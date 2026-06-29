IBM IMS High Performance (HP) Prefix Resolution for z/OS memecahkan dan memperbarui prefix basis data IMS yang terlibat dalam hubungan logis – sebagai satu langkah pekerjaan. Alat ini membuat kumpulan data untuk menyelesaikan koneksi struktural hubungan logis yang ditetapkan untuk basis data. Kemudian fungsi Prefix Update akan memperbarui prefix setiap segmen dengan informasi prefix yang terpengaruh oleh beban basis data, penataan ulang – atau keduanya.

Alat ini meningkatkan manajemen basis data dengan menyederhanakan resolusi prefix dan tugas pembaruan. Alat ini mengurangi penataan ulang yang telah berlalu dan waktu CPU dengan menyelesaikan koneksi struktural hubungan logis dengan cepat sekaligus mengurangi konsumsi sumber daya.