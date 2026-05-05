IBM Data Gate for Confluent: Mengubah data Z menjadi tindakan real-time

Mengubah data IBM Z menjadi aliran real-time yang berkelanjutan dalam skala besar untuk mendukung AI dan pertumbuhan bisnis.
Kami sangat senang dapat memperkenalkan IBM Data Gate for Confluent, kemampuan baru yang membawa data IBM Z ke pusat fondasi data real-time modern yang mendukung AI perusahaan.
Sistem IBM Z terus menangani beban kerja transaksional yang sangat penting bagi banyak organisasi terbesar di dunia, sehingga menghasilkan aliran data yang sangat besar dan bernilai tinggi. Namun, di banyak perusahaan, data ini masih terperangkap dalam sistem Z yang sering diproses secara batch, sehingga membatasi kemampuannya untuk menghasilkan insight yang tepat waktu dan otomatisasi cerdas.
Pada saat yang sama, organisasi bergerak cepat dari eksperimen AI ke adopsi skala. Sebagai bagian dari akuisisi Confluent IBM baru-baru ini, kami memajukan visi kami untuk menjadikan data real-time, tepercaya, dan terus mengalir sebagai dasar untuk AI perusahaan dan aplikasi cerdas.
IBM Data Gate for Confluent dirancang untuk mengatasi tantangan ini dengan mengintegrasikan data IBM Z ke dalam data fabric real-time yang mendukung aplikasi modern, analitik, dan kecerdasan buatan.
IBM Data Gate for Confluent memungkinkan organisasi untuk mengalirkan perubahan dari Db2 for z/OS secara langsung ke Confluent, mengubah data transaksional tradisional menjadi aliran peristiwa real-time yang berkelanjutan yang mendukung berbagai kasus penggunaan, seperti peringatan tepat waktu di sektor jasa keuangan, deteksi penipuan secara instan, dan pengelolaan gangguan secara proaktif di sektor transportasi—sehingga meningkatkan responsivitas dan pengalaman pelanggan.
Kemampuan ini menjembatani kesenjangan penting dalam arsitektur perusahaan. Alih-alih mengandalkan ekstrak batch yang tertunda atau integrasi kustom yang kompleks, organisasi sekarang dapat membuat data mereka yang paling tepercaya tersedia secara instan di seluruh aplikasi dan sistem.
Dibangun secara khusus untuk Confluent, solusi ini terintegrasi dengan lancar ke dalam lingkungan streaming yang sudah ada, sehingga menawarkan cara yang terstandarisasi dan dapat diskalakan untuk menghubungkan IBM Z dengan ekosistem data modern. Dengan demikian, hal ini membantu perusahaan membangun fondasi data yang terpadu dan real-time—sebuah fondasi di mana aplikasi, API, dan sistem AI dapat memproses data begitu data tersebut dihasilkan.
IBM Data Gate for Confluent dibangun di atas arsitektur modern berbasis peristiwa yang memungkinkan perpindahan data tanpa hambatan dari IBM Z ke Confluent Platform, opsi penerapan mandiri kelas enterprise dari Confluent untuk lingkungan on-premise dan privat.
Secara umum, solusi ini menangkap perubahan dari Db2 for z/OS dengan menggunakan metode penangkapan data berbasis log yang efisien, sehingga memastikan dampak yang minimal terhadap beban kerja transaksional inti. IBM Data Gate dioptimalkan untuk efisiensi mainframe, dengan hingga 96% prosesnya memenuhi syarat untuk dieksekusi pada mesin ZiIP, yang secara signifikan mengurangi biaya CPU sekaligus mempertahankan throughput yang tinggi. Perubahan-perubahan ini selanjutnya dikirim ke Confluent Platform melalui integrasi bawaan dengan Kafka Connect, di mana perubahan tersebut dipublikasikan sebagai event streams (aliran peristiwa) terstruktur.
Data disajikan dalam format peristiwa yang terstandardisasi, sehingga dapat dengan mudah diintegrasikan ke dalam berbagai sistem hilir—termasuk platform analitik, layanan mikro, dan aplikasi AI. Dengan mengelompokkan data ke dalam event streams, arsitektur ini memungkinkan banyak pengguna untuk mengakses data yang sama secara real-time tanpa menambah beban pada mainframe.
Solusi ini juga mendukung pencadangan data awal dan pemantauan perubahan secara berkelanjutan, sehingga memungkinkan organisasi untuk mengintegrasikan kumpulan data yang sudah ada dan menjaganya tetap tersinkronisasi secara terus-menerus seiring dengan munculnya data baru.
Dengan membuka akses real-time ke data IBM Z, IBM Data Gate for Confluent memungkinkan tercapainya hasil bisnis dan teknologi yang inovatif.
Secara lebih luas, kemampuan ini memungkinkan pergeseran ke layanan mikro berbasis peristiwa, di mana aplikasi bereaksi secara instan terhadap acara bisnis daripada mengandalkan integrasi yang digabungkan secara ketat. Hal ini juga menyediakan landasan data yang penting bagi model dan agen AI, sehingga memastikan bahwa mereka beroperasi berdasarkan informasi terkini dan tepercaya, bukan data yang sudah usang.
Ketika perusahaan menskalakan AI dan otomatisasi, kemampuan untuk mengakses dan bertindak berdasarkan data secara real time akan menentukan kesuksesan. Dengan IBM Data Gate for Confluent, data IBM Z tidak lagi terbatas pada sistem transaksional—data ini menjadi bagian dari aliran data real-time yang berkelanjutan yang mendukung aplikasi cerdas dan pengambilan keputusan berbasis AI.
Ini bukan hanya tentang integrasi. Ini tentang mengubah cara perusahaan menggunakan data mereka yang paling berharga—yang mengubahnya menjadi aset dinamis di seluruh perusahaan yang mendorong tindakan pada kecepatan bisnis.
