Harga IBM Automation Decision Services

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Ilustrasi isometrik layar produk pemrosesan dokumen
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Automation Decision Services (Universal Base Image)

Eksekusi keputusan

Server transaksi, kontainer mandiri di Kubernetes, layanan mikro tanpa server

Keputusan sebagai layanan web

Model lisensi

Langganan bulanan abadi

Metrik perubahan

Eksekusi keputusan bulanan (dikenakan biaya per paket 10.000 keputusan bulanan), lisensi sistem (situs)
 

Opsi integrasi

Dukungan

Dukungan IBM 24x7

Automation Decision Services di Cloud Pak for Business Automation

Eksekusi keputusan

Server transaksi, kontainer mandiri, layanan mikro tanpa server di Red Hat® OpenShift®
 

Keputusan sebagai layanan web

Model lisensi

Langganan bulanan abadi

Metrik biaya

Per Prosesor Inti virtual untuk produksi atau non-produksi
 

Opsi integrasi

Pra-integrasi dengan teknologi otomatisasi lainnya seperti alur kerja, aplikasi, konten, pengambilan, dan RPA

Dukungan

Dukungan IBM 24x7
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