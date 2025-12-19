IBM® IMS Sequential Randomizer Generator for z/OS menghasilkan modul pengacakan yang memberikan akses ke segmen Hierarchical Direct Access Method (HDAM), Data Entry Database (DEDB), atau Partitioned HDAM (PHDAM) secara langsung atau berurutan. Pemrosesan basis data sekuensial menawarkan kesederhanaan dalam penyimpanan data dan kecepatan serta efisiensi saat menangani volume data yang besar.