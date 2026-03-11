Platform IBM® Confidential Computing

Lindungi data Anda dengan IBM® Z, LinuxONE SEL, dan teknologi komputasi rahasia yang canggih

Ikhtisar teknologi SEL IBM® Confidential Computing Redbook
Dokumentasi referensi teknis yang diperbarui 

Pelajari lebih lanjut tentang komputasi rahasia dengan SUSE Linux Enterprise Base Container Images.

Perlindungan data menyeluruh dengan IBM®

Platform IBM® Confidential Computing menggunakan teknologi IBM® Secure Execution for Linux yang mencakup fitur perangkat keras dan firmware seperti enkripsi memori, kontrak terenkripsi, dan ultravisor untuk menciptakan lingkungan yang terisolasi dan aman untuk beban kerja.

IBM® Confidential Computing melindungi aplikasi dan data Anda di seluruh siklus hidupnya. Dengan komputasi rahasia dan kontrol kunci terenkripsi, Anda memiliki otoritas penuh—memastikan data tetap aman saat disimpan, dikirim, dan digunakan.

Fitur
Isolasi waktu proses kontainer

Dapatkan perlindungan terperinci untuk beban kerja dengan IBM Secure Execution for Linux. Dapatkan jaminan teknis dengan isolasi tingkat kontainer dan verifikasi bukti tanpa pengungkapan konten informasi (zero-knowledge proof) untuk kepercayaan yang lebih tinggi.

Kontrak multipihak terenkripsi

Menegakkan kebijakan dengan kontrak terenkripsi. Tetapkan peran dan hak istimewa secara aman dengan menggunakan prinsip zero-trust untuk menjaga pemisahan tugas yang ketat di antara para pengguna.

Perlindungan data tidak aktif yang disematkan

Lindungi data yang tersimpan dengan fondasi tepercaya (root of trust) berbasis perangkat keras. HSM bersertifikat FIPS 140-2 Level 4 IBM memberikan keamanan kriptografi cloud terkuat di industri.

Build Aman

Pastikan hanya beban kerja terverifikasi yang diterapkan. Setiap versi menghasilkan catatan pengesahan yang ditandatangani, yang memungkinkan validasi independen tanpa bergantung pada layanan eksternal.

Pengesahan independen

Verifikasi image kontainer dan beban kerja dengan bukti integritas yang ditandatangani. Catatan pengesahan mengonfirmasi keaslian tanpa memerlukan layanan kepercayaan pihak ketiga.

Produk dan layanan

IBM® Confidential Computing Services mencakup serangkaian produk keamanan yang mencakup layanan manajemen kunci, server virtual, dan kontainer.
IBM® Confidential Computing Container Runtime for Red Hat Virtualization Solutions
Jalankan solusi kontainer yang aman dan dikelola pengguna di Red Hat Virtualization dengan dukungan komputasi rahasia penuh.
IBM® Computing Containers for Red Hat Openshift OCP
Lindungi data sensitif di Red Hat OpenShift, memastikan bahkan administrator tidak dapat mengakses atau merusak beban kerja.
Otomatisasi penandatanganan aset digital yang aman dengan penyimpanan berbasis kebijakan untuk perlindungan transaksi.
IBM® Confidential Computing Container Runtime
Bangun dan kelola aplikasi hybrid cloud di IBM® Z dan LinuxONE sambil menjaga data sensitif tetap terlindungi saat digunakan.
Red Hat OpenShift dengan IBM® Secure Execution
Tingkatkan Red Hat OpenShift dengan IBM® SEL, memungkinkan komputasi rahasia untuk pengembangan aplikasi yang aman.
Pertanyaan umum

Jelajahi FAQ tentang komputasi rahasia di IBM®.

IBM® Confidential Computing Platform adalah rangkaian layanan yang dirancang untuk menyediakan lingkungan yang kaya keamanan untuk data dan aplikasi yang sangat penting dalam penerapan hybrid cloud, menggunakan kemampuan komputasi rahasia pada IBM® Z atau LinuxONE. 

Komputasi Rahasia mengacu pada perlindungan data yang digunakan dengan melakukan komputasi dalam Trusted Execution Environment (TEE) berbasis perangkat keras yang telah teruji, yang membantu memastikan bahwa data dienkripsi dan diisolasi selama pemrosesan. IBM® Confidential Computing Platform menggunakan konsep ini untuk melindungi beban kerja yang sangat penting dan data sensitif. 

Jaminan operasional membantu memastikan bahwa operasi yang dilakukan oleh penyedia layanan dan pihak lain patuh dan tidak secara sengaja atau tidak sengaja membahayakan keamanan. Hal ini berdasarkan pada berbagai langkah operasional yang mudah dilanggar sehingga menimbulkan perlunya rasa percaya.

Jaminan teknis membantu memastikan bahwa fitur keamanan tertanam dalam teknologi, dan secara teknis tidak mungkin terjadi akses atau perubahan yang tidak sah. Hal ini membantu memastikan bahwa data selalu aman, tanpa perlu mempercayai orang atau organisasi mana pun untuk tidak menggunakan akses istimewa jika terjadi serangan internal atau eksternal. 

Hyper Protect Platform menggunakan teknologi IBM Secure Execution for Linux yang mencakup fitur perangkat keras dan firmware seperti enkripsi memori, kontrak terenkripsi, dan ultravisor untuk menciptakan lingkungan yang terisolasi dan aman untuk beban kerja. 

