Streaming transaksi IBM Z tepercaya secara real-time untuk mendukung AI, analitik, otomatisasi, dan aplikasi berbasis peristiwa modern
Perusahaan semakin bergantung pada data real-time untuk mendukung AI, analitik, otomatisasi, dan pengalaman digital. IBM Z tetap menjadi fondasi tepercaya untuk transaksi paling penting di dunia—menciptakan peluang untuk memperluas data perusahaan tepercaya di seluruh arsitektur modern berbasis peristiwa.
IBM Data Gate for Confluent memungkinkan organisasi untuk mengalirkan perubahan dari Db2 for z/OS langsung ke Confluent (perusahaan IBM), mengubah data transaksional tradisional menjadi aliran peristiwa real-time berkelanjutan yang mendukung contoh penggunaan seperti peringatan tepat waktu dalam layanan keuangan, deteksi penipuan, dan manajemen gangguan proaktif di sektor transportasi—meningkatkan daya tanggap dan pengalaman pelanggan.
Dirancang untuk skenario dunia‑nyata
Pengambilan keputusan secara real-time sangat penting di seluruh sektor industri. IBM Data Gate for Confluent mengubah transaksi Db2 for z/OS tepercaya menjadi Event Streams real-time, sehingga mendukung AI, analitik, otomatisasi, dan aplikasi modern berbasis peristiwa.
Aktifkan AI dan otomatisasi dengan data operasional langsung.
Menyampaikan data bergerak yang terkelola di seluruh lingkungan hybrid.
- Menyampaikan peringatan real-time untuk aktivitas akun penting - Mengalirkan peristiwa transaksi ke dalam sistem deteksi penipuan - Mengaktifkan layanan pemberitahuan pelanggan real-time
- Mengalirkan peristiwa operasional untuk alur kerja akomodasi ulang penumpang - Mendeteksi gangguan dan memicu respons otomatis secara real-time - Meningkatkan pengalaman pelanggan selama penundaan atau pembatalan
- Memicu alur kerja pemrosesan klaim secara real-time - Mengaktifkan kebijakan instan dan pemberitahuan peristiwa tentang risiko - Mengalirkan peristiwa operasional ke dalam sistem penilaian berbasis AI
- Mengalirkan inventaris dan pembaruan pesanan di seluruh saluran digital - Mengaktifkan promosi real-time dan mesin rekomendasi - Mendukung sistem checkout dan pemenuhan latensi rendah
- Mengaktifkan pemrosesan data pasien dan operasional real-time - Mengalirkan peristiwa ke dalam sistem pemantauan dan analitik - Mendukung keberlangsungan operasional untuk alur kerja layanan kesehatan yang penting
- Mengalirkan peristiwa layanan masyarakat di berbagai departemen - Meningkatkan responsivitas sistem manfaat dan perpajakan - Memungkinkan visibilitas dan tata kelola operasional real-time
Integrasi yang dibuat khusus untuk mengalirkan data transaksional Db2 for z/OS langsung ke lingkungan Confluent menggunakan teknologi sinkronisasi IBM yang tepercaya.
Ubah transaksi Db2 menjadi peristiwa Kafka yang dapat digunakan oleh aplikasi modern, platform analitik, dan alur kerja otomatisasi.
Memanfaatkan format peristiwa terbuka Debezium dan standar Kafka untuk mengintegrasikan dengan lancar di seluruh ekosistem hybrid cloud, analitik, dan aplikasi perusahaan.
Dirancang untuk beban kerja perusahaan yang sangat penting dengan replikasi sadar transaksi, sinkronisasi latensi rendah, dan distribusi peristiwa yang dapat diskalakan.
Kemampuan Teknis Utama
Streaming data transaksional Db2 tepercaya terus-menerus mendukung analitik, deteksi penipuan, dasbor, dan pengambilan keputusan operasional secara real-time.
Aktifkan alur AI, alur kerja otomatisasi, dan aplikasi modern dengan data operasional langsung dari Db2 for z/OS.
Publikasikan data sekali dan aktifkan beberapa konsumen hilir di seluruh platform analitik, layanan mikro, aplikasi Kafka, dan lingkungan hybrid cloud.
Ganti alur batch khusus dan integrasi antara titik dengan arsitektur streaming berbasis peristiwa yang dapat diskalakan, yang meningkatkan ketangkasan dan mengurangi biaya overhead operasional.
Jelajahi dokumentasi produk untuk mendapatkan insight tentang konfigurasi optimal dan praktik terbaik.
Terhubung, berkolaborasi, dan pelajari dengan komunitas pakar untuk menjelajahi hal terbaru di Data Gate for Confluent.