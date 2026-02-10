Jadilah yang pertama tahu

Bergabunglah dengan daftar tunggu kami untuk mendapatkan pembaruan terbaru tentang IBM® FlashSystem seperti pengumuman rilis produk, webinar, dan banyak lagi!

Daftar sekarang

IBM® Storage FlashSystem 9600

Deteksi ancaman yang lebih cepat, peningkatan kinerja, dan efisiensi daya yang lebih baik.

Jelajahi konfigurasi dan harga Pengalaman interaktif virtual
Tampilan jarak dekat modul server IBM Flashsystem 9600
webinar
Ilustrasi webinar dari tiga orang di layar
Acara virtual langsung: Masa depan penyimpanan tiba pada Februari 2026
Evolusi penyimpanan berikutnya dari IBM akan datang -- dan ini mendefinisikan ulang apa yang dapat dilakukan penyimpanan untuk perusahaan Anda: fondasi yang lebih cerdas dan berbasis AI untuk masa depan Anda. Bergabunglah dengan kami pada Selasa, 10 Feb 2026 - 9:00 EST
webinar
Ilustrasi webinar dari tiga orang di layar
Menciptakan Ulang Ketahanan: Bangun Strategi Ketahanan Siber Berbasis AI yang Siap untuk Masa Depan
Serangan siber semakin meningkat. Peraturan semakin ketat. Apakah strategi Anda sudah siap? Tonton putar ulang.

Kinerja kelas atas untuk beban kerja yang berat

IBM Storage FlashSystem 9600 adalah solusi optimal untuk beban kerja besar, campuran, dan terkonsolidasi. Memberikan kecepatan dan kesederhanaan ekstrim untuk beban kerja perusahaan yang paling menuntut.

 Webinar on-demand: Tingkatkan keamanan data Anda sekarang dengan IBM® Power Cyber Vault: Solusi teratas untuk melawan ancaman masa kini!
Redundansi kinerja tinggi

Hingga 24 perangkat flash ketersediaan tinggi NVMe dalam laci penutup penyimpanan 2U dengan replikasi berbasis jaringan di 3 lokasi untuk mencegah satu titik kegagalan.
Dapat diskalakan untuk lingkungan dari berbagai ukuran

Solusi yang cerdas yang mengoptimalkan diri sendiri ini mudah dikelola, sehingga memungkinkan organisasi untuk mengatasi tantangan penyimpanan seiring dengan pertumbuhannya.
Solusi terjangkau dan bernilai tinggi

Tingkat penyimpanan flash dengan kepadatan tinggi dalam paket yang terjangkau mencakup kompresi dan analitik prediktif yang didukung AI.
Siber tangguh sampai ke intinya

FlashCore Module 5 (FCM5) terus memantau data dari setiap I/O menggunakan model MK untuk mendeteksi anomali seperti ransomware dalam waktu kurang dari 1 menit.1

Lihat berapa banyak yang dapat Anda hemat dengan IBM® FlashSystem

Masukkan detail lingkungan penyimpanan Anda untuk mengestimasi TCO dan perkiraan penghematan yang dapat diberikan oleh FlashSystem.

Hitung penghematan Anda
ulasan

Spesifikasi

Spesifikasi:
Kapasitas maksimum yang efektif dalam satu sasis:
- 11,8 PBe 		Bandwidth maksimum:
- 86 GB/s
Format:
- Sasis 2U  		Port I/O Maksimum: 
- 32
Kapasitas maksimum efektif dalam FlashSystem grid:
- 377 PBe		Memori:
- 1,5TB
- 3 TB

Konektivitas: (Opsional)
- FC atau NVMe/FC 64 GB/dtk
- FC atau NVMe/FC 32 GB/dtk
- iSCSI atau NVMe/TCP 100/40 GB
- iSCSI atau NVMe/TCP 25/10 GB/dtk

IOP Maks (4K hit baca)
- 6,3 juta

Pelajari lebih lanjut tentang opsi FlashSystem.

Jelajahi detail teknis, fitur, dan contoh penggunaan untuk produk penyimpanan flash populer.

Bandingkan sistem

Cepat. Cerdas. Terjangkau

Manfaatkan perangkat lunak dan OS tertanam berkualitas perusahaan yang dapat memberikan kehidupan baru pada sistem penyimpanan lama Anda dan melindungi Anda dari serangan siber yang akan segera terjadi. Desain ringkas untuk lokasi tepi yang terbatas ruang dengan kemampuan yang konsisten untuk on-prem dan hybrid. Ideal untuk penyimpanan edge serta lingkungan virtual dan berkontainer.

 Jelajahi konfigurasi dan harga

Contoh penggunaan

Keberlanjutan Penyimpanan
Berinvestasilah dalam penyimpanan data yang hemat energi dan padat yang memberikan dampak nyata.
Pusat data otomatis
Lihat semua data Anda di satu tempat dan andalkan tiering data berbasis AI.
Ketahanan siber yang lebih kuat
Pulihkan data dengan cepat dan tanpa gangguan jika terjadi serangan siber.
Analisis data penyimpanan
Analitik penyimpanan yang lebih cepat, waktu yang lebih cepat untuk mendapatkan insight, menggunakan alat yang dibuat dengan analitik penyimpanan flash.

Sumber daya

Percobaan
Tersedia mesin uji coba gratis di tempat Anda (lihat daftar negara)
Webinar sesuai permintaan
Lebih bertenaga, lebih gesit, dan lebih efisien dengan IBM® FlashSystem.
IBM Redbook
Praktik terbaik dan panduan kinerja IBM® Storage FlashSystem
Laporan analis
Biaya penyimpanan 40% hingga 90% lebih rendah dengan IBM® FlashSystem.
Langkah selanjutnya

Hubungi pakar kami untuk mendapatkan bantuan dalam mengonfigurasi IBM Storage FlashSystem untuk kebutuhan bisnis Anda.

 Jelajahi konfigurasi dan harga
Lebih banyak cara untuk menjelajahi FlashSystem 9600 Lembaran data rangkaian IBM FlashSystem Ringkasan solusi Dokumentasi Dukungan premium Beli atau tingkatkan sekarang Dukungan produk
Catatan kaki

Eksperimen internal oleh IBM Research menunjukkan deteksi ransomware dalam 1 menit sejak ransomware tersebut memulai proses enkripsi. Eksperimen ini dilakukan pada FlashSystem 5200 dengan 6 FCM menggunakan beban firmware 4.1. 5200 menggunakan 8.6.3 Level GA versi 8.6.3. Host yang terhubung ke 5200 menjalankan Linux dengan Filesystem XFS. Contoh khusus ini menggunakan simulator ransomware IBM® yang bernama WannaLaugh. Sistem yang mendasarinya harus kompatibel dengan FCM4.1 dan menggunakan perangkat lunak Level GA agar mendapatkan hasil yang sesuai.