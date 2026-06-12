Webinar Sesuai Permintaan

Bergabunglah dengan Sophia Jiang, Senior Product Marketing Manager IBM® Confluent, dan Rupin Kakkar, Director – Cloud Architecture Leader, Consumer Platform Engineering di McAfee. Dalam diskusi ini, mereka membahas berbagai perspektif mengenai arsitektur cloud, platform konsumen, dan pemanfaatan AI di McAfee, perusahaan keamanan siber terdepan yang didukung AI menyediakan perlindungan digital menyeluruh bagi individu dan keluarga.

Dalam webinar berdurasi satu jam ini, mereka akan membahas mengapa McAfee memilih IBM® Confluent, berbagi pembelajaran utama dan praktik terbaik, serta melakukan demo mengenai cara membangun pipeline data streaming ke sistem analitik dan operasional di IBM® Confluent Cloud. Anda akan mempelajari bagaimana tim Rupin menggunakan telemetri untuk mendorong analitik bisnis dan pengalaman pelanggan secara real-time. Dia akan menjelaskan bagaimana McAfee memodernisasi arsitekturnya menjadi arsitektur layanan mikro cloud native terdistribusi yang didukung oleh Kafka. Dan dia akan mengungkapkan bagaimana McAfee bermigrasi dari sumber terbuka Kafka ke IBM® Confluent Cloud untuk memastikan peningkatan ketahanan sebesar 10 kali lipat.

Jangan lewatkan kesempatan ini untuk melihat demo langsung dan mendengar dari praktisi berpengalaman tentang bagaimana Anda dapat merencanakan dan melaksanakan migrasi yang sukses dari lokal ke cloud.

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