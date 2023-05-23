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Automation Decision Services (Universal Base Image)
Eksekusi keputusan
Server transaksi, kontainer mandiri di Kubernetes, layanan mikro tanpa server
Keputusan sebagai layanan web
Model lisensi
Langganan bulanan abadi
Metrik perubahan
Eksekusi keputusan bulanan (dikenakan biaya per paket 10.000 keputusan bulanan), lisensi sistem (situs)
Opsi integrasi
Dukungan
Dukungan IBM 24x7
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Automation Decision Services di Cloud Pak for Business Automation
Eksekusi keputusan
Server transaksi, kontainer mandiri, layanan mikro tanpa server di Red Hat® OpenShift®
Keputusan sebagai layanan web
Model lisensi
Langganan bulanan abadi
Metrik biaya
Per Prosesor Inti virtual untuk produksi atau non-produksi
Opsi integrasi
Pra-integrasi dengan teknologi otomatisasi lainnya seperti alur kerja, aplikasi, konten, pengambilan, dan RPA
Dukungan
Dukungan IBM 24x7