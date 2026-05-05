IBM Data Gate for Confluent: Mengubah data Z menjadi tindakan real-time

Kami sangat senang dapat memperkenalkan IBM Data Gate for Confluent, kemampuan baru yang membawa data IBM Z ke pusat fondasi data real-time modern yang mendukung AI perusahaan.

Sistem IBM Z terus menangani beban kerja transaksional yang sangat penting bagi banyak organisasi terbesar di dunia, sehingga menghasilkan aliran data yang sangat besar dan bernilai tinggi. Namun, di banyak perusahaan, data ini masih terperangkap dalam sistem Z yang sering diproses secara batch, sehingga membatasi kemampuannya untuk menghasilkan insight yang tepat waktu dan otomatisasi cerdas.

Pada saat yang sama, organisasi bergerak cepat dari eksperimen AI ke adopsi skala. Sebagai bagian dari akuisisi Confluent IBM baru-baru ini, kami memajukan visi kami untuk menjadikan data real-time, tepercaya, dan terus mengalir sebagai dasar untuk AI perusahaan dan aplikasi cerdas.

IBM Data Gate for Confluent dirancang untuk mengatasi tantangan ini dengan mengintegrasikan data IBM Z ke dalam data fabric real-time yang mendukung aplikasi modern, analitik, dan kecerdasan buatan.