IBM IMS High Performance System Generation Tools for z/OS memungkinkan Anda untuk memperbarui penetapan sumber daya pembuatan sistem IMS Anda tanpa memulai ulang IMS. Anda dapat membuat daftar entri pembaruan sumber daya, memverifikasi, dan menginstalnya tanpa pemadaman, tanpa masalah dengan pekerjaan yang sedang berlangsung, dan tanpa perintah perubahan online. Pembaruan sumber daya dapat diinstal dalam satu sistem IMS atau beberapa sistem secara bersamaan. Hal ini memastikan bahwa penetapan sumber daya tetap sinkron dengan anggota IMSPlex lainnya dan pembaruan diinstal di semua sistem IMS secara bersamaan, termasuk sistem apa pun yang tidak aktif dan harus mencerminkan perubahan saat dimulai ulang.