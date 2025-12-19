Mengubah lingkungan pembuatan sistem IMS Anda dan aplikasi sumber daya dengan lebih mudah
IBM IMS High Performance System Generation Tools for z/OS memungkinkan Anda untuk memperbarui penetapan sumber daya pembuatan sistem IMS Anda tanpa memulai ulang IMS. Anda dapat membuat daftar entri pembaruan sumber daya, memverifikasi, dan menginstalnya tanpa pemadaman, tanpa masalah dengan pekerjaan yang sedang berlangsung, dan tanpa perintah perubahan online. Pembaruan sumber daya dapat diinstal dalam satu sistem IMS atau beberapa sistem secara bersamaan. Hal ini memastikan bahwa penetapan sumber daya tetap sinkron dengan anggota IMSPlex lainnya dan pembaruan diinstal di semua sistem IMS secara bersamaan, termasuk sistem apa pun yang tidak aktif dan harus mencerminkan perubahan saat dimulai ulang.
Kelola lingkungan sysgen Anda dengan Fast Generation (SYSGEN), Merge Clone, dan SYSGEN Compare.
Lakukan proses pembuatan sistem IMS yang lebih cepat untuk perubahan sumber daya aplikasi (transaksi, program, basis data, dan kode rute) dalam pekerjaan batch satu langkah atau online dan menghabiskan lebih sedikit waktu CPU.
Mengubah keamanan IMS SMU, termasuk AGN, otorisasi Perintah Transaksi, dan keamanan Terminal.
Instal perubahan sumber daya di beberapa sistem IMS secara bersamaan sekaligus memastikan konsistensi di seluruh IMSPlex.