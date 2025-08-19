Gunakan perutean berbasis aturan IMS Connect Extensions untuk menanggapi perubahan beban kerja dan kapasitas pemrosesan. Gunakan IMS Connect Extensions untuk menjadwalkan aturan perutean selama waktu sibuk dan tidak sibuk guna mengelola penyimpanan data yang melampaui kapasitas. Layanan ini menyediakan layanan tanpa gangguan selama gangguan penyimpanan data yang direncanakan maupun tidak direncanakan, dan mendistribusikan kembali beban kerja setelah layanan pulih.