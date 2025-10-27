Lingkungan berbasis model visual untuk pengembangan, validasi, pengujian, dan dokumentasi aplikasi waktu nyata dan tertanam
IBM Engineering Rhapsody Developer adalah lingkungan pengembangan berbasis model (MDD) yang menyediakan dukungan untuk UML, SysML, dan AUTOSAR, serta memberikan fleksibilitas untuk bekerja dalam bahasa khusus domain (DSL).
Ekspresikan spesifikasi dan desain secara grafis. Tingkatkan komunikasi di seluruh tim dan di seluruh rantai pasokan dengan menggunakan standar industri dan notasi yang jelas.
Dapatkan bukti spesifikasi dan pengujian desain secara dini dan berkelanjutan melalui simulasi dan analisis berbasis model.
Tunjukkan bagaimana dan mengapa keputusan desain dan pengorbanan dibuat melalui langkah-langkah persyaratan > spesifikasi > desain > kode.
Lingkungan rekayasa sistem berbiaya rendah yang memungkinkan Anda menganalisis dan menguraikan persyaratan, membuat timbal balik arsitektur, dan desain dokumen.
Semua kemampuan Arsitek untuk Insinyur Sistem plus memungkinkan Anda membuat prototipe, mensimulasikan, dan melaksanakan desain untuk validasi awal persyaratan.
Lingkungan rekayasa perangkat lunak terintegrasi berbiaya rendah untuk merancang aplikasi C++, C, atau Java™ secara grafis menggunakan UML.
Lingkungan rekayasa piranti lunak cekatan yang tertanam dan real-time dengan pembuatan aplikasi lengkap untuk C++, C, Java, dan Ada (termasuk MISRA-C dan MISRA-C++).
