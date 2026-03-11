Memajukan komputasi rahasia dan rangkaian produk IBM® Confidential Computing sebagai bagian yang sepenuhnya terintegrasi dari ekosistem Red Hat
Temui IBM® Confidential Computing Container Runtime for Red Hat Virtualization Solutions dan IBM® Confidential Computing Container for Red Hat OpenShift Container Platform for Red Hat OpenShift. Kedua produk canggih ini mengamankan data sensitif mulai dari pengembangan hingga penerapan dan selama penggunaannya dalam aplikasi. Bersama-sama, keduanya membentuk fondasi komputasi rahasia berbasis perangkat keras untuk melindungi beban kerja Anda di seluruh lingkungan hybrid.
Lindungi data sensitif, model AI, dan IP dengan isolasi berbasis kebijakan yang ditegakkan oleh infrastruktur di seluruh lingkungan hybrid Anda.
Jalankan beban kerja rahasia dengan lancar dengan AI terintegrasi dan akselerasi kriptografi dalam tumpukan terpadu.
Pertahankan kepemilikan dan kontrol penuh atas kunci enkripsi Anda dengan jangkar kepercayaan berbasis perangkat keras yang unik.
Aktifkan identitas beban kerja yang dapat diverifikasi pada saat penerapan dengan menggunakan bukti zero-knowledge dan kontrak yang dienkripsi dan terikat kebijakan untuk persona yang berbeda.
Ekosistem IBM® Hyper Protect Red Hat sekarang menjadi ekosistem IBM® Confidential Computing for Red Hat
IBM® Confidential Computing Container for Red Hat OpenShift Container Platform kini menjadi IBM® Confidential Computing Container untuk Red Hat OpenShift Container Platform
IBM® Confidential Computing Container Runtime for Red Hat Virtualization Solutions untuk Solusi Virtualisasi Red Hat kini menjadi IBM® Confidential Computing Container Runtime for Red Hat Virtualization Solutions
Lindungi aset digital dan rahasia penandatanganan yang menggunakan IBM® Confidential Computing Container Runtime for Red Hat Virtualization Solutions dengan Crypto Express. Dipercaya oleh penyedia blockchain seperti Metaco dan Ripple, kombinasi ini memastikan penandatanganan offline yang aman dan perlindungan kebijakan.
Hilangkan risiko yang terkait dengan kredensial yang bocor dengan mengamankan identitas aplikasi. Kontrol akses berbasis identitas memastikan bahwa rahasia tetap terjaga, sehingga mengurangi kesalahan manusia dan vektor ancaman orang dalam.
Gunakan IBM® Confidential Computing Container for Red Hat OpenShift Container Platform untuk memanfaatkan lingkungan komputasi rahasia guna mengamankan dan mengelola data manufaktur yang sangat sensitif serta artefak desain.
Pastikan bahwa model AI tetap rahasia selama pelatihan dan inferensi. Mitra seperti Jamworks menggunakan IBM® Confidential Computing untuk mengintegrasikan AI sambil melindungi konten eksklusif.
Tanamkan kepercayaan di seluruh lingkungan hybrid dengan melindungi kunci kriptografi dan menerapkan kebijakan pengesahan—bahkan ketika beban kerja menjangkau platform x86 dan LinuxONE.
