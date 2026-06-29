IMS High Performance Prefix Resolution for z/OS

Pria bekerja dengan laptop di ruang server

Tingkatkan manajemen dengan menyederhanakan resolusi prefix dan tugas pembaruan

 

IBM IMS High Performance (HP) Prefix Resolution for z/OS memecahkan dan memperbarui prefix basis data IMS yang terlibat dalam hubungan logis – sebagai satu langkah pekerjaan. Alat ini membuat kumpulan data untuk menyelesaikan koneksi struktural hubungan logis yang ditetapkan untuk basis data. Kemudian fungsi Prefix Update akan memperbarui prefix setiap segmen dengan informasi prefix yang terpengaruh oleh beban basis data, penataan ulang – atau keduanya.

Alat ini meningkatkan manajemen basis data dengan menyederhanakan resolusi prefix dan tugas pembaruan. Alat ini mengurangi penataan ulang yang telah berlalu dan waktu CPU dengan menyelesaikan koneksi struktural hubungan logis dengan cepat sekaligus mengurangi konsumsi sumber daya.

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Manfaat

Menyelesaikan hubungan koneksi struktural

Memastikan hubungan koneksi struktural dipecahkan dan siap digunakan untuk produksi setelah memuat atau mengatur ulang basis data yang terkait secara logis.

 Menggabungkan langkah-langkah demi efisiensi

Menggabungkan resolusi prefix dan fungsi pembaruan sebagai satu langkah pekerjaan.

 Menghilangkan langkah-langkah antara

Menggunakan layanan transfer data HPPRPIPE yang menghilangkan persyaratan untuk kumpulan data kerja antara serta mengurangi waktu dan konsumsi sumber daya yang telah berlalu.

 Mengurangi penanganan tape, alokasi DASD

Menghilangkan kumpulan data kerja antara DFSURWF2 dan DFSURWF3, sehingga mengurangi penanganan tape dan alokasi Perangkat Penyimpanan Akses Langsung (DASD).

 Meminimalkan persyaratan

Mengurangi atau menghindari banyak I/O, penanganan tape, dan persyaratan DASD yang sering dikaitkan dengan resolusi dan pembaruan prefix.

Pelajari tentang IMS High Performance Prefix Resolution for z/OS

Cara kerjanya - IBM IMS High Performance (HP) Prefix Resolution for z/OS menyelesaikan dan memperbarui prefix basis data IMS yang terlibat dalam hubungan logis basis data IMS. Alat ini melakukan pekerjaan ini dalam dua langkah: IMS Prefix Resolution dan IMS Prefix Update. IMS Prefix Resolution segera membuat kumpulan data untuk menyelesaikan koneksi struktural hubungan logis yang ditentukan untuk basis data IMS.

Terintegrasi dengan IMS Index Builder - IMS HP Prefix Resolution juga terintegrasi dengan IMS Index Builder untuk menyelesaikan koneksi struktural indeks sekunder. IMS HP Prefix Resolution menggunakan sejumlah file kerja khusus untuk menghilangkan I/O dan mengurangi alokasi kumpulan data guna meningkatkan kinerja resolusi prefix basis data IMS. Alat ini juga membuat laporan yang menunjukkan aktivitas yang dilakukan. Laporan ini disimpan di Repositori Basis Pengetahuan IMS Tools. Buka IMS Index Builder

IMS Prefix Update - IMS Prefix Update memperbarui prefix basis data IMS yang terpengaruh oleh beban basis data, penataan ulang basis data – atau keduanya. Ini dapat berjalan sebagai satu langkah mandiri atau bersama-sama dengan IMS HP Prefix Resolution. Ada juga buffer handler khusus yang meningkatkan kinerja IMS Prefix Update. Jika basis data IMS terdaftar ke Kontrol Pemulihan Basis Data (DBRC), langkah IMS Prefix Update akan mengeluarkan pemberitahuan Penataan Ulang DBRC untuk menunjukkan bahwa prefix basis data IMS telah diperbarui.

Mengapa hal ini akan membantu operasi Anda - Fitur IMS HP Prefix Resolution memungkinkan Anda menyelesaikan tugas-tugas ini dengan cara yang jauh lebih mudah dan cepat, dengan menyederhanakan langkah-langkah kerja dan menghilangkan penggunaan sumber daya tertentu. Dengan semua fitur canggih ini, IMS HP Prefix Resolution memfasilitasi dan mempercepat tugas administrator basis data (DBA) dan meningkatkan ketersediaan sistem dan sumber daya manusia Anda.
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Sumber daya

IMS Database Solution Pack for z/OS
Mendukung pengaturan kembali basis data online untuk mendukung ketersediaan 24x7 dan mengelola basis data IMS dan HALDB yang berfungsi penuh.
IMS Tools
Tingkatkan kinerja sistem IMS Anda dengan database dan alat manajemen transaksi khusus aplikasi yang tersedia sesuai permintaan.
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