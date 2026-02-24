Keputusan yang didukung AI yang tepercaya, dapat dijelaskan, dan tahan masa depan
Ubah kebijakan bisnis menjadi keputusan yang disusun oleh AI hanya dalam hitungan jam, dengan tata kelola yang tertanam sejak awal serta dirancang untuk menghadirkan kecepatan operasional, transparansi, dan kepatuhan regulasi dalam skala besar.
Ubah kebijakan menjadi model keputusan dengan asisten yang didukung AI.
Padukan aturan, machine learning, dan AI generatifI untuk hasil yang lebih cerdas.
Setiap keputusan bersifat transparan, dapat diaudit, dan patuh.
Asli SaaS, elastis, dan siap tumbuh bersama bisnis Anda.
Dari kebijakan bisnis hingga keputusan yang diatur dalam jam. Dengan IBM® Decision Intelligence, kebijakan yang ditulis dalam bahasa alami menjadi alur keputusan yang diatur dan dapat diaudit, siap menerapkan dengan kepercayaan diri.
Hasilnya: tindakan yang lebih cepat, lebih sedikit kesalahan, dan jalur terukur untuk return on investment (ROI).
Gunakan Decision Assistant yang didukung oleh IBM® watsonx untuk mengubah kebijakan bisnis menjadi aturan yang dapat dilacak. Dirancang untuk pengguna bisnis, dipercaya oleh pemimpin kepatuhan dan dipercepat oleh TI.
Hilangkan kompleksitas menjahit bersama alat terpisah. Bangun, atur, dan menerapkan keputusan dalam satu lingkungan terpadu—mempercepat transformasi dan mengurangi risiko operasional.
IBM® Decision Intelligence menyediakan keterlacakan siklus hidup penuh. Fitur ini bekerja dari pembuatan kebijakan hingga hasil bisnis, yang dapat memastikan bahwa keputusan dapat dilihat, dapat diaudit, dan dibangununtuk kepercayaan.
Setiap klik, keranjang belanja, promosi, dan tanggal pemenuhan adalah sebuah keputusan. Ketika berbagai keputusan tersebut tersebar di berbagai alat dan tim yang tidak terhubung, peretail kehilangan margin dan melewatkan momen penting. IBM® Decision Intelligence menghadirkan tulang punggung berbasis AI yang tertata kelola untuk penetapan harga, promosi, pemilihan produk, dan pemenuhan omnichannel — sehingga sistem Anda bergerak dengan presisi dan kecepatan yang sama seperti pelanggan. Ubah keputusan menjadi pertumbuhan, bukan sekadar perkiraan.
Risiko kredit, sinyal fraud, perutean pembayaran, dan strategi penagihan berubah setiap detik — namun sebagian besar institusi keuangan masih mengandalkan aturan yang kaku dan data yang tidak lengkap. IBM® Decision Intelligence menghadirkan lapisan keputusan real-time lintas platform yang mempertajam persetujuan, menekan kerugian, dan meningkatkan kepercayaan nasabah. Modernisasi keputusan yang membentuk neraca Anda — dengan transparansi dan kendali yang tertanam sejak awal.
Dari kapasitas tempat tidur hingga proses pembayaran, sistem kesehatan bergantung pada keputusan yang kerap terpisah konteksnya. IBM® Decision Intelligence menghadirkan lapisan terpadu yang menyelaraskan logika klinis, operasional, dan finansial secara transparan dan didukung AI untuk memperlancar pergerakan pasien, meningkatkan kualitas layanan, serta melindungi pendapatan. Persetujuan lebih sigap, jalur layanan lebih terang, hambatan lebih sedikit — semuanya terkontrol, dapat dijelaskan, dan berbasis hasil.
Persediaan bergerak, pesanan berubah, jalur distribusi terganggu, dan perkiraan berfluktuasi. Yang memperlambat rantai pasok bukan satu gangguan besar — melainkan ribuan keputusan yang tidak terkoordinasi tanpa satu sumber kebenaran yang sama. IBM® Decision Intelligence memadukan permintaan, biaya, kapasitas, layanan, dan risiko menjadi rekomendasi cepat yang dapat dijelaskan, sehingga tim dapat bertindak sebelum dampaknya terasa. Bangun rantai pasok yang mampu berpikir ke depan, bukan terlambat bereaksi.
Sinyal churn, beban jaringan, desain paket, dan deteksi fraud terus bergerak dinamis — namun logika pengambilan keputusan sering tidak mampu mengimbanginya. IBM® Decision Intelligence menyatukan intelijen pelanggan, perangkat, penggunaan, dan jaringan dalam satu “decision brain” yang terkelola untuk mendorong retensi, personalisasi, jaminan layanan, dan perlindungan pendapatan. Selaraskan strategi komersial dan jaringan melalui keputusan yang dapat dijelaskan, diukur, dan diskalakan.
Harga per bulan
USD 1.500/bulan*
Eksekusi keputusan
Hingga 100.000 keputusan per bulan
Penggunaan tambahan
10 USD per 1.000 keputusan tambahan
Penyusun
Hingga 10 pengguna aktif
Lingkungan
1 lingkungan yang telah dikonfigurasi sebelumnya disertakan
Paket Essentials meliputi
Mulai uji coba 30 hari untuk mendapatkan akses penuh ke semua fitur IBM® Decision Intelligence.
*Untuk detail lengkap tentang metode pembayaran dan kelayakan pembelian berdasarkan negara, kunjungi halaman ini.