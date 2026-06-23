Perusahaan semakin bergantung pada data real-time untuk mendukung AI, analitik, otomatisasi, dan pengalaman digital. IBM Z tetap menjadi fondasi tepercaya untuk transaksi paling penting di dunia—menciptakan peluang untuk memperluas data perusahaan tepercaya di seluruh arsitektur modern berbasis peristiwa.​

IBM Data Gate for Confluent memungkinkan organisasi untuk mengalirkan perubahan dari Db2 for z/OS langsung ke Confluent (perusahaan IBM), mengubah data transaksional tradisional menjadi aliran peristiwa real-time berkelanjutan yang mendukung contoh penggunaan seperti peringatan tepat waktu dalam layanan keuangan, deteksi penipuan, dan manajemen gangguan proaktif di sektor transportasi—meningkatkan daya tanggap dan pengalaman pelanggan.