Apa itu IBM Data Virtualization Manager for z/OS?

IBM Data Virtualization Manager for z/OS menyediakan tampilan data virtual dan terintegrasi yang terletak di IBM Z. Hal ini memungkinkan pengguna dan aplikasi untuk memiliki akses baca dan tulis ke data IBM Z, tanpa harus memindahkan, mereplikasi, atau mengubah data.

Data Virtualization Manager for z/OS memfasilitasi integrasi struktur data yang dirancang secara independen, sehingga dapat digunakan bersama-sama dengan biaya pemrosesan tambahan yang minimal. Pendekatan pergerakan data tradisional dapat berdampak negatif pada kesempatan untuk mendapatkan manfaat dari data di mana dan kapan pun dibutuhkan. Dengan membuka data IBM Z menggunakan API standar industri yang populer, seperti SQL, Data Virtualization Manager for z/OS, Anda dapat menghemat waktu dan uang.



Konektor PrestoDB memberi IBM watsonx.data akses siap ke kumpulan data IBM Z melalui IBM DVM for z/OS. Watsonx.data adalah penyimpanan data terbuka, hybrid, dan teratur, yang memungkinkan penskalaan beban kerja AI untuk semua data Anda, di mana saja.