IMS Sequential Randomizer Generator for z/OS

Membuat modul pengacakan untuk mengakses segmen database secara langsung atau berurutan

Ringkasan

IBM® IMS Sequential Randomizer Generator for z/OS menghasilkan modul pengacakan yang memberikan akses ke segmen Hierarchical Direct Access Method (HDAM), Data Entry Database (DEDB), atau Partitioned HDAM (PHDAM) secara langsung atau berurutan. Pemrosesan basis data sekuensial menawarkan kesederhanaan dalam penyimpanan data dan kecepatan serta efisiensi saat menangani volume data yang besar.
Akses langsung yang efisien

Memungkinkan akses ke basis data HDAM dan DEDB dalam urutan kunci logis tanpa mengesampingkan kemampuan akses langsung yang efisien.
Distribusi yang dioptimalkan

Menyesuaikan modul pengacakan jika jumlah sinonim atau interval kontrol (CI)/pemanfaatan blok melebihi nilai yang ditentukan pengguna—dan mengontrol jumlah sinonim segmen akar dalam basis data.
Memantau modul

Menggunakan statistik yang disediakan dalam laporan Sequential Randomizer Generator untuk memantau efisiensi modul pengacakan.
Mengendalikan biaya

File dapat disimpan pada pita magnetik—alternatif penyimpanan berbiaya rendah.

Produk terkait

IMS Transaction Manager Solution Pack for z/OS
Dapatkan alat yang Anda perlukan untuk memantau dan mengelola lingkungan Manajer Transaksi IMS Anda secara efektif.
IMS Tools
Tingkatkan kinerja sistem IMS Anda dengan database dan alat manajemen transaksi khusus aplikasi yang tersedia sesuai permintaan.
IMS Database Solution Pack for z/OS
Dukungan reorganisasi basis data online untuk mendukung ketersediaan 24x7 dan mengelola basis data IMS dan HALDB yang berfungsi penuh
IMS Recovery Solution Pack for z/OS
Menggunakan rangkaian perangkat lunak yang menyediakan solusi terpadu untuk pencadangan dan pemulihan simultan beberapa kumpulan data dan area jalur cepat.

Sumber daya

Dokumentasi IBM
Dapatkan informasi tentang cara memelihara dan menggunakan produk.
Pertanyaan Umum tentang Paket Solusi IMS Tools
Temukan jawaban dan pelajari petunjuk serta tips untuk pengaturan optimal paket solusi IMS Tools.
Dokumentasi Produk IMS Tools
Publikasi produk IMS Tools, direktori program, dan konten teknis terkait lainnya dalam format PDF.
Daftar putar video IMS Tools
Daftar video ini mencakup demo dan siaran web untuk IBM® IMS serta produk dan teknologi terkait.
