Db2 Genius Hub: Memberdayakan pengalaman otonom

Didukung AI. Adaptif. Dirancang untuk DBA yang ingin sedikit masalah dan lebih banyak kontrol.

Cobalah uji coba Sandbox Coba gratis selama 30 hari
Tangkapan layar antarmuka produk Db2 Intelligence Center
A minimalist icon representing a cloud database, featuring a gradient blue palette. The design includes a cloud outline and a cylindrical database symbol in the center. The visual style is clean and modern, suitable for tech-related contexts.
Bergabunglah dengan kami di New York City untuk melihat pengalaman basis data otonom Db2 dengan Db2 Genius Hub.
Daftar hari ini

Ikhtisar

IBM® Db2 Genius Hub adalah Pengalaman didukung AI yang mendukung basis data otonom Db2 dengan fitur-fitur. Ia terus menerus mengorelasikan sinyal kinerja dan konteks operasi di seluruh lingkungan Db2 Anda. Tim dapat dengan cepat memahami apa yang berubah, mengapa itu terjadi, dan apa yang harus dilakukan selanjutnya dengan rekomendasi optimal yang didukung oleh keahlian IBM®. Sistem ini beroperasi dengan pengoperasian otonom yang melibatkan manusia, sehingga aman dan terkendali, memungkinkan tim untuk mengadopsi otonomi sesuai kecepatan mereka sendiri sambil mempertahankan transparansi dan kontrol di seluruh lingkungan produksi.

Dibangun untuk kepercayaan perusahaan, Db2 Genius Hub mengurangi overhead manual dan mengalihkan tim dari pemadam kebakaran reaktif ke manajemen proaktif, membantu meningkatkan waktu aktif dan mengurangi risiko waktu henti.

news
Ilustrasi bentuk kertas dalam lingkaran yang tidak utuh
Db2 Menetapkan Standar Baru sebagai Basis Data Otonom untuk Era Agen
Pengalaman basis data otonom Db2 merevolusi operasi Db2 yang didukung oleh IBM® Db2 Genius Hub yang baru dirilis
Fitur
Pemeliharaan Agen

Pengurangan biaya manajemen sebesar 25%

Otomatiskan berbagai tugas penting, seperti menyetel & menambal. Setiap tindakan dapat diamati dan dapat dibalik, memastikan otonomi operasional tanpa mengorbankan kontrol.

Kegiatan:

  • Instalasi & Pembaruan Mesin
  • Pengoptimalan Kinerja Basis Data
  • Pemeriksaan Kesehatan
  • Persiapan Cadangan & Pemulihan (segera hadir)
  • Pemeriksaan Integritas & Pembersihan (segera hadir)
Penyembuhan Agen

Pengurangan intervensi manual sebesar 30%

Terus memantau pola penggunaan, mendeteksi anomali lebih awal. Ini mengurangi kemungkinan insiden SEV-1 dan memastikan pekerjaan yang direncanakan diprioritaskan daripada pemadam kebakaran.

Kegiatan:

  • Deteksi Anomali & Resolusi lihat demo
  • Penyelesaian Masalah Penguncian
  • Resolusi Tumpahan Kueri
  • Penyelesaian Antrean Beban Kerja
Respons Agen

Pengurangan 30% waktu hingga resolusi

Ketika masalah muncul, jelaskan apa yang berubah, mengapa itu penting, dan bagaimana mengatasi akar masalah — menghemat waktu analisis akar masalah. Setiap rekomendasi dapat diaudit, membantu membangun kepercayaan.

Kegiatan:

  • Penentuan Masalah Kinerja
  • Apa yang Berubah dari Analisis untuk Manajemen Insiden lihat demo
  • Telemetri Percakapan lihat demo
  • Riset Mendalam dengan Penalaran Multi-Langkah
  • Laporan Ringkasan Insiden
  • Log Analysis untuk Penentuan Masalah Tingkat Lanjut

Baca tulisan pakar teknis kami

Baca dari pakar IIBM® yang ahli di bidangnya, pelajari dari pengalaman sesama pengguna Db2, dan ambil kesempatan untuk berbagi praktik terbaik Anda sendiri.

 Baca blog terbaru
Ambil langkah selanjutnya

Siap untuk menyederhanakan manajemen Db2 dan mengoptimalkan kinerja database Anda? Pelajari bagaimana Db2 Intelligence Center dapat membantu.

  1. Bergabung dengan Komunitas Db2
  2. Coba gratis selama 30 hari