IBM Data Gate for Confluent​

Streaming transaksi IBM Z tepercaya secara real-time untuk mendukung AI, analitik, otomatisasi, dan aplikasi berbasis peristiwa modern

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Gerbang Data for Confluent
Pola geometris abstrak lingkaran berwarna biru dan hijau teal dan setengah lingkaran yang disusun dalam sebuah kisi pada latar belakang terang
Pengumuman: IBM Data Gate for Confluent: Mengubah data Z menjadi tindakan real-time​
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Ikhtisar

Perusahaan semakin bergantung pada data real-time untuk mendukung AI, analitik, otomatisasi, dan pengalaman digital. IBM Z tetap menjadi fondasi tepercaya untuk transaksi paling penting di dunia—menciptakan peluang untuk memperluas data perusahaan tepercaya di seluruh arsitektur modern berbasis peristiwa.​

IBM Data Gate for Confluent memungkinkan organisasi untuk mengalirkan perubahan dari Db2 for z/OS langsung ke Confluent (perusahaan IBM), mengubah data transaksional tradisional menjadi aliran peristiwa real-time berkelanjutan yang mendukung contoh penggunaan seperti peringatan tepat waktu dalam layanan keuangan, deteksi penipuan, dan manajemen gangguan proaktif di sektor transportasi—meningkatkan daya tanggap dan pengalaman pelanggan.

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Contoh penggunaan

Dirancang untuk skenario dunia‑nyata

Pengambilan keputusan secara real-time sangat penting di seluruh sektor industri. IBM Data Gate for Confluent mengubah transaksi Db2 for z/OS tepercaya menjadi Event Streams real-time, sehingga mendukung AI, analitik, otomatisasi, dan aplikasi modern berbasis peristiwa.
Streaming Peristiwa Real-time
Alirkan data Z tepercaya di seluruh perusahaan.
 AI dan Analitik Berbasis Peristiwa

Aktifkan AI dan otomatisasi dengan data operasional langsung.

 Integrasi dan Tata Kelola Perusahaan

Menyampaikan data bergerak yang terkelola di seluruh lingkungan hybrid.
Keuangan/Perbankan

- Menyampaikan peringatan real-time untuk aktivitas akun penting​ - Mengalirkan peristiwa transaksi ke dalam sistem deteksi penipuan​ - Mengaktifkan layanan pemberitahuan pelanggan real-time
Transportasi

- Mengalirkan peristiwa operasional untuk alur kerja akomodasi ulang penumpang​ - Mendeteksi gangguan dan memicu respons otomatis secara real-time​ - Meningkatkan pengalaman pelanggan selama penundaan atau pembatalan
Asuransi

- Memicu alur kerja pemrosesan klaim secara real-time​ - Mengaktifkan kebijakan instan dan pemberitahuan peristiwa tentang risiko​ - Mengalirkan peristiwa operasional ke dalam sistem penilaian berbasis AI
retail

- Mengalirkan inventaris dan pembaruan pesanan di seluruh saluran digital​ - Mengaktifkan promosi real-time dan mesin rekomendasi​ - Mendukung sistem checkout dan pemenuhan latensi rendah
Pelayanan Kesehatan

- Mengaktifkan pemrosesan data pasien dan operasional real-time​ - Mengalirkan peristiwa ke dalam sistem pemantauan dan analitik​ - Mendukung keberlangsungan operasional untuk alur kerja layanan kesehatan yang penting
Pemerintah

- Mengalirkan peristiwa layanan masyarakat di berbagai departemen​ - Meningkatkan responsivitas sistem manfaat dan perpajakan​ - Memungkinkan visibilitas dan tata kelola operasional real-time
Sektor industri lainnya

- Memungkinkan inisiatif modernisasi berbasis peristiwa​ - Mendukung arsitektur hybrid cloud dan layanan mikro​ - Mempercepat adopsi AI perusahaan dengan data tepercaya langsung

Mengapa IBM Data Gate for Confluent?​

Integrasi bawaan antara IBM Z dan Confluent

Integrasi yang dibuat khusus untuk mengalirkan data transaksional Db2 for z/OS langsung ke lingkungan Confluent menggunakan teknologi sinkronisasi IBM yang tepercaya.
Data real time untuk AI dan bisnis berbasis peristiwa

Ubah transaksi Db2 menjadi peristiwa Kafka yang dapat digunakan oleh aplikasi modern, platform analitik, dan alur kerja otomatisasi.
Terbuka dan dapat saling berkomunikasi arsitektur streaming yang

Memanfaatkan format peristiwa terbuka Debezium dan standar Kafka untuk mengintegrasikan dengan lancar di seluruh ekosistem hybrid cloud, analitik, dan aplikasi perusahaan.
Kelas Enterprise skalabilitas dan keandalan

Dirancang untuk beban kerja perusahaan yang sangat penting dengan replikasi sadar transaksi, sinkronisasi latensi rendah, dan distribusi peristiwa yang dapat diskalakan.

Fitur

Kemampuan Teknis Utama

Integrasi Kafka dan Confluent Bawaan
  • Konektor sumber Kafka Connect untuk Platform Confluent
  • Streaming peristiwa perubahan yang kompatibel dengan Debezium
  • Dukungan serialisasi peristiwa Avro dan JSON
  • Integrasi yang lancar dengan ekosistem berbasis Kafka

 
Sinkronisasi Db2 for z/OS kelas perusahaan
  • Teknologi IBM Data Gate untuk replikasi berkelanjutan
  • Pengambilan perubahan yang peka terhadap transaksi
  • Sinkronisasi data latensi rendah yang efisien
  • Dirancang untuk lingkungan perusahaan dengan volume tinggi

 
Kelas Enterprise tata kelola dan keamanan
  • Konektivitas terenkripsi TLS
  • Autentikasi pengguna dan kontrol akses
  • Publikasi skema ke Confluent Schema Registry
  • Dukungan untuk inisiatif tata kelola dan silsilah
Replikasi fleksibel pola
  • Pemuatan tabel awal dan replikasi CDC berkelanjutan
  • Pengambilan data perubahan berbasis log
  • Berbagai pola penerapan dan penggunaan
  • Dukungan untuk arsitektur hybrid dan terdistribusi

Bagaimana Solusi Ini Memberikan Nilai

Membuka Insight Bisnis Real-Time

Streaming data transaksional Db2 tepercaya terus-menerus mendukung analitik, deteksi penipuan, dasbor, dan pengambilan keputusan operasional secara real-time.
Mempercepat Inisiatif AI dan Modernisasi

Aktifkan alur AI, alur kerja otomatisasi, dan aplikasi modern dengan data operasional langsung dari Db2 for z/OS.
Menyederhanakan Distribusi Data Perusahaan

Publikasikan data sekali dan aktifkan beberapa konsumen hilir di seluruh platform analitik, layanan mikro, aplikasi Kafka, dan lingkungan hybrid cloud.
Mengurangi Kerumitan Integrasi dan Latensi

Ganti alur batch khusus dan integrasi antara titik dengan arsitektur streaming berbasis peristiwa yang dapat diskalakan, yang meningkatkan ketangkasan dan mengurangi biaya overhead operasional.
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Dokumentasi

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Komunitas

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