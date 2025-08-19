Manajemen beban kerja, analitik operasi, keamanan, pencatatan peristiwa, dan banyak lagi
IMS Connect Extensions for z/OS meningkatkan ketersediaan, keandalan, dan kinerja IMS Connect. Dengan IMS Connect Extensions, sistem Anda menjadi lebih transparan, beban kerja lebih mudah dikelola, dan masalah lebih mudah diatasi.
Mengekspos data ringkasan transaksi IMS Connect hampir real-time ke mesin analitik.
Gunakan IMS Connect Extensions Operations Console untuk memantau dan mengelola sistem IMS Connect Anda. Mengotomatiskan respons terhadap perubahan dalam beban kerja dan kapasitas pemrosesan.
Dukung IMS Connect ke komunikasi IMS Connect TCP/IP dan Open Database Manager (ODBM).
Analisis masalah dan optimalkan kinerja dengan merekam data acara IMS Connect.
Meningkatkan produktivitas analis dan memberikan kinerja aplikasi IMS yang lebih efisien, pemanfaatan sumber daya yang lebih baik, dan ketersediaan sistem yang lebih tinggi.
Mendukung pengaturan kembali basis data online untuk mendukung ketersediaan 24x7 dan mengelola basis data IMS dan HALDB yang berfungsi penuh.
Rangkaian perangkat lunak ini merupakan solusi terintegrasi untuk pencadangan dan pemulihan secara simultan dari sejumlah kumpulan data dan area Fast Path.
Tingkatkan kinerja sistem IMS Anda dengan database dan alat manajemen transaksi khusus aplikasi yang tersedia sesuai permintaan.
Pelajari cara mengumpulkan dan menganalisis data instrumentasi untuk permintaan IMS Open Database.