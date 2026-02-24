IBM Decision Intelligence

Keputusan yang didukung AI yang tepercaya, dapat dijelaskan, dan tahan masa depan

IBM® dinobatkan sebagai Pemimpin dalam Gartner Magic Quadrant 2026 for Decision Intelligence Platforms

Akses laporan untuk mempelajari lebih lanjut.

Keputusan yang lebih cerdas dan lebih aman—dari kebijakan hingga dampak dalam hitungan jam

 

Ubah kebijakan bisnis menjadi keputusan yang disusun oleh AI hanya dalam hitungan jam, dengan tata kelola yang tertanam sejak awal serta dirancang untuk menghadirkan kecepatan operasional, transparansi, dan kepatuhan regulasi dalam skala besar.

Keputusan dalam Bahasa yang Mudah Dipahami

Ubah kebijakan menjadi model keputusan dengan asisten yang didukung AI.
AI Hybrid Terpasang

Padukan aturan, machine learning, dan AI generatifI untuk hasil yang lebih cerdas.
Kepercayaan yang dapat Anda jelaskan

Setiap keputusan bersifat transparan, dapat diaudit, dan patuh.
Skala Tanpa Batas

Asli SaaS, elastis, dan siap tumbuh bersama bisnis Anda.

Cara kerjanya

Dari kebijakan bisnis hingga keputusan yang diatur dalam jam. Dengan IBM® Decision Intelligence, kebijakan yang ditulis dalam bahasa alami menjadi alur keputusan yang diatur dan dapat diaudit, siap menerapkan dengan kepercayaan diri.

Hasilnya: tindakan yang lebih cepat, lebih sedikit kesalahan, dan jalur terukur untuk return on investment (ROI).

Terjemahkan kebijakan menjadi keputusan tanpa kode

Gunakan Decision Assistant yang didukung oleh IBM® watsonx untuk mengubah kebijakan bisnis menjadi aturan yang dapat dilacak. Dirancang untuk pengguna bisnis, dipercaya oleh pemimpin kepatuhan dan dipercepat oleh TI.

Tangkapan layar dasbor IBM® Decision Intelligence yang menampilkan tab 'Model Keputusan' aktif dengan aturan untuk kelayakan asuransi jiwa, termasuk 'AgeRangeCheck', 'CoverageLimitCheck' dan 'HealthStatusCheck', ditampilkan dalam panel yang dapat digulir

AI, aturan, dan data—terintegrasi dengan desain

Hilangkan kompleksitas menjahit bersama alat terpisah. Bangun, atur, dan menerapkan keputusan dalam satu lingkungan terpadu—mempercepat transformasi dan mengurangi risiko operasional.

Tangkapan layar diagram alur kerja lingkungan terpadu IBM® Decision Intelligence menunjukkan tab 'Pemodelan (15) 'aktif dan menunjukkan hasil untuk prompt model keputusan tentang diagram alur keputusan persetujuan pinjaman dengan kriteria terperinci seperti 'Skor Risiko', dan' Asuransi '

Keputusan yang dapat Anda jelaskan

IBM® Decision Intelligence menyediakan keterlacakan siklus hidup penuh. Fitur ini bekerja dari pembuatan kebijakan hingga hasil bisnis, yang dapat memastikan bahwa keputusan dapat dilihat, dapat diaudit, dan dibangun

untuk kepercayaan.
Tangkapan layar dasbor IBM® Decision Intelligence menampilkan tab 'Modeling (15)' aktif, menampilkan tabel penilaian dengan kolom rentang untuk pembayaran dan skor perusahaan, dengan nilai yang sesuai di setiap baris, menampilkan fitur editor logika di sebelah kanan

Industri

Setiap klik, keranjang belanja, promosi, dan tanggal pemenuhan adalah sebuah keputusan. Ketika berbagai keputusan tersebut tersebar di berbagai alat dan tim yang tidak terhubung, peretail kehilangan margin dan melewatkan momen penting. IBM® Decision Intelligence menghadirkan tulang punggung berbasis AI yang tertata kelola untuk penetapan harga, promosi, pemilihan produk, dan pemenuhan omnichannel — sehingga sistem Anda bergerak dengan presisi dan kecepatan yang sama seperti pelanggan. Ubah keputusan menjadi pertumbuhan, bukan sekadar perkiraan.

Tangkapan layar dasbor IBM® Decision Intelligence yang menampilkan model keputusan 'Kalkulator Diskon' dengan 'Langkah 2 dari 4 selesai!' aktif, menampilkan diagram alur dengan node dan panah berlabel, serta modul yang saling terhubung seperti perhitungan diskon, evaluasi kategori pelanggan, dan penilaian nilai pesanan

Risiko kredit, sinyal fraud, perutean pembayaran, dan strategi penagihan berubah setiap detik — namun sebagian besar institusi keuangan masih mengandalkan aturan yang kaku dan data yang tidak lengkap. IBM® Decision Intelligence menghadirkan lapisan keputusan real-time lintas platform yang mempertajam persetujuan, menekan kerugian, dan meningkatkan kepercayaan nasabah. Modernisasi keputusan yang membentuk neraca Anda — dengan transparansi dan kendali yang tertanam sejak awal.

Tangkapan layar dasbor IBM® Decision Intelligence menampilkan antarmuka 'Layanan Persetujuan Kredit Mobil', dengan tab 'Dokumen Kebijakan' aktif dan 'Langkah 1 dari 4 selesai! ' disorot, menampilkan kriteria kelayakan seperti persyaratan usia, verifikasi pendapatan, ambang skor kredit, dan ketentuan jumlah pinjaman, disajikan dalam panel teks kebijakan terstruktur

Dari kapasitas tempat tidur hingga proses pembayaran, sistem kesehatan bergantung pada keputusan yang kerap terpisah konteksnya. IBM® Decision Intelligence menghadirkan lapisan terpadu yang menyelaraskan logika klinis, operasional, dan finansial secara transparan dan didukung AI untuk memperlancar pergerakan pasien, meningkatkan kualitas layanan, serta melindungi pendapatan. Persetujuan lebih sigap, jalur layanan lebih terang, hambatan lebih sedikit — semuanya terkontrol, dapat dijelaskan, dan berbasis hasil.

Tangkapan layar dasbor IBM® Decision Intelligence menampilkan alur kerja 'Layanan Keputusan Permintaan MRI' dengan tab 'Model Keputusan' aktif dan 'Langkah 2 dari 4 selesai! ' disorot, menampilkan diagram alir di mana tiga cabang meluas dari 'MRIRequest' ke 'CoverageCheck', 'ClinicalEvaluation', dan 'PreAuthEvaluation', konvergen menjadi 'MRIRequestOutcome'

Persediaan bergerak, pesanan berubah, jalur distribusi terganggu, dan perkiraan berfluktuasi. Yang memperlambat rantai pasok bukan satu gangguan besar — melainkan ribuan keputusan yang tidak terkoordinasi tanpa satu sumber kebenaran yang sama. IBM® Decision Intelligence memadukan permintaan, biaya, kapasitas, layanan, dan risiko menjadi rekomendasi cepat yang dapat dijelaskan, sehingga tim dapat bertindak sebelum dampaknya terasa. Bangun rantai pasok yang mampu berpikir ke depan, bukan terlambat bereaksi.

Tangkapan layar dasbor IBM® Decision Intelligence menampilkan alur kerja dengan tab 'Model Keputusan' aktif dan 'Langkah 4 dari 4 selesai! ' disorot, menampilkan beberapa panah yang saling berhubungan bercabang dari 'Pemasok' ke 'ComplianceResult'

Sinyal churn, beban jaringan, desain paket, dan deteksi fraud terus bergerak dinamis — namun logika pengambilan keputusan sering tidak mampu mengimbanginya. IBM® Decision Intelligence menyatukan intelijen pelanggan, perangkat, penggunaan, dan jaringan dalam satu “decision brain” yang terkelola untuk mendorong retensi, personalisasi, jaminan layanan, dan perlindungan pendapatan. Selaraskan strategi komersial dan jaringan melalui keputusan yang dapat dijelaskan, diukur, dan diskalakan.

Tangkapan layar dasbor IBM® Decision Intelligence menampilkan alur kerja 'Layanan Keputusan Retensi' dengan tab 'Model Keputusan' aktif dan 'Langkah 2 dari 4 selesai!' disorot, menampilkan diagram alur di mana tiga cabang memanjang dari 'Profil Pelanggan' ke 'Penilaian Risiko Churn', 'Kategori Nilai Seumur Hidup', dan 'Evaluasi Status Pembayaran', bertemu di 'Strategi Retensi' dan bergerak ke langkah terakhir 'Tindakan Retensi'.

Harga dan pengemasan — tersedia beberapa opsi pembayaran

IBM® Decision Intelligence – Paket Essentials

 

Harga per bulan

 

USD 1.500/bulan*

Eksekusi keputusan

Hingga 100.000 keputusan per bulan

Penggunaan tambahan

10 USD per 1.000 keputusan tambahan

Penyusun

Hingga 10 pengguna aktif

Lingkungan

1 lingkungan yang telah dikonfigurasi sebelumnya disertakan

Paket Essentials meliputi
  • Asisten Keputusan Didukung AI 
    • Hasilkan model keputusan langsung dari teks kebijakan menggunakan AI Generatif
  • Pemodelan Keputusan Low-Code 
    • Membangun, mengedit, dan menerapkan alur keputusan yang diatur melalui antarmuka web yang intuitif — tidak perlu IDE
  • Mesin AI Hybrid 
    • Menggabungkan business rules, model ML prediktif, dan insight AI generatif dalam satu aliran keputusan
  • Penjelasan & tata kelola
    • Setiap hasil transparan, dapat diaudit, dan sesuai dengan standar perusahaan
  • Integrasi ML yang Mulus
    • Bawa model Anda sendiri dari watsonx.ai atau platform lain untuk pengambilan keputusan prediktif
  • Validasi & pengujian bawaan 
    • Uji dan perbaiki logika keputusan sebelum penerapan
  • Arsitektur SaaS yang aman
    • Kelas Enterprise skalabilitas, kontrol akses berbasis peran, dan isolasi data berdasarkan desain

*Harga yang ditampilkan bersifat indikatif, dapat berbeda di setiap negara, tidak termasuk pajak dan bea yang berlaku, serta tergantung pada ketersediaan penawaran produk di wilayah setempat. 

Sumber daya

Yang baru

Jelajahi fitur dan peningkatan baru

Ambil langkah selanjutnya

Mulai uji coba 30 hari untuk mendapatkan akses penuh ke semua fitur IBM® Decision Intelligence.

Catatan kaki

*Untuk detail lengkap tentang metode pembayaran dan kelayakan pembelian berdasarkan negara, kunjungi halaman ini.