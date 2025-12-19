IMS High Performance System Generation Tools for z/OS

Mengubah lingkungan pembuatan sistem IMS Anda dan aplikasi sumber daya dengan lebih mudah

Ringkasan

IBM IMS High Performance System Generation Tools for z/OS memungkinkan Anda untuk memperbarui penetapan sumber daya pembuatan sistem IMS Anda tanpa memulai ulang IMS. Anda dapat membuat daftar entri pembaruan sumber daya, memverifikasi, dan menginstalnya tanpa pemadaman, tanpa masalah dengan pekerjaan yang sedang berlangsung, dan tanpa perintah perubahan online. Pembaruan sumber daya dapat diinstal dalam satu sistem IMS atau beberapa sistem secara bersamaan. Hal ini memastikan bahwa penetapan sumber daya tetap sinkron dengan anggota IMSPlex lainnya dan pembaruan diinstal di semua sistem IMS secara bersamaan, termasuk sistem apa pun yang tidak aktif dan harus mencerminkan perubahan saat dimulai ulang.

 Apa yang dilakukan oleh IMS High Performance System Generation Tools for z/OS?
Lengkapi ruang kerja dengan berbagai alat

Kelola lingkungan sysgen Anda dengan Fast Generation (SYSGEN), Merge Clone, dan SYSGEN Compare.
Lakukan perubahan secara efisien

Lakukan proses pembuatan sistem IMS yang lebih cepat untuk perubahan sumber daya aplikasi (transaksi, program, basis data, dan kode rute) dalam pekerjaan batch satu langkah atau online dan menghabiskan lebih sedikit waktu CPU.
Buat konfigurasi sysgen IMSplex

Mengubah keamanan IMS SMU, termasuk AGN, otorisasi Perintah Transaksi, dan keamanan Terminal.
Pembaruan Multi-Sistem yang Tersinkronisasi

Instal perubahan sumber daya di beberapa sistem IMS secara bersamaan sekaligus memastikan konsistensi di seluruh IMSPlex.

Produk terkait

IMS Transaction Manager Solution Pack for z/OS
Dapatkan alat yang Anda perlukan untuk memantau dan mengelola lingkungan Manajer Transaksi IMS Anda secara efektif.
IMS Tools
Tingkatkan kinerja sistem IMS Anda dengan database dan alat manajemen transaksi khusus aplikasi yang tersedia sesuai permintaan.
IMS Database Solution Pack for z/OS
Dukungan reorganisasi basis data online untuk mendukung ketersediaan 24x7 dan mengelola basis data IMS dan HALDB yang berfungsi penuh
IMS Recovery Solution Pack for z/OS
Gunakan rangkaian perangkat lunak yang memberikan solusi terpadu untuk pencadangan dan pemulihan simultan beberapa kumpulan data dan area jalur cepat.

Sumber daya

Dokumentasi IBM
Dapatkan informasi tentang cara memelihara dan menggunakan produk.
Pertanyaan Umum tentang Paket Solusi IMS Tools
Temukan jawaban dan pelajari petunjuk serta tips untuk pengaturan optimal paket solusi IMS Tools.
Dokumentasi Produk IMS Tools
Publikasi produk IMS Tools, direktori program, dan konten teknis terkait lainnya dalam format PDF.
Daftar putar video IMS Tools
Daftar video ini mencakup demo dan siaran web untuk IBM IMS serta produk dan teknologi terkait.
