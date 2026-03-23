Didukung AI. Adaptif. Dirancang untuk DBA yang ingin sedikit masalah dan lebih banyak kontrol.
IBM® Db2 Genius Hub adalah Pengalaman didukung AI yang mendukung basis data otonom Db2 dengan fitur-fitur. Ia terus menerus mengorelasikan sinyal kinerja dan konteks operasi di seluruh lingkungan Db2 Anda. Tim dapat dengan cepat memahami apa yang berubah, mengapa itu terjadi, dan apa yang harus dilakukan selanjutnya dengan rekomendasi optimal yang didukung oleh keahlian IBM®. Sistem ini beroperasi dengan pengoperasian otonom yang melibatkan manusia, sehingga aman dan terkendali, memungkinkan tim untuk mengadopsi otonomi sesuai kecepatan mereka sendiri sambil mempertahankan transparansi dan kontrol di seluruh lingkungan produksi.
Dibangun untuk kepercayaan perusahaan, Db2 Genius Hub mengurangi overhead manual dan mengalihkan tim dari pemadam kebakaran reaktif ke manajemen proaktif, membantu meningkatkan waktu aktif dan mengurangi risiko waktu henti.
Pengurangan biaya manajemen sebesar 25%
Otomatiskan berbagai tugas penting, seperti menyetel & menambal. Setiap tindakan dapat diamati dan dapat dibalik, memastikan otonomi operasional tanpa mengorbankan kontrol.
Pengurangan intervensi manual sebesar 30%
Terus memantau pola penggunaan, mendeteksi anomali lebih awal. Ini mengurangi kemungkinan insiden SEV-1 dan memastikan pekerjaan yang direncanakan diprioritaskan daripada pemadam kebakaran.
Pengurangan 30% waktu hingga resolusi
Ketika masalah muncul, jelaskan apa yang berubah, mengapa itu penting, dan bagaimana mengatasi akar masalah — menghemat waktu analisis akar masalah. Setiap rekomendasi dapat diaudit, membantu membangun kepercayaan.
Baca dari pakar IIBM® yang ahli di bidangnya, pelajari dari pengalaman sesama pengguna Db2, dan ambil kesempatan untuk berbagi praktik terbaik Anda sendiri.