Menyediakan lingkungan pengembangan rekayasa sistem berbasis model yang kolaboratif untuk meningkatkan produk
IBM Engineering Rhapsody Designer menggunakan Bahasa Pemodelan Sistem (SysML) dan Bahasa Pemodelan Terpadu (UML)—semuanya dalam lingkungan Rekayasa Sistem Berbasis Model (MBSE). Solusi ini membantu Anda beradaptasi dengan perubahan kebutuhan pelanggan, meningkatkan produktivitas, dan mengurangi waktu penyiapan produk dengan fitur validasi dan simulasi tingkat lanjut.
Ekspresikan spesifikasi dan desain secara grafis. Tingkatkan komunikasi di seluruh tim dan di seluruh rantai pasokan dengan menggunakan standar industri dan notasi yang jelas.
Dapatkan bukti spesifikasi dan pengujian desain secara dini dan berkelanjutan melalui simulasi dan analisis berbasis model.
Tunjukkan bagaimana dan mengapa keputusan desain dan kompensasi dibuat melalui langkah-langkah persyaratan > spesifikasi > desain > kode
Kemampuan pemodelan dan simulasi yang dapat dieksekusi memungkinkan validasi awal desain yang meminimalkan pengerjaan ulang dan mempercepat proses pengembangan secara keseluruhan.
Lingkungan rekayasa sistem berbiaya rendah yang memungkinkan Anda menganalisis dan menguraikan persyaratan, membuat timbal balik arsitektur, dan desain dokumen.
Semua kemampuan Arsitek untuk Insinyur Sistem plus memungkinkan Anda membuat prototipe, mensimulasikan, dan melaksanakan desain untuk validasi awal persyaratan.
Lingkungan rekayasa perangkat lunak terintegrasi berbiaya rendah untuk merancang aplikasi C++, C, atau Java™ secara grafis menggunakan UML.
Lingkungan rekayasa piranti lunak cekatan yang tertanam dan real-time dengan pembuatan aplikasi lengkap untuk C++, C, Java, dan Ada (termasuk MISRA-C dan MISRA-C++).
