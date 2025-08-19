IMS Connect Extensions for z/OS

Manajemen beban kerja, analitik operasi, keamanan, pencatatan peristiwa, dan banyak lagi

Baca dokumentasi produk
Pria sedang bekerja di mengerjakan laptop, di atas meja dalam kantor

Lebih mudah mengelola beban kerja

IMS Connect Extensions for z/OS meningkatkan ketersediaan, keandalan, dan kinerja IMS Connect. Dengan IMS Connect Extensions, sistem Anda menjadi lebih transparan, beban kerja lebih mudah dikelola, dan masalah lebih mudah diatasi.

 Apa yang baru
Analitik operasional

Mengekspos data ringkasan transaksi IMS Connect hampir real-time ke mesin analitik.
Plug-in Operations Console z/OS Explorer

Gunakan IMS Connect Extensions Operations Console untuk memantau dan mengelola sistem IMS Connect Anda. Mengotomatiskan respons terhadap perubahan dalam beban kerja dan kapasitas pemrosesan.
Buka konektivitas Database

Dukung IMS Connect ke komunikasi IMS Connect TCP/IP dan Open Database Manager (ODBM).
Analisis masalah yang disederhanakan dan perutean beban kerja lanjutan

Analisis masalah dan optimalkan kinerja dengan merekam data acara IMS Connect.

Fitur

Rendering 3D beberapa kubus digital
Terintegrasi dengan IMS Connect

IMS Connect Extensions for z/OS meningkatkan kemudahan pengelolaan akses TCP/IP ke IMS melalui IMS Connect. Solusi ini terdiri atas komponen yang berjalan dengan IMS Connect, kumpulan data jurnal yang merekam aktivitas IMS Connect serta antarmuka ISPF, z/OS Explorer, dan REXX untuk mengelola sistem IMS Connect dan fitur IMS Connect Extensions mereka.
Tim yang terdiri atas tiga insinyur perangkat lunak menggunakan komputer
Mengaktifkan perutean beban kerja lanjutan

Gunakan perutean berbasis aturan IMS Connect Extensions untuk menanggapi perubahan beban kerja dan kapasitas pemrosesan. Gunakan IMS Connect Extensions untuk menjadwalkan aturan perutean selama waktu sibuk dan tidak sibuk guna mengelola penyimpanan data yang melampaui kapasitas. Layanan ini menyediakan layanan tanpa gangguan selama gangguan penyimpanan data yang direncanakan maupun tidak direncanakan, dan mendistribusikan kembali beban kerja setelah layanan pulih.
Insinyur sistem memeriksa kode pada beberapa monitor dan bekerja dengan pengembang aplikasi
Mengotomatiskan operasi penyeimbangan beban kerja

Akses layanan IMS Connect Extensions langsung dari program REXX. Secara otomatis menangguhkan atau melanjutkan perutean ke penyimpanan data, mengubah aturan perutean, mengganti jurnal aktif, memulai pelacakan sumber daya, memperbarui definisi, atau menjalankan perintah pada sistem target atau penyimpanan data.
Tampilan jarak dekat dari papan sirkuit warna-warni
Menyediakan satu titik kontrol untuk IMS Connect

IMS Connect Extensions menyediakan satu titik kontrol untuk beberapa sistem IMS Connect. Antarmuka klien yang dirampingkan dan mudah menawarkan manajemen dan kontrol terpusat atas semua sistem IMS Connect Anda dengan memungkinkan Anda mengeluarkan perintah IMS Connect langsung dari satu lokasi.
Wanita muda Asia sedang mengadakan seminar
Menangkap dan memperluas data acara IMS Connect

Jurnal IMS Connect Extensions menyediakan akun terperinci tentang aktivitas IMS Connect. Untuk memfasilitasi debug dan melakukan analisis kinerja, IMS Problem Investigator, IMS Performance Analyzer, dan IBM® Transaction Analysis Workbench dapat menganalisis jurnal IMS Connect Extensions.
Dua orang sedang menatap ke arah laptop di lingkungan kantor
Mengirim feed langsung acara IMS Connect ke analytics engine

Ekspos data ringkasan transaksi IMS Connect nyaris seketika ke mesin analitik. Gunakan fitur platform analitik Anda untuk memantau IMS Connect, melacak tren, dan memvisualisasikan beban kerja yang berbeda dalam topologi Anda.
Rendering 3D beberapa kubus digital
Terintegrasi dengan IMS Connect

IMS Connect Extensions for z/OS meningkatkan kemudahan pengelolaan akses TCP/IP ke IMS melalui IMS Connect. Solusi ini terdiri atas komponen yang berjalan dengan IMS Connect, kumpulan data jurnal yang merekam aktivitas IMS Connect serta antarmuka ISPF, z/OS Explorer, dan REXX untuk mengelola sistem IMS Connect dan fitur IMS Connect Extensions mereka.
Tim yang terdiri atas tiga insinyur perangkat lunak menggunakan komputer
Mengaktifkan perutean beban kerja lanjutan

Gunakan perutean berbasis aturan IMS Connect Extensions untuk menanggapi perubahan beban kerja dan kapasitas pemrosesan. Gunakan IMS Connect Extensions untuk menjadwalkan aturan perutean selama waktu sibuk dan tidak sibuk guna mengelola penyimpanan data yang melampaui kapasitas. Layanan ini menyediakan layanan tanpa gangguan selama gangguan penyimpanan data yang direncanakan maupun tidak direncanakan, dan mendistribusikan kembali beban kerja setelah layanan pulih.
Insinyur sistem memeriksa kode pada beberapa monitor dan bekerja dengan pengembang aplikasi
Mengotomatiskan operasi penyeimbangan beban kerja

Akses layanan IMS Connect Extensions langsung dari program REXX. Secara otomatis menangguhkan atau melanjutkan perutean ke penyimpanan data, mengubah aturan perutean, mengganti jurnal aktif, memulai pelacakan sumber daya, memperbarui definisi, atau menjalankan perintah pada sistem target atau penyimpanan data.
Tampilan jarak dekat dari papan sirkuit warna-warni
Menyediakan satu titik kontrol untuk IMS Connect

IMS Connect Extensions menyediakan satu titik kontrol untuk beberapa sistem IMS Connect. Antarmuka klien yang dirampingkan dan mudah menawarkan manajemen dan kontrol terpusat atas semua sistem IMS Connect Anda dengan memungkinkan Anda mengeluarkan perintah IMS Connect langsung dari satu lokasi.
Wanita muda Asia sedang mengadakan seminar
Menangkap dan memperluas data acara IMS Connect

Jurnal IMS Connect Extensions menyediakan akun terperinci tentang aktivitas IMS Connect. Untuk memfasilitasi debug dan melakukan analisis kinerja, IMS Problem Investigator, IMS Performance Analyzer, dan IBM® Transaction Analysis Workbench dapat menganalisis jurnal IMS Connect Extensions.
Dua orang sedang menatap ke arah laptop di lingkungan kantor
Mengirim feed langsung acara IMS Connect ke analytics engine

Ekspos data ringkasan transaksi IMS Connect nyaris seketika ke mesin analitik. Gunakan fitur platform analitik Anda untuk memantau IMS Connect, melacak tren, dan memvisualisasikan beban kerja yang berbeda dalam topologi Anda.

Produk terkait

Ilustrasi teknologi cloud dan infrastruktur server
IMS Performance Solution Pack

Meningkatkan produktivitas analis dan memberikan kinerja aplikasi IMS yang lebih efisien, pemanfaatan sumber daya yang lebih baik, dan ketersediaan sistem yang lebih tinggi.

 Cari tahu lebih lanjut
Ilustrasi keamanan siber dengan server, kunci keamanan, dan proses keamanan digital.
IMS Database Solution Pack for z/OS

Mendukung pengaturan kembali basis data online untuk mendukung ketersediaan 24x7 dan mengelola basis data IMS dan HALDB yang berfungsi penuh.

 Baca lebih lanjut
Ilustrasi seorang profesional teknologi yang berinteraksi dengan server dan antarmuka digital
IMS Recovery Solution Pack for z/OS

Rangkaian perangkat lunak ini merupakan solusi terintegrasi untuk pencadangan dan pemulihan secara simultan dari sejumlah kumpulan data dan area Fast Path.

 Pelajari lebih lanjut
Ilustrasi teknisi TI dengan alur data, komputer, dan elemen digital
IMS Tools

Tingkatkan kinerja sistem IMS Anda dengan database dan alat manajemen transaksi khusus aplikasi yang tersedia sesuai permintaan.

 Temukan lebih banyak

Sumber daya

Siklus hidup Transaksi IMS Connect
Pelajari tentang peristiwa siklus hidup untuk memahami cara kerja sistem Anda sendiri dan untuk mendiagnosis masalah.
Teknik perutean beban kerja
Pelajari cara IMS Connect Extensions menambahkan fitur perutean beban kerja tingkat lanjut ke IMS Connect.
Dokumentasi Produk IMS Tools
Publikasi produk IMS Tools, direktori program, dan konten teknis terkait lainnya dalam format PDF.
Ambil langkah selanjutnya
Memulai
Ikhtisar IMS Connect Extensions for z/OS

Buat ulasan presentasi yang memberikan gambaran umum tentang produk.

 Baca ringkasannya Analisis permintaan IMS Open Database

Pelajari cara mengumpulkan dan menganalisis data instrumentasi untuk permintaan IMS Open Database.

 Baca ringkasannya