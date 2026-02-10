Deteksi ancaman yang lebih cepat, peningkatan kinerja, dan efisiensi daya yang lebih baik.
IBM Storage FlashSystem 9600 adalah solusi optimal untuk beban kerja besar, campuran, dan terkonsolidasi. Memberikan kecepatan dan kesederhanaan ekstrim untuk beban kerja perusahaan yang paling menuntut.
Hingga 24 perangkat flash ketersediaan tinggi NVMe dalam laci penutup penyimpanan 2U dengan replikasi berbasis jaringan di 3 lokasi untuk mencegah satu titik kegagalan.
Solusi yang cerdas yang mengoptimalkan diri sendiri ini mudah dikelola, sehingga memungkinkan organisasi untuk mengatasi tantangan penyimpanan seiring dengan pertumbuhannya.
Tingkat penyimpanan flash dengan kepadatan tinggi dalam paket yang terjangkau mencakup kompresi dan analitik prediktif yang didukung AI.
FlashCore Module 5 (FCM5) terus memantau data dari setiap I/O menggunakan model MK untuk mendeteksi anomali seperti ransomware dalam waktu kurang dari 1 menit.1
|Spesifikasi:
|Kapasitas maksimum yang efektif dalam satu sasis:
- 11,8 PBe
|Bandwidth maksimum:
- 86 GB/s
|Format:
- Sasis 2U
|Port I/O Maksimum:
- 32
|Kapasitas maksimum efektif dalam FlashSystem grid:
- 377 PBe
|Memori:
- 1,5TB
- 3 TB
|Konektivitas: (Opsional)
- FC atau NVMe/FC 64 GB/dtk
- FC atau NVMe/FC 32 GB/dtk
- iSCSI atau NVMe/TCP 100/40 GB
- iSCSI atau NVMe/TCP 25/10 GB/dtk
|IOP Maks (4K hit baca)
- 6,3 juta
Manfaatkan perangkat lunak dan OS tertanam berkualitas perusahaan yang dapat memberikan kehidupan baru pada sistem penyimpanan lama Anda dan melindungi Anda dari serangan siber yang akan segera terjadi. Desain ringkas untuk lokasi tepi yang terbatas ruang dengan kemampuan yang konsisten untuk on-prem dan hybrid. Ideal untuk penyimpanan edge serta lingkungan virtual dan berkontainer.
Hubungi pakar kami untuk mendapatkan bantuan dalam mengonfigurasi IBM Storage FlashSystem untuk kebutuhan bisnis Anda.
1 Eksperimen internal oleh IBM Research menunjukkan deteksi ransomware dalam 1 menit sejak ransomware tersebut memulai proses enkripsi. Eksperimen ini dilakukan pada FlashSystem 5200 dengan 6 FCM menggunakan beban firmware 4.1. 5200 menggunakan 8.6.3 Level GA versi 8.6.3. Host yang terhubung ke 5200 menjalankan Linux dengan Filesystem XFS. Contoh khusus ini menggunakan simulator ransomware IBM® yang bernama WannaLaugh. Sistem yang mendasarinya harus kompatibel dengan FCM4.1 dan menggunakan perangkat lunak Level GA agar mendapatkan hasil yang sesuai.