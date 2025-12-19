Membuat modul pengacakan untuk mengakses segmen database secara langsung atau berurutan
IBM® IMS Sequential Randomizer Generator for z/OS menghasilkan modul pengacakan yang memberikan akses ke segmen Hierarchical Direct Access Method (HDAM), Data Entry Database (DEDB), atau Partitioned HDAM (PHDAM) secara langsung atau berurutan. Pemrosesan basis data sekuensial menawarkan kesederhanaan dalam penyimpanan data dan kecepatan serta efisiensi saat menangani volume data yang besar.
Memungkinkan akses ke basis data HDAM dan DEDB dalam urutan kunci logis tanpa mengesampingkan kemampuan akses langsung yang efisien.
Menyesuaikan modul pengacakan jika jumlah sinonim atau interval kontrol (CI)/pemanfaatan blok melebihi nilai yang ditentukan pengguna—dan mengontrol jumlah sinonim segmen akar dalam basis data.
Menggunakan statistik yang disediakan dalam laporan Sequential Randomizer Generator untuk memantau efisiensi modul pengacakan.
File dapat disimpan pada pita magnetik—alternatif penyimpanan berbiaya rendah.