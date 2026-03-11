IBM® Confidential Computing for Red Hat ecosystem

Memajukan komputasi rahasia dan rangkaian produk IBM® Confidential Computing sebagai bagian yang sepenuhnya terintegrasi dari ekosistem Red Hat

Komputasi rahasia untuk ekosistem Red Hat

Temui IBM® Confidential Computing Container Runtime for Red Hat Virtualization Solutions dan IBM® Confidential Computing Container for Red Hat OpenShift Container Platform for Red Hat OpenShift. Kedua produk canggih ini mengamankan data sensitif mulai dari pengembangan hingga penerapan dan selama penggunaannya dalam aplikasi. Bersama-sama, keduanya membentuk fondasi komputasi rahasia berbasis perangkat keras untuk melindungi beban kerja Anda di seluruh lingkungan hybrid.
Isolasi yang diterapkan untuk aset sensitif

Lindungi data sensitif, model AI, dan IP dengan isolasi berbasis kebijakan yang ditegakkan oleh infrastruktur di seluruh lingkungan hybrid Anda.
AI dan akselerasi kripto bawaan

Jalankan beban kerja rahasia dengan lancar dengan AI terintegrasi dan akselerasi kriptografi dalam tumpukan terpadu.
Kepercayaan berbasis perangkat keras dan kontrol kunci

Pertahankan kepemilikan dan kontrol penuh atas kunci enkripsi Anda dengan jangkar kepercayaan berbasis perangkat keras yang unik.
Kontrak multipihak terenkripsi

Aktifkan identitas beban kerja yang dapat diverifikasi pada saat penerapan dengan menggunakan bukti zero-knowledge dan kontrak yang dienkripsi dan terikat kebijakan untuk persona yang berbeda.

Yang baru

Ekosistem IBM® Hyper Protect Red Hat sekarang menjadi ekosistem IBM® Confidential Computing for Red Hat

IBM® Confidential Computing Container for Red Hat OpenShift Container Platform kini menjadi IBM® Confidential Computing Container untuk Red Hat OpenShift Container Platform 

IBM® Confidential Computing Container Runtime for Red Hat Virtualization Solutions untuk Solusi Virtualisasi Red Hat kini menjadi IBM® Confidential Computing Container Runtime for Red Hat Virtualization Solutions 

Fitur

Peta isolasi waktu proses
Kemampuan bersama Isolasi waktu proses kontainer

Didukung oleh IBM® Secure Execution for Linux (SEL), IBM® Confidential Computing memberikan isolasi tingkat kontainer pada Linux on Z dan LinuxONE. Solusi ini mengamankan beban kerja dari infrastruktur selama tahap pengembangan dan penerapan.
Kemampuan bersama Penegakan kontrak multipihak terenkripsi

Manfaatkan kontrak terenkripsi untuk mengelola identitas beban kerja dan menegakkan kebijakan zero-trust. Fitur ini memastikan peran yang telah ditetapkan dan akses dengan hak istimewa minimal ditegakkan, siapa pun yang mengoperasikan lingkungan beban kerja.
Solusi Virtualisasi Red Hat Perlindungan data tidak aktif yang disematkan

Dengan dukungan kriptografi bawaan melalui HSM bersertifikasi FIPS 140-2 Level 4, kedua solusi IBM® Confidential Computing memastikan bahwa data sensitif selalu dienkripsi—bahkan di lingkungan cloud publik atau bersama.
Kemampuan bersama Pengesahan independen saat penerapan

IBM® Confidential Computing menawarkan verifikasi beban kerja yang aman pada waktu penerapan. Hanya kontainer yang telah ditandatangani dan disetujui sebelumnya yang diizinkan untuk berjalan, dengan pengesahan yang tahan terhadap manipulasi serta tanpa ketergantungan pada sistem kepercayaan eksternal.
Peta isolasi waktu proses
Kemampuan bersama Isolasi waktu proses kontainer

Didukung oleh IBM® Secure Execution for Linux (SEL), IBM® Confidential Computing memberikan isolasi tingkat kontainer pada Linux on Z dan LinuxONE. Solusi ini mengamankan beban kerja dari infrastruktur selama tahap pengembangan dan penerapan.
Diagram penegakan kontrak multipihak
Kemampuan bersama Penegakan kontrak multipihak terenkripsi

Manfaatkan kontrak terenkripsi untuk mengelola identitas beban kerja dan menegakkan kebijakan zero-trust. Fitur ini memastikan peran yang telah ditetapkan dan akses dengan hak istimewa minimal ditegakkan, siapa pun yang mengoperasikan lingkungan beban kerja.
Diagram kontrak terenkripsi
Solusi Virtualisasi Red Hat Perlindungan data tidak aktif yang disematkan

Dengan dukungan kriptografi bawaan melalui HSM bersertifikasi FIPS 140-2 Level 4, kedua solusi IBM® Confidential Computing memastikan bahwa data sensitif selalu dienkripsi—bahkan di lingkungan cloud publik atau bersama.
Diagram kontrak terenkripsi
Kemampuan bersama Pengesahan independen saat penerapan

IBM® Confidential Computing menawarkan verifikasi beban kerja yang aman pada waktu penerapan. Hanya kontainer yang telah ditandatangani dan disetujui sebelumnya yang diizinkan untuk berjalan, dengan pengesahan yang tahan terhadap manipulasi serta tanpa ketergantungan pada sistem kepercayaan eksternal.

Pilih produk Anda

IBM® Confidential Computing Container Runtime for Red Hat Virtualization Solutions
Mengamankan kontainer Linux di Red Hat Virtualization Solutions dengan perlindungan berbasis perangkat keras, yang melindungi data dan aplikasi dari ancaman internal dan eksternal.
IBM® Confidential Computing Containers for Red Hat OpenShift Container Platform
Menskalakan komputasi rahasia pada Red Hat OpenShift dengan mengenkripsi beban kerja dalam kontainer yang menerapkan kebijakan, untuk memblokir akses bahkan dari admin platform.
Contoh penggunaan Aset digital dengan keamanan penyimpanan dingin

Lindungi aset digital dan rahasia penandatanganan yang menggunakan IBM® Confidential Computing Container Runtime for Red Hat Virtualization Solutions dengan Crypto Express. Dipercaya oleh penyedia blockchain seperti Metaco dan Ripple, kombinasi ini memastikan penandatanganan offline yang aman dan perlindungan kebijakan.

 Temukan solusi untuk aset digital Manajemen rahasia berbasis identitas

Hilangkan risiko yang terkait dengan kredensial yang bocor dengan mengamankan identitas aplikasi. Kontrol akses berbasis identitas memastikan bahwa rahasia tetap terjaga, sehingga mengurangi kesalahan manusia dan vektor ancaman orang dalam.

 Layanan yang melindungi privasi

Gunakan IBM® Confidential Computing Container for Red Hat OpenShift Container Platform untuk memanfaatkan lingkungan komputasi rahasia guna mengamankan dan mengelola data manufaktur yang sangat sensitif serta artefak desain.

 Baca studi kasus SEAL Systems AI rahasia dalam industri yang diatur

Pastikan bahwa model AI tetap rahasia selama pelatihan dan inferensi. Mitra seperti Jamworks menggunakan IBM® Confidential Computing untuk mengintegrasikan AI sambil melindungi konten eksklusif.

 Baca studi kasus Jamworks Penerapan cloud rahasia hybrid

Tanamkan kepercayaan di seluruh lingkungan hybrid dengan melindungi kunci kriptografi dan menerapkan kebijakan pengesahan—bahkan ketika beban kerja menjangkau platform x86 dan LinuxONE.

 Jelajahi pertimbangan penerapan

Sumber daya

Platform IBM® Confidential Computing
Jelajahi Platform IBM® Confidential Computing (Gen ke-2), yang memungkinkan beban kerja yang aman dan terenkripsi dengan komputasi rahasia.
Redbook: IBM® Confidential Computing Platform
Baca cara menerapkan perlindungan data dan kerahasiaan di lingkungan hybrid cloud.
IBM® Confidential Computing dengan OpenShift
Amankan beban kerja sensitif menggunakan IBM® Confidential Computing dan kontainer OpenShift yang memungkinkan komputasi rahasia dengan isolasi tingkat VM.
Confidential Containers on IBM
Pelajari bagaimana Red Hat OpenShift dan IBM Secure Execution menghadirkan komputasi rahasia ke beban kerja kontainer.
Ambil langkah selanjutnya

Temukan cara memajukan komputasi rahasia dengan portofolio Platform IBM® Confidential Computing sebagai bagian yang sepenuhnya terintegrasi dari ekosistem Red Hat.
Dokumentasi Platform IBM® Confidential Computing Containers for Red Hat OpenShift Container Dokumentasi IBM® Confidential Computing Container Runtime for Red Hat Virtualization Solutions Dukungan Layanan dan dukungan siklus hidup Blog