Dukungan Pustaka untuk Sumber Terbuka

Melindungi bisnis Anda tanpa modernisasi atau migrasi yang mengganggu

Ikhtisar

Melindungi bisnis Java perusahaan Anda

Banyak aplikasi Java 8 yang sangat penting masih berjalan pada kerangka kerja yang tidak didukung (Spring Boot 3.2 dan Apache Struts 1.3, misalnya) sehingga meningkatkan risiko keamanan. Namun, migrasi memerlukan banyak biaya dan mengganggu. IBM® Library Support for Spring, Struts, dan Hibernate memberikan keamanan, kepatuhan, dan stabilitas kelas enterprise tanpa penulisan ulang, sehingga Anda dapat menjaga aplikasi tetap berjalan, tim fokus, dan bisnis terlindungi. Solusi ini mendukung beban kerja Java 8 pada WebSphere Application Server (WAS), WAS ND, WebSphere Liberty, Red Hat JBoss EAP, dan waktu proses Java perusahaan lainnya.

Fitur

Dukungan keamanan untuk perpustakaan Java kunci

Spring Boot

Secure Spring Boot 2.7.x, 3.2.x, dan 3.3.x aplikasi dengan pembaruan keamanan yang tepat waktu.

Kerangka kerja Spring

Mempertahankan kerangka kerja Spring 5.3.x dan 6.1.x Anda investasi tanpa gangguan operasional.

Apache Struts

Lindungi investasi Struts selama puluhan tahun dengan dukungan komprehensif untuk versi 1.1, 1.5, dan 2.5. Eliminasi kerentanan penting saat merencanakan peta jalan modernisasi.

ORM Hibernate telah lama menjadi kerangka kerja dasar untuk persistensi Java perusahaan dan ORM. Namun, banyak penerapan masih bergantung pada versi yang tidak lagi menerima pemeliharaan komunitas aktif, meningkatkan paparan kerentanan keamanan. IBM® Library Support for Hibernate mengatasi kesenjangan ini dengan menyediakan pembaruan keamanan berkelanjutan dan remediasi CVE penting, memungkinkan organisasi untuk memelihara dan mengamankan aplikasi berbasis Hibernatenya sambil terus menjalankan lingkungan mereka yang ada tanpa gangguan. Versi yang didukung termasuk 5.6.x dan 6.4.x.

Manfaatkan penggantian langsung untuk kerangka kerja Spring dan Struts yang ada, dirancang untuk perubahan kode nol. Cara ini mempertahankan logika aplikasi, proses build yang ada dan meminimalkan upaya modernisasi.

Pastikan kepatuhan dan umur panjang aplikasi untuk aplikasi Java yang ada dengan pembaruan berbasis keamanan untuk pustaka dan kerangka kerja sumber terbuka yang ada.

Pertahankan vitalitas aplikasi di seluruh wilayah Anda dengan investasi minimal yang didukung oleh pembaruan yang ditargetkan yang memastikan keamanan jangka panjang saat aplikasi Anda dimodernisasi.

Contoh penggunaan

Sumber terbuka untuk beban kerja modern

Modernisasi sistem lama

Ekspos Python/Go/Node.js di IBM® Z untuk memperluas atau memfaktorkan ulang aplikasi mainframe yang ada, mengurangi risiko, dan biaya sambil menambahkan saluran digital.
Pemberdayaan API

Buat REST/GraphQL API dengan pustaka sumber‑terbuka untuk mengirimkan data perbankan real‑time ke aplikasi mobile dan aplikasi analitik.
Otomatisasi devops

Gunakan skrip Python dan integrasi Zowe untuk pipeline CI/CD yang menjangkau lingkungan hybrid cloud dan mainframe.
AI/ML on‑prem

Terapkan model berbasis ONNX di IBM® Z, menjaga data sensitif tetap di tempat sambil memanfaatkan analitik modern.
Beban kerja kontainer

Jalankan perpustakaan sumber terbuka sebagai kontainer di Red Hat OpenShift di IBM® Z untuk pengembangan agnostik bahasa.
Integrasi lintas‑platform

Bagikan layanan antara z/OS, Linux on Z, dan instans cloud‑publik melalui pustaka umum.
Ekstensi ISV

Aktifkan add‑on pihak‑ketiga yang dibuat dengan tumpukan sumber‑terbuka yang sudah dikenal untuk dihubungkan ke layanan IBM® Z.
Pengembangan yang ramah terhadap talenta

Turunkan kurva pembelajaran untuk pengembang baru dengan mendukung bahasa yang sudah mereka ketahui.
Ambil langkah selanjutnya

