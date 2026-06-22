IBM Automation Decision Services

Automasi keputusan cerdas dengan kode rendah
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Ilustrasi isometrik layar produk pemrosesan dokumen

Menggunakan AI dengan keputusan cerdas berkode rendah

IBM Automation Decision Services (ADS) adalah perangkat lunak otomasi bisnis untuk memodelkan dan mengelola keputusan bisnis dalam UI berkode rendah yang mudah digunakan. Perangkat ini tersedia secara mandiri atau dalam IBM Cloud Pak for Business Automation, yang sudah terintegrasi sebelumnya dengan Teknologi otomasi lainnya.
UI kode rendah

Membuat model keputusan bisnis dengan UI kode rendah yang mudah digunakan.
Integrasi pembelajaran mesin

Membuat keputusan prediktif dengan integrasi machine learning yang siap pakai.
Kolaborasi

Berkolaborasi dalam menyusun aturan dengan UKM di seluruh organisasi Anda.
Skenario simulasi

Menyimulasikan beberapa versi keputusan yang sama menggunakan big data Analytics.

Lihat cara penggunaannya

Tampilan produk persetujuan pinjaman layanan pengambilan keputusan otomatisasi
Persetujuan kredit dan pinjaman

Setujui pinjaman dengan cepat dengan tingkat keyakinan yang tinggi bahwa pemohon tidak akan gagal bayar, sekaligus mengelola persyaratan peraturan dan membantu memastikan keadilan, konsistensi, dan kemampuan audit.
Tampilan produk promosi dengan layanan keputusan otomatisasi
Promosi yang dipersonalisasi

Hadirkan promosi yang kemungkinan besar akan diterima berdasarkan semua yang Anda ketahui tentang pelanggan tertentu dan riwayat organisasi Anda.
Tampilan produk deteksi penipuan dengan layanan keputusan otomatisasi
Deteksi penipuan

Terapkan pembelajaran mesin pada data transaksional untuk menemukan pola penipuan dan menandai transaksi mencurigakan sebelum berdampak pada profitabilitas.
Tampilan produk pemrosesan klaim dengan layanan keputusan otomatisasi
Pemrosesan klaim

Tingkatkan pengalaman pelanggan dengan memproses klaim dengan cepat, sekaligus mengelola risiko, menjaga biaya operasional tetap rendah, dan mengelola kepatuhan terhadap peraturan pemerintah.
Tampilan produk persetujuan pinjaman layanan pengambilan keputusan otomatisasi
Persetujuan kredit dan pinjaman

Setujui pinjaman dengan cepat dengan tingkat keyakinan yang tinggi bahwa pemohon tidak akan gagal bayar, sekaligus mengelola persyaratan peraturan dan membantu memastikan keadilan, konsistensi, dan kemampuan audit.
Tampilan produk promosi dengan layanan keputusan otomatisasi
Promosi yang dipersonalisasi

Hadirkan promosi yang kemungkinan besar akan diterima berdasarkan semua yang Anda ketahui tentang pelanggan tertentu dan riwayat organisasi Anda.
Tampilan produk deteksi penipuan dengan layanan keputusan otomatisasi
Deteksi penipuan

Terapkan pembelajaran mesin pada data transaksional untuk menemukan pola penipuan dan menandai transaksi mencurigakan sebelum berdampak pada profitabilitas.
Tampilan produk pemrosesan klaim dengan layanan keputusan otomatisasi
Pemrosesan klaim

Tingkatkan pengalaman pelanggan dengan memproses klaim dengan cepat, sekaligus mengelola risiko, menjaga biaya operasional tetap rendah, dan mengelola kepatuhan terhadap peraturan pemerintah.
Buat dampak langsung pada bisnis Anda
Meningkatkan efektivitas

Gunakan wawasan untuk mengoptimalkan kekuatan data, sehingga terwujud keputusan yang lebih tepat dalam operasi bisnis Anda. Deteksi dan bertindak terhadap masalah sebelum berdampak pada operasi.

 
Peningkatan efisiensi

Secara konsisten dan efisien jalankan operasi bisnis dalam skala besar. Mengotomatiskan persetujuan, memproses klaim, menerima karyawan dan klien, serta membantu mengurangi biaya ketidakpatuhan dan mencegah kerugian kredit.
Mengelola kepatuhan

Memberikan bukti terdokumentasi tentang proses pengambilan keputusan untuk mendukung audit kepatuhan. Mengubah kebijakan seiring berkembangnya peraturan. Mendorong konsistensi antar geografi, saluran, dan peraturan.
Ambil langkah selanjutnya

Lihat cara otomatisasi bisnis yang kaya fitur mempercepat pekerjaan Anda.

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