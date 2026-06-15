Aplikasi AI-native dan analitik tidak dapat memberikan hasil optimal jika konteks yang dibutuhkan datang terlambat, tidak lengkap, atau kurang tepercaya. Tumpukan Apache Kafka yang dikelola sendiri dengan berbagai integrasi pemrosesan dan tata kelola sering menyebabkan data tersebar dalam silo-silo terpisah, membuat tim bergantung pada data yang tidak lagi mutakhir, dan menurunkan kepercayaan terhadap insight yang dihasilkan.