triase kerentanan, tambalan aman, pengerasan ketergantungan, rekayasa rilis, dan distribusi tepercaya paket siap produksi.
Lightwell menghubungkan komunitas sumber terbuka hulu dengan lingkungan perusahaan hilir, berkontribusi pada perbaikan di hulu sehingga perangkat lunak siap untuk perusahaan tanpa fragmentasi atau penundaan.
Ciptakan visibilitas yang dibutuhkan untuk membangun fondasi yang kuat untuk Lightwell.
IBM Security Services membantu organisasi mengungkap kerentanan, kesalahan konfigurasi, celah kontrol, dan dependensi tersembunyi di seluruh infrastruktur, aplikasi, identitas, data, dan lingkungan cloud. Dengan membangun pemahaman yang jelas tentang risiko saat ini, organisasi dapat memasuki Lightwell dengan konteks yang diperlukan untuk mendorong hasil yang bermakna.
Mengatasi kelemahan penting sebelum menjadi hambatan transformasi.
IBM Security Services membantu organisasi memprioritaskan dan memperbaiki kerentanan, menutup celah kontrol, dan mengurangi risiko siber melalui strategi remediasi berbasis risiko. Pekerjaan mendasar ini meningkatkan postur keamanan dan mempersiapkan lingkungan untuk manajemen risiko yang lebih maju dan berkelanjutan melalui Lightwell.
Membangun kontrol dan tata kelola yang dibutuhkan untuk kesuksesan jangka panjang.
IBM membantu organisasi memperkuat keamanan di seluruh identitas, jaringan, aplikasi, data, dan lingkungan cloud melalui strategi pengerasan, segmentasi, tata kelola, dan pertahanan. Kemampuan ini membangun fondasi keamanan yang tangguh yang diperlukan untuk mewujudkan sepenuhnya nilai Lightwell.
Mematangkan proses keamanan dan meningkatkan kesiapan organisasi.
IBM Security Services membantu organisasi meningkatkan visibilitas, memperkuat proses operasional, memvalidasi kemampuan keamanan, dan menyelaraskan tim di sekitar strategi keamanan yang konsisten. Kesiapan ini memungkinkan organisasi untuk mempercepat adopsi dan mendapatkan nilai lebih cepat dari Lightwell.
Bersiaplah untuk generasi berikutnya dari risiko dan ketahanan siber.
IBM membantu organisasi memodernisasi operasi keamanan melalui insight yang didukung AI, otomatisasi, dan praktik keamanan tingkat lanjut. Dengan menetapkan orang, proses, dan teknologi yang diperlukan untuk beroperasi dalam lingkungan ancaman yang semakin berbasis AI, organisasi berada di posisi yang lebih baik untuk memanfaatkan kemampuan penuh Lightwell.
Upaya untuk mempersiapkan Lightwell bisa menjadi signifikan. Kami dapat membantu Anda dengan pendekatan yang disesuaikan yang mencerminkan di mana Anda berada hari ini dan ke mana Anda harus pergi.
Diagnostik Ketahanan Siber AI membantu Anda memulai jalan menuju transformasi. Mulailah dengan penilaian penemuan selama 2 minggu dan pulang dengan paparan risiko prioritas yang memetakan permukaan serangan Anda yang sebenarnya, mengaktifkan perlindungan terhadap eksposur teratas, dan meninggalkan tim Anda dengan buku pedoman remediasi dan kerangka kerja untuk validasi berkelanjutan.
Dengan Lightwell, organisasi Anda dapat mengurangi backlog kerentanan, memperbaiki CVE tanpa peningkatan paksa, dan menjaga stabilitas di seluruh lingkungan bersertifikat.
Berikan patch siap produksi yang ditandatangani dengan SLA sambil berkontribusi pada perbaikan di hulu untuk memperkuat ekosistem yang lebih luas.