IBM® Db2 Genius Hub adalah Pengalaman didukung AI yang mendukung basis data otonom Db2 dengan fitur-fitur. Ia terus menerus mengorelasikan sinyal kinerja dan konteks operasi di seluruh lingkungan Db2 Anda. Tim dapat dengan cepat memahami apa yang berubah, mengapa itu terjadi, dan apa yang harus dilakukan selanjutnya dengan rekomendasi optimal yang didukung oleh keahlian IBM®. Sistem ini beroperasi dengan pengoperasian otonom yang melibatkan manusia, sehingga aman dan terkendali, memungkinkan tim untuk mengadopsi otonomi sesuai kecepatan mereka sendiri sambil mempertahankan transparansi dan kontrol di seluruh lingkungan produksi.



Dibangun untuk kepercayaan perusahaan, Db2 Genius Hub mengurangi overhead manual dan mengalihkan tim dari pemadam kebakaran reaktif ke manajemen proaktif, membantu meningkatkan waktu aktif dan mengurangi risiko waktu henti.