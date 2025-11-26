IBM Engineering Rhapsody Designer

Menyediakan lingkungan pengembangan rekayasa sistem berbasis model yang kolaboratif untuk meningkatkan produk

IBM Engineering Rhapsody Designer for Systems Engineers

Ringkasan
 

IBM Engineering Rhapsody Designer menggunakan Bahasa Pemodelan Sistem (SysML) dan Bahasa Pemodelan Terpadu (UML)—semuanya dalam lingkungan Rekayasa Sistem Berbasis Model (MBSE). Solusi ini membantu Anda beradaptasi dengan perubahan kebutuhan pelanggan, meningkatkan produktivitas, dan mengurangi waktu penyiapan produk dengan fitur validasi dan simulasi tingkat lanjut.

Mendapatkan kemampuan abstraksi

Ekspresikan spesifikasi dan desain secara grafis. Tingkatkan komunikasi di seluruh tim dan di seluruh rantai pasokan dengan menggunakan standar industri dan notasi yang jelas.
Verifikasi dan validasi

Dapatkan bukti spesifikasi dan pengujian desain secara dini dan berkelanjutan melalui simulasi dan analisis berbasis model.
Menyediakan kemampuan penelusuran

Tunjukkan bagaimana dan mengapa keputusan desain dan kompensasi dibuat melalui langkah-langkah persyaratan > spesifikasi > desain > kode
Time-to-market yang lebih cepat

Kemampuan pemodelan dan simulasi yang dapat dieksekusi memungkinkan validasi awal desain yang meminimalkan pengerjaan ulang dan mempercepat proses pengembangan secara keseluruhan.

Fitur

Simulasi dan eksekusi model untuk memvalidasi perilaku sistem

IBM Engineering Rhapsody – Designer for Systems Engineers membantu menghilangkan cacat pada model dengan menggunakan fitur animasi untuk debug pada tingkat desain. Debug desain pada tingkat abstraksi yang lebih tinggi dengan dukungan animasi. Anda juga dapat melihat status aktif yang disorot di diagram kondisi dengan memasukkan peristiwa, memanggil operasi, dan melangkah melalui model. Ini memfasilitasi analisis studi perdagangan dan kompensasi arsitektur menggunakan pemecah kendala parametrik untuk diagram parametrik SysML.
Analisis persyaratan dan kemampuan untuk dilacak guna menyederhanakan desain

Anda dapat memvisualisasikan kebutuhan yang kompleks dan menjaga konsistensi desain dengan pemodelan SysML dan UML. Perangkat lunak ini memungkinkan Anda untuk menyimpan persyaratan dalam elemen desain dan kasus pengujian, memberikan informasi penelusuran di dalam model. Ini mendukung penelusuran persyaratan penuh ke dan dari desain, memungkinkan Anda untuk melihat bagaimana perubahan persyaratan berdampak pada desain. Dan ini mencakup analisis pemeriksaan model statis, yang membantu meningkatkan konsistensi dan kelengkapan model.
Kolaborasi tim untuk berbagi dan meninjau desain

Rhapsody – Designer for Systems Engineers membantu Anda mengelola kerumitan dalam mengembangkan desain yang konsisten di berbagai lingkungan dengan memungkinkan Anda berbagi dan meninjau desain dengan tim yang diperluas. Ini mengintegrasikan fungsi desain dan pengembangan ke dalam satu lingkungan yang kohesif dan dilengkapi dengan browser model yang canggih untuk menyortir, mengatur, dan mengedit model dengan cepat. Perangkat lunak ini juga menyertakan perbandingan model grafis dan penggabungan elemen model untuk memungkinkan tim bekerja secara paralel.
Pengembangan visual untuk menangkap desain secara grafis

Dengan perangkat lunak ini, Anda dapat memvisualisasikan kebutuhan yang kompleks dengan UML, SysML AUTOSAR, sistem Modeling and Analysis of Real-Time Embedded (MARTE), atau DDS. IBM Engineering Rhapsody – Designer for Systems Engineers mendukung DSL untuk membuat diagram dan elemen diagram yang unik. Solusi ini juga meningkatkan konsistensi desain dengan analisis pemeriksaan model statis.
Integrasi dengan produk IBM ELM lainnya

Rhapsody – Designer for Systems Engineers membantu Anda berintegrasi dengan produk IBM ELM lainnya: Requirements Management DOORS Family, Workflow Management & Rhapsody – Architect for System Engineers. Anda dapat membuat artefak untuk US Department of Defense Architecture Framework (DoDAF), British Ministry of Defense Architectural Framework (MODAF), dan Unified Profile for DoDAF/MODAF (UPDM). Mengembangkan panel grafis untuk mockup visual dari sebuah desain menggunakan perangkat lunak Rhapsody – Tools and Utilities Add On.

 
Perbandingan opsi

Arsitek untuk Insinyur Sistem

Lingkungan rekayasa sistem berbiaya rendah yang memungkinkan Anda menganalisis dan menguraikan persyaratan, membuat timbal balik arsitektur, dan desain dokumen.

 Desainer

Semua kemampuan Arsitek untuk Insinyur Sistem plus memungkinkan Anda membuat prototipe, mensimulasikan, dan melaksanakan desain untuk validasi awal persyaratan.

 Arsitek untuk Piranti Lunak

Lingkungan rekayasa perangkat lunak terintegrasi berbiaya rendah untuk merancang aplikasi C++, C, atau Java™ secara grafis menggunakan UML.

 Pengembang

Lingkungan rekayasa piranti lunak cekatan yang tertanam dan real-time dengan pembuatan aplikasi lengkap untuk C++, C, Java, dan Ada (termasuk MISRA-C dan MISRA-C++).
Termasuk pemodelan UML/SysML, antarmuka manajemen konfigurasi, dan integrasi platform Eclipse Termasuk pemodelan UML/SysML, antarmuka manajemen konfigurasi, dan integrasi platform Eclipse Termasuk pemodelan UML/SysML, antarmuka manajemen konfigurasi, dan integrasi platform Eclipse Termasuk pemodelan UML/SysML, antarmuka manajemen konfigurasi, dan integrasi platform Eclipse
Menyediakan evaluasi batasan parametrik, pembuatan dokumen, dan pembuatan dokumen yang dapat disesuaikan dengan PUB Menyediakan evaluasi batasan parametrik, pembuatan dokumen, dan pembuatan dokumen yang dapat disesuaikan dengan PUB Menyediakan evaluasi batasan parametrik, pembuatan dokumen, dan pembuatan dokumen yang dapat disesuaikan dengan PUB Menyediakan evaluasi batasan parametrik, pembuatan dokumen, dan pembuatan dokumen yang dapat disesuaikan dengan PUB
Termasuk AUTOSAR System Authoring; menyediakan antarmuka pengguna yang berfokus pada rekayasa sistem Termasuk AUTOSAR System Authoring; menyediakan antarmuka pengguna yang berfokus pada rekayasa sistem Termasuk Penulisan Sistem AUTOSAR Termasuk Penulisan Sistem AUTOSAR dan kode RTE AUTOSAR
Menggunakan pemodelan DDS, integrasi DOORS Family, API untuk kustomisasi, DoDAF, MODAF, dan UPDM Menggunakan pemodelan DDS, integrasi DOORS Family, API untuk kustomisasi, DoDAF, MODAF, dan UPDM Menggunakan pemodelan DDS, integrasi DOORS Family, API untuk kustomisasi, DoDAF, MODAF, dan UPDM Menggunakan pemodelan DDS, integrasi DOORS Family, API untuk kustomisasi, DoDAF, MODAF, dan UPDM
Opsi lisensi tersedia untuk pengguna abadi dan jangka waktu, mengambang dan individu Opsi lisensi tersedia untuk pengguna abadi dan jangka waktu, mengambang dan individu Opsi lisensi tersedia untuk pengguna abadi dan jangka waktu, mengambang dan individu Opsi lisensi tersedia untuk pengguna abadi dan jangka waktu, mengambang dan individu
Menyediakan simulasi dan eksekusi model; panel grafis untuk pembuatan prototipe atau tiruan Menyediakan pembuatan bingkai kode C, C ++ atau Java atau pembuatan kode MISRA-C atau MISRA-C++ Menyediakan pembuatan kerangka kode C, C++ dan Java atau pembuatan kode MISRA-C atau MISRA-C++
Termasuk kode rekayasa balik Termasuk kode rekayasa balik
Menyediakan simulasi dan eksekusi model; panel grafis untuk pembuatan prototipe atau tiruan
Termasuk pembuatan kode aplikasi lengkap (termasuk statechart) dan integrasi dengan IDE tertanam
Menggunakan artefak pembuatan generasi, kerangka kerja eksekusi waktu nyata, pengembangan Ada, dan dukungan Linux

Ambil langkah selanjutnya

Mulai dengan uji coba gratis atau pesan pertemuan dengan pakar IBM untuk melihat bagaimana organisasi Anda dapat memanfaatkan Engineering Rhapsody.

