Lightwell

Kurangi risiko perangkat lunak sumber terbuka dengan remediasi kerentanan kelas enterprise yang divalidasi.

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lampu melingkar

Apa itu Lightwell?

Lightwell memperluas model pemeliharaan sumber terbuka perusahaan yang telah terbukti dari Red Hat dengan menyediakan akses ke remediasi keamanan dan mitigasi jauh melampaui jejak produk tradisionalnya.

Didukung oleh kekuatan global lebih dari 20.000 insinyur khusus, Lightwell menetapkan model baru untuk mengidentifikasi, memvalidasi, dan memperbaiki kerentanan dalam perangkat lunak sumber terbuka.

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Dua karyawan bekerja di laptop.
Berita
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Pemberi kerja bekerja di ruang server
IBM Security Services Membantu Perusahaan Mengoperasionalkan Lightwell dan Memperkuat Ketahanan Siber
IBM Security Services membantu organisasi menemukan, memprioritaskan, dan mengurangi risiko rantai pasokan perangkat lunak sumber terbuka, membangun fondasi yang diperlukan untuk mengadopsi dan mewujudkan nilai penuh kemampuan remediasi kerentanan sumber terbuka yang didukung AI dari Lightwell.
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Wanita menulis di papan tulis
IBM dan Red Hat Berkomitmen $5 Miliar untuk Mendefinisikan Kembali Masa Depan Sumber Terbuka di Era AI
Project Lightwell membangun kliring perusahaan tepercaya untuk perangkat lunak sumber terbuka dengan model berbasis AI baru untuk mengamankan rantai pasokan perangkat lunak
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Beberapa pemberi kerja bekerja
IBM, Red Hat dan Palo Alto Networks Memperluas Proyek Lightwell untuk Membantu Organisasi Merespons Kerentanan Perangkat Lunak
Kolaborasi menggabungkan penemuan kerentanan, tambalan virtual, dan remediasi perangkat lunak untuk membantu organisasi mengurangi waktu antara penemuan kerentanan dan perlindungan.

Tantangan remediasi berbasis AI

Aplikasi modern bergantung pada rantai pasokan sumber terbuka yang mendalam dan saling berhubungan. Sebagian besar perusahaan tidak dapat mengikuti volume, kompleksitas, dan kecepatan risiko. Penemuan kerentanan berbasis AI mempercepat volume dan kecepatan CVE, memperlebar kesenjangan remediasi yang sudah tidak berkelanjutan.
581 Basis kode yang diaudit mengandung rata-rata 581 kerentanan1

Mencerminkan percepatan volume kerentanan perangkat lunak yang diungkapkan secara publik.

 >90% Lebih dari 90% perusahaan Fortune 500 mengandalkan OSS2

Perangkat lunak sumber terbuka mendukung infrastruktur perusahaan modern.

 3.900 Hampir 3.900 kerentanan teridentifikasi3

Model Mythos Preview mengidentifikasi hampir 3.900 kerentanan dengan tingkat keparahan tinggi atau kritis dalam perangkat lunak sumber terbuka saja.

Cara kerja Lightwell

Memperbaiki kerentanan tanpa mengganggu produksi

Lightwell dirancang untuk menyelesaikan salah satu masalah tersulit dalam perangkat lunak perusahaan: memperbaiki kerentanan tanpa merusak apa yang sudah dalam produksi.

Lightwell disusun sebagai langganan tahunan. Ini termasuk model Lightwell Network yang tersedia saat ini, dan model Lightwell Clearinghouse Premier untuk pelanggan yang dipilih sebelumnya di area infrastruktur penting, dengan rencana untuk rilis masa depan yang lebih luas.

Pelanggan mengakses remediasi Lightwell melalui repositori Lightwell dan mengintegrasikannya ke dalam proses build mereka yang ada bersama repositori sumber terbuka publik yang mereka gunakan saat ini.
Orang yang menggunakan laptop di ruang kontrol
Penawaran saat ini Lightwell Network

Lightwell Network menyediakan akses konsolidasi tahunan ke remediasi dan mitigasi keamanan Lightwell untuk kerentanan sumber terbuka yang memenuhi syarat, mendukung remediasi di seluruh ekosistem aplikasi saat cakupan diperluas. Pelanggan mengakses registri Lightwell melalui alur kerja pengiriman perangkat lunak yang ada.

 Lightwell Clearinghouse Premier

Lightwell Clearinghouse Premier mewakili upaya kami yang lebih luas untuk mengamankan rantai pasokan perangkat lunak sumber terbuka di seluruh industri, dimulai dengan infrastruktur penting AS yang telah dipilih sebelumnya.

Lightwell Clearinghouse Premier menyediakan semua manfaat dari Lightwell Network, ditambah akses ke pelaporan kerentanan dan remediasi untuk versi paket khusus anggota, verifikasi kerentanan baru, dan penanganan pengungkapan.

 Ikuti perkembangan kami
Bekerja sama untuk melindungi perusahaan Anda dan perangkat lunak sumber terbuka

Melindungi rantai pasokan perangkat lunak sumber terbuka membutuhkan ekosistem yang memperluas perbaikan ini ke dalam alur pengembangan aktif. Lightwell diperluas oleh ekosistem mitra teknologi dan penerapan yang kuat dan berkembang.

Dengan berkolaborasi dengan para pemimpin industri, Lightwell memberikan pertahanan terorkestrasi sejati, memungkinkan aturan jaringan, lingkungan cloud, dan saluran penerapan diperbarui secara bersamaan ketika perbaikan siap.
Dua orang meninjau tablet sementara orang lain bekerja di komputer di kantor yang berfokus pada teknologi dengan server di latar belakang

Cakupan seluruh tumpukan

Lightwell menggabungkan cakupan rantai pasokan perangkat lunak yang komprehensif dengan rekayasa yang ditingkatkan AI dan keahlian sumber terbuka yang mendalam untuk memberikan keamanan tepercaya dan siap perusahaan dalam skala global. Fokus ekosistem awal mencakup Maven/Java, di mana industri yang diatur memiliki kebutuhan terbesar untuk remediasi versi tersemat, dengan ekspansi yang direncanakan di seluruh PyPI, npm, Go, dan banyak lagi.
Cakupan sumber terbuka menyeluruh

Dukungan melampaui infrastruktur ke rantai pasokan perangkat lunak penuh, termasuk ekosistem bahasa seperti Java, platform data dan streaming seperti Kafka, alat build dan kerangka kerja AI, dan dependensi transitif yang tertanam di seluruh aplikasi perusahaan.

 20.000 insinyur yang didukung oleh AI

Tim global bekerja bersama alat AI canggih untuk memberikan pemeliharaan bersama ke hulu, triase kerentanan, tambalan aman, pengerasan ketergantungan, rekayasa rilis, dan distribusi tepercaya paket siap produksi.

 Model keamanan hulu ke produksi

Lightwell menghubungkan komunitas sumber terbuka hulu dengan lingkungan perusahaan hilir, berkontribusi pada perbaikan di hulu sehingga perangkat lunak siap untuk perusahaan tanpa fragmentasi atau penundaan.

Layanan keamanan untuk Lightwell

Ciptakan visibilitas yang dibutuhkan untuk membangun fondasi yang kuat untuk Lightwell.

IBM Security Services membantu organisasi mengungkap kerentanan, kesalahan konfigurasi, celah kontrol, dan dependensi tersembunyi di seluruh infrastruktur, aplikasi, identitas, data, dan lingkungan cloud. Dengan membangun pemahaman yang jelas tentang risiko saat ini, organisasi dapat memasuki Lightwell dengan konteks yang diperlukan untuk mendorong hasil yang bermakna.

Pandangan momen jujur dari diskusi pertemuan kelompok di kantor modern.

Mengatasi kelemahan penting sebelum menjadi hambatan transformasi.

IBM Security Services membantu organisasi memprioritaskan dan memperbaiki kerentanan, menutup celah kontrol, dan mengurangi risiko siber melalui strategi remediasi berbasis risiko. Pekerjaan mendasar ini meningkatkan postur keamanan dan mempersiapkan lingkungan untuk manajemen risiko yang lebih maju dan berkelanjutan melalui Lightwell.

Operator Teknis Ruang Pemantauan Mengamati Stabilitas Sistem. Dia Dikelilingi oleh Layar yang Menampilkan Data Teknis.

Membangun kontrol dan tata kelola yang dibutuhkan untuk kesuksesan jangka panjang.

IBM membantu organisasi memperkuat keamanan di seluruh identitas, jaringan, aplikasi, data, dan lingkungan cloud melalui strategi pengerasan, segmentasi, tata kelola, dan pertahanan. Kemampuan ini membangun fondasi keamanan yang tangguh yang diperlukan untuk mewujudkan sepenuhnya nilai Lightwell.

Tim peretas pria berbahaya menggunakan komputer yang kuat untuk memata-matai pemerintah. Pelanggaran keamanan.

Mematangkan proses keamanan dan meningkatkan kesiapan organisasi.  

IBM Security Services membantu organisasi meningkatkan visibilitas, memperkuat proses operasional, memvalidasi kemampuan keamanan, dan menyelaraskan tim di sekitar strategi keamanan yang konsisten. Kesiapan ini memungkinkan organisasi untuk mempercepat adopsi dan mendapatkan nilai lebih cepat dari Lightwell.

Pertahanan Inggris - operator militer memantau informasi pertempuran di ruang kontrol dengan layar dan tampilan, konsep tentara dan keamanan masa depan

Bersiaplah untuk generasi berikutnya dari risiko dan ketahanan siber.

IBM membantu organisasi memodernisasi operasi keamanan melalui insight yang didukung AI, otomatisasi, dan praktik keamanan tingkat lanjut. Dengan menetapkan orang, proses, dan teknologi yang diperlukan untuk beroperasi dalam lingkungan ancaman yang semakin berbasis AI, organisasi berada di posisi yang lebih baik untuk memanfaatkan kemampuan penuh Lightwell.

Pria yang bekerja dengan beberapa layar

Mulailah dari mana Anda berada dengan Diagnostik Ketahanan Siber AI untuk Lightwell

Upaya untuk mempersiapkan Lightwell bisa menjadi signifikan. Kami dapat membantu Anda dengan pendekatan yang disesuaikan yang mencerminkan di mana Anda berada hari ini dan ke mana Anda harus pergi.  

Diagnostik Ketahanan Siber AI membantu Anda memulai jalan menuju transformasi. Mulailah dengan penilaian penemuan selama 2 minggu dan pulang dengan paparan risiko prioritas yang memetakan permukaan serangan Anda yang sebenarnya, mengaktifkan perlindungan terhadap eksposur teratas, dan meninggalkan tim Anda dengan buku pedoman remediasi dan kerangka kerja untuk validasi berkelanjutan.

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Mengamankan rantai pasokan perangkat lunak Anda

Dengan Lightwell, organisasi Anda dapat mengurangi backlog kerentanan, memperbaiki CVE tanpa peningkatan paksa, dan menjaga stabilitas di seluruh lingkungan bersertifikat.  

Berikan patch siap produksi yang ditandatangani dengan SLA sambil berkontribusi pada perbaikan di hulu untuk memperkuat ekosistem yang lebih luas.

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