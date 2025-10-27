IBM Engineering Rhapsody Developer

Lingkungan berbasis model visual untuk pengembangan, validasi, pengujian, dan dokumentasi aplikasi waktu nyata dan tertanam

Ringkasan

IBM Engineering Rhapsody Developer adalah lingkungan pengembangan berbasis model (MDD) yang menyediakan dukungan untuk UML, SysML, dan AUTOSAR, serta memberikan fleksibilitas untuk bekerja dalam bahasa khusus domain (DSL). 

Manfaat
Mendapatkan kemampuan abstraksi

Ekspresikan spesifikasi dan desain secara grafis. Tingkatkan komunikasi di seluruh tim dan di seluruh rantai pasokan dengan menggunakan standar industri dan notasi yang jelas.
Verifikasi dan validasi

Dapatkan bukti spesifikasi dan pengujian desain secara dini dan berkelanjutan melalui simulasi dan analisis berbasis model.
Menyediakan kemampuan penelusuran

Tunjukkan bagaimana dan mengapa keputusan desain dan pengorbanan dibuat melalui langkah-langkah persyaratan > spesifikasi > desain > kode.

Fitur

Pembuatan kode
Pembuatan aplikasi tertanam penuh

IBM Engineering Rhapsody – Developer menghasilkan kode aplikasi untuk bahasa C, C++, Java, dan Ada termasuk tampilan arsitektur dan perilaku (seperti statechart dan diagram aktivitas). Program ini memungkinkan Anda untuk mengimpor dan memvisualisasikan kode C, C++, Java, Ada, dan C# yang sudah ada sebagai referensi, atau mengembangkan lebih lanjut dan menyinkronkan perubahan dalam desain atau kode agar keduanya tetap sinkron. Program ini juga mendukung integrasi platform Eclipse untuk kode, model, dan lingkungan debug yang terintegrasi.
Simulasi dan pengujian berbasis model
Simulasi dan pengujian berbasis model

Gunakan fitur animasi untuk bantuan sesuai permintaan dengan proses debug tingkat desain untuk membantu menghilangkan cacat lebih awal. Anda dapat mengotomatiskan pembuatan dan eksekusi pengujian menggunakan perangkat lunak IBM Engineering Rhapsody – Test Conductor Add On sebagai bagian dari pemenuhan standar ISO 26262 dan IEC 61508. Anda juga dapat memvisualisasikan dan menganalisis persyaratan kompleks dengan UML, SysML, atau bahasa khusus domain (DSL) seperti AUTOSAR, DDS, atau MARTE, atau membuat DSL Anda sendiri.
Dukungan siklus hidup
Terintegrasi dalam IBM Engineering Lifecycle Management

IBM Engineering Rhapsody - Developer menyediakan lingkungan pengembangan visual yang terintegrasi dalam sistem IBM Engineering Lifecycle Management dan platform rekayasa perangkat lunak untuk pengembangan seluruh siklus produk. Produk ini terintegrasi dengan produk-produk ELM—seperti IBM Engineering Requirements Management DOORS Next, IBM Engineering Requirements Management DOORS Family, IBM Engineering Workflow Management, IBM® Rational ClearCase, dan lainnya—untuk pengembangan seluruh siklus produk.
Buat artefak yang sesuai dengan standar

IBM Engineering Rhapsody for DoDAF, MODAF, and UPDM adalah perangkat lunak add-on yang memungkinkan Anda untuk membuat artefak yang sesuai dengan standar Department of Defense Architecture Framework (DoDAF) AS, Ministry of Defense Architectural Framework (MODAF) Inggris, dan Unified Profile for DoDAF/MODAF (UPDM).
Ketertelusuran persyaratan

Perangkat lunak ini menyediakan penelusuran dari desain kembali ke persyaratan, memberikan Anda tampilan informasi terbaru melalui Rhapsody Design Manager. Perangkat ini juga menghasilkan informasi persyaratan ke dalam kode untuk membantu penelusuran dalam implementasi akhir untuk kepatuhan terhadap standar keselamatan dan menyediakan pemecah kendala parametrik untuk diagram parametrik SysML. Perangkat ini mencakup analisis pemeriksaan model statis, yang membantu meningkatkan konsistensi model dan kelengkapan model.
Kolaborasi tim

Anda dapat merespons perubahan dengan cara yang lincah sekaligus mempertahankan konsistensi untuk lingkungan yang berbeda. Anda dapat berbagi dan meninjau desain dengan tim tambahan Anda. Browser model canggih membantu para insinyur mengurutkan, mengatur, dan mengedit model. Perbandingan model grafis dan penggabungan elemen model membantu tim bekerja secara paralel. Panduan pengguna mempersingkat waktu pelatihan dan memberikan petunjuk langkah demi langkah tentang penerapan Rhapsody untuk rekayasa sistem, pengembangan dan pengujian perangkat lunak tertanam.
Buat artefak yang sesuai dengan standar
Ketertelusuran persyaratan
Kolaborasi tim
Perbandingan opsi

Arsitek untuk Insinyur Sistem

Lingkungan rekayasa sistem berbiaya rendah yang memungkinkan Anda menganalisis dan menguraikan persyaratan, membuat timbal balik arsitektur, dan desain dokumen.

 Desainer

Semua kemampuan Arsitek untuk Insinyur Sistem plus memungkinkan Anda membuat prototipe, mensimulasikan, dan melaksanakan desain untuk validasi awal persyaratan.

 Arsitek untuk Piranti Lunak

Lingkungan rekayasa perangkat lunak terintegrasi berbiaya rendah untuk merancang aplikasi C++, C, atau Java™ secara grafis menggunakan UML.

 Pengembang

Lingkungan rekayasa piranti lunak cekatan yang tertanam dan real-time dengan pembuatan aplikasi lengkap untuk C++, C, Java, dan Ada (termasuk MISRA-C dan MISRA-C++).
Termasuk pemodelan UML/SysML, antarmuka manajemen konfigurasi, dan integrasi platform Eclipse Termasuk pemodelan UML/SysML, antarmuka manajemen konfigurasi, dan integrasi platform Eclipse Termasuk pemodelan UML/SysML, antarmuka manajemen konfigurasi, dan integrasi platform Eclipse Termasuk pemodelan UML/SysML, antarmuka manajemen konfigurasi, dan integrasi platform Eclipse
Menyediakan evaluasi batasan parametrik, pembuatan dokumen, dan pembuatan dokumen yang dapat disesuaikan dengan PUB Menyediakan evaluasi batasan parametrik, pembuatan dokumen, dan pembuatan dokumen yang dapat disesuaikan dengan PUB Menyediakan evaluasi batasan parametrik, pembuatan dokumen, dan pembuatan dokumen yang dapat disesuaikan dengan PUB Menyediakan evaluasi batasan parametrik, pembuatan dokumen, dan pembuatan dokumen yang dapat disesuaikan dengan PUB
Termasuk AUTOSAR System Authoring; menyediakan antarmuka pengguna yang berfokus pada rekayasa sistem Termasuk AUTOSAR System Authoring; menyediakan antarmuka pengguna yang berfokus pada rekayasa sistem Termasuk Penulisan Sistem AUTOSAR Termasuk Penulisan Sistem AUTOSAR dan kode RTE AUTOSAR
Menggunakan pemodelan DDS, integrasi DOORS Family, API untuk kustomisasi, DoDAF, MODAF, dan UPDM Menggunakan pemodelan DDS, integrasi DOORS Family, API untuk kustomisasi, DoDAF, MODAF, dan UPDM Menggunakan pemodelan DDS, integrasi DOORS Family, API untuk kustomisasi, DoDAF, MODAF, dan UPDM Menggunakan pemodelan DDS, integrasi DOORS Family, API untuk kustomisasi, DoDAF, MODAF, dan UPDM
Opsi lisensi tersedia untuk pengguna abadi dan jangka waktu, mengambang dan individu Opsi lisensi tersedia untuk pengguna abadi dan jangka waktu, mengambang dan individu Opsi lisensi tersedia untuk pengguna abadi dan jangka waktu, mengambang dan individu Opsi lisensi tersedia untuk pengguna abadi dan jangka waktu, mengambang dan individu
Menyediakan simulasi dan eksekusi model; panel grafis untuk pembuatan prototipe atau tiruan Menyediakan pembuatan bingkai kode C, C ++ atau Java atau pembuatan kode MISRA-C atau MISRA-C++ Menyediakan pembuatan bingkai kode C, C ++ atau Java atau pembuatan kode MISRA-C atau MISRA-C++
Termasuk kode rekayasa balik Termasuk kode rekayasa balik
Menyediakan simulasi dan eksekusi model; panel grafis untuk pembuatan prototipe atau tiruan
Termasuk pembuatan kode aplikasi lengkap (termasuk statechart) dan integrasi dengan IDE tertanam
Menggunakan artefak pembuatan generasi, kerangka kerja eksekusi waktu nyata, pengembangan Ada, dan dukungan Linux

*Harga yang ditampilkan bersifat indikatif, dapat berbeda di setiap negara, tidak termasuk pajak dan bea yang berlaku, serta tergantung pada ketersediaan penawaran produk di wilayah setempat. 
