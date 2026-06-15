Bangun solusi dengan platform data streaming yang lengkap untuk mendukung AI, analitik, dan aplikasi menggunakan data real-time yang telah diperkaya dan tepercaya
Aplikasi AI-native dan analitik tidak dapat memberikan hasil optimal jika konteks yang dibutuhkan datang terlambat, tidak lengkap, atau kurang tepercaya. Tumpukan Apache Kafka yang dikelola sendiri dengan berbagai integrasi pemrosesan dan tata kelola sering menyebabkan data tersebar dalam silo-silo terpisah, membuat tim bergantung pada data yang tidak lagi mutakhir, dan menurunkan kepercayaan terhadap insight yang dihasilkan.
IBM® Confluent memberi tim platform streaming data yang lengkap. Hubungkan setiap sumber, perkaya data yang sedang bergerak, dan berikan konteks real-time yang dapat dipercaya dengan kemampuan terintegrasi sehingga tim dapat fokus pada membangun fitur, bukan mengelola infrastruktur.
Lihat bagaimana IBM® Confluent menyederhanakan streaming data. Tidak diperlukan pendaftaran.
Kombinasi unik alat, dukungan, dan ekosistem yang disediakan oleh IBM® Confluent memungkinkan penemuan, penyediaan, migrasi data, dan migrasi klien sepenuhnya otomatis sekaligus mengompresi jadwal dan mengurangi risiko.
Hubungkan sumber data apa pun dalam hitungan menit dengan konektor bawaan yang dikelola sepenuhnya dan proses bergerak dengan pemrosesan aliran asli. Ganti backlog integrasi dengan aliran yang dapat digunakan kembali untuk meningkatkan analitik, AI, aplikasi, dan alur kerja operasional dari satu sumber tepercaya.
Arsitektur platform tunggal memastikan kemampuan, tata kelola, dan satu model operasional yang konsisten di seluruh lingkungan. IBM® Confluent Unified Stream Manager menyediakan bidang kontrol terpadu di seluruh penerapan.
Otomatiskan penskalaan, peningkatan, dan penyeimbangan dengan platform yang dikelola sepenuhnya yang memberikan perjanjian tingkat layanan waktu aktif 99,99%. Ini membantu mengurangi upaya manual yang terlibat dalam manajemen partisi, restart bergulir, dan respons insiden.
Cerminkan data di seluruh Cloud-Amazon Web Services, Microsoft Azure, Google Cloud—dan lingkungan lokal untuk pemulihan bencana dan ketersediaan global, tanpa penyebaran operasional.
Satukan data pelanggan—seperti aliran klik, transaksi, dan CRM—secara real time untuk memberikan rekomendasi hiperpersonalisasi dan penawaran terbaik berikutnya serta meningkatkan rasio konversi.
Memproses aliran throughput tinggi dengan latensi milidetik untuk deteksi dan memblokir ancaman nyaris seketika, menghilangkan penundaan batch, dan melindungi pendapatan dan kepercayaan.