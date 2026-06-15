Melampaui Kafka dengan IBM® Confluent

Bangun solusi dengan platform data streaming yang lengkap untuk mendukung AI, analitik, dan aplikasi menggunakan data real-time yang telah diperkaya dan tepercaya

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Render grafis dari tumpukan fitur teknologi data terstruktur dan tidak terstruktur dengan watsonx.data

Berhenti mengelola Kafka.
Mulai nilai streaming.

Data yang terfragmentasi memperlambat adopsi AI

Aplikasi AI-native dan analitik tidak dapat memberikan hasil optimal jika konteks yang dibutuhkan datang terlambat, tidak lengkap, atau kurang tepercaya. Tumpukan Apache Kafka yang dikelola sendiri dengan berbagai integrasi pemrosesan dan tata kelola sering menyebabkan data tersebar dalam silo-silo terpisah, membuat tim bergantung pada data yang tidak lagi mutakhir, dan menurunkan kepercayaan terhadap insight yang dihasilkan.

Konteks real-time mendukung kesiapan AI

IBM® Confluent memberi tim platform streaming data yang lengkap. Hubungkan setiap sumber, perkaya data yang sedang bergerak, dan berikan konteks real-time yang dapat dipercaya dengan kemampuan terintegrasi sehingga tim dapat fokus pada membangun fitur, bukan mengelola infrastruktur.

Pemandangan empat individu yang terlibat dalam sesi curah gagasan Design Thinking, di sekitar dua papan tulis besar yang diisi dengan catatan tempel berwarna-warni dan ide-ide tulisan tangan.

IBM® Confluent beraksi

Lihat bagaimana IBM® Confluent menyederhanakan streaming data. Tidak diperlukan pendaftaran.

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Manfaat

Memigrasikan Kafka tanpa waktu henti

Kombinasi unik alat, dukungan, dan ekosistem yang disediakan oleh IBM® Confluent memungkinkan penemuan, penyediaan, migrasi data, dan migrasi klien sepenuhnya otomatis sekaligus mengompresi jadwal dan mengurangi risiko.
Mengakses dan memperkaya data dari setiap sistem

Hubungkan sumber data apa pun dalam hitungan menit dengan konektor bawaan yang dikelola sepenuhnya dan proses bergerak dengan pemrosesan aliran asli. Ganti backlog integrasi dengan aliran yang dapat digunakan kembali untuk meningkatkan analitik, AI, aplikasi, dan alur kerja operasional dari satu sumber tepercaya.
Menyatukan Kafka di berbagai lingkungan

Arsitektur platform tunggal memastikan kemampuan, tata kelola, dan satu model operasional yang konsisten di seluruh lingkungan. IBM® Confluent Unified Stream Manager menyediakan bidang kontrol terpadu di seluruh penerapan.
Hilangkan beban rekayasa yang tidak perlu

Otomatiskan penskalaan, peningkatan, dan penyeimbangan dengan platform yang dikelola sepenuhnya yang memberikan perjanjian tingkat layanan waktu aktif 99,99%. Ini membantu mengurangi upaya manual yang terlibat dalam manajemen partisi, restart bergulir, dan respons insiden.
Kasus penggunaan terkait
Barisan rak server diisi dengan perangkat keras dan bundel padat kabel jaringan merah, biru, dan hitam di pusat data
Replikasi hybrid dan multicloud

Cerminkan data di seluruh Cloud-Amazon Web Services, Microsoft Azure, Google Cloud—dan lingkungan lokal untuk pemulihan bencana dan ketersediaan global, tanpa penyebaran operasional.

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Ilustrasi pita yang terjalin dengan pin putih pada latar belakang abu-abu. Pita tersebut berubah warna dari biru tua menjadi ungu.
Pelanggan 360 dan personalisasi

Satukan data pelanggan—seperti aliran klik, transaksi, dan CRM—secara real time untuk memberikan rekomendasi hiperpersonalisasi dan penawaran terbaik berikutnya serta meningkatkan rasio konversi.

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Wanita yang duduk di melatih melihat teleponnya
Deteksi penipuan real-time

Memproses aliran throughput tinggi dengan latensi milidetik untuk deteksi dan memblokir ancaman nyaris seketika, menghilangkan penundaan batch, dan melindungi pendapatan dan kepercayaan.

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Sumber daya

Bagaimana McAfee memodernisasi arsitekturnya dengan IBM® Confluent
Bagaimana streaming data real-time dapat memberikan keunggulan kompetitif
6 Alasan utama kegagalan proyek Apache Kafka
10 contoh penggunaan teratas untuk memulai streaming data
Tim yang baik mampu mengelola Kafka. Tim yang efisien menggunakan IBM® Confluent.
Ambil langkah selanjutnya

Dengan IBM® Confluent, Anda dapat membuat platform data cerdas untuk AI agen yang memberikan data tepercaya di seluruh lingkungan, aplikasi, dan API.

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