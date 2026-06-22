IBM Automation Decision Services (ADS) adalah perangkat lunak otomasi bisnis untuk memodelkan dan mengelola keputusan bisnis dalam UI berkode rendah yang mudah digunakan. Perangkat ini tersedia secara mandiri atau dalam IBM Cloud Pak for Business Automation, yang sudah terintegrasi sebelumnya dengan Teknologi otomasi lainnya.
Membuat model keputusan bisnis dengan UI kode rendah yang mudah digunakan.
Membuat keputusan prediktif dengan integrasi machine learning yang siap pakai.
Berkolaborasi dalam menyusun aturan dengan UKM di seluruh organisasi Anda.
Menyimulasikan beberapa versi keputusan yang sama menggunakan big data Analytics.
Gunakan wawasan untuk mengoptimalkan kekuatan data, sehingga terwujud keputusan yang lebih tepat dalam operasi bisnis Anda. Deteksi dan bertindak terhadap masalah sebelum berdampak pada operasi.
Secara konsisten dan efisien jalankan operasi bisnis dalam skala besar. Mengotomatiskan persetujuan, memproses klaim, menerima karyawan dan klien, serta membantu mengurangi biaya ketidakpatuhan dan mencegah kerugian kredit.
Memberikan bukti terdokumentasi tentang proses pengambilan keputusan untuk mendukung audit kepatuhan. Mengubah kebijakan seiring berkembangnya peraturan. Mendorong konsistensi antar geografi, saluran, dan peraturan.