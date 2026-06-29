IBM® Concert Network Observability

Observabilitas proaktif memberikan insight real-time untuk menjaga jaringan Anda selangkah lebih maju dari pemadaman yang mahal

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Kompleksitas lebih rendah, alat lebih sedikit

Observabilitas IBM® Concert Network membantu tim menavigasi lingkungan terdistribusi yang dinamis dan mengurangi kompleksitas hybrid cloud. Solusi ini menyatukan data jaringan, mengurangi penyebaran alat, dan membantu mempercepat resolusi dengan insight dan integrasi yang dibantu AI.
22 Juni 2026 webinar: Dari Sinyal Jaringan hingga Keputusan Bisnis
Observabilitas Full‑Stack dengan Jaringan, Aplikasi & AI
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Temukan dan perbaikan masalah dengan cepat

Petakan lalu lintas di seluruh aplikasi dan perangkat

Dengan analisis aliran, kumpulkan dan analisis data NetFlow dan telemetri untuk memetakan lalu lintas ke aplikasi dan perangkat di belakangnya. Dengan menghubungkan data aliran dengan metrik real-time, tim dapat deteksi anomali dan mengidentifikasi akar masalah di lingkungan hybrid multi-vendor—semuanya dari satu platform

Dasbor pengoptimalan biaya cloud yang menunjukkan penyedia, tren beban kerja, dan grafik donat untuk investasi, penghematan, dan efisiensi.

Percepat analisis akar masalah

Gabungkan hasil sintetis, metrik jaringan hop-by-hop, dan jejak aplikasi dalam satu tampilan untuk menyelidiki gangguan dengan konteks yang lebih lengkap. Ketika terjadi perlambatan, tim dapat melihat metrik aplikasi, jalur jaringan, dan waktu sintetis, dengan cepat membedakan antara regresi kode, kegagalan API, kesalahan perutean, masalah ISP, dan degradasi infrastruktur.

Tangkapan layar dasbor IBM® Concert Optimize pusat data

Pantau kesehatan infrastruktur secara terus menerus

Jalankan pengujian sintetis berkelanjutan untuk memvalidasi kesehatan infrastruktur. Dengan pemantauan terpadu di seluruh data APM dan NPM, tim mendapatkan visibilitas ujung ke ujung di seluruh perjalanan pengguna, aplikasi, dan jalur jaringan. Pandangan yang lebih luas itu membantu mereka menemukan kegagalan lebih cepat, mempercepat identifikasi akar masalah di lingkungan hybrid.

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Tangkapan layar dasbor pemantauan kesehatan infrastruktur IBM® Concert Optimize

Menguji kinerja jaringan hybrid cloud

Terus uji kinerja jaringan situs-ke-situs dengan agen otomatis yang mengukur latensi, jitter, kehilangan paket, dan throughput. Data tersebut membantu tim membandingkan cabang, pusat data, dan titik masuk cloud sehingga mereka dapat mengidentifikasi jalur yang terdegradasi, anomali routing, dan masalah tingkat perangkat sebelum mengganggu pengiriman layanan

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Tangkapan layar dasbor pengujian Kinerja IBM® SevOne SaaS

Manfaat

Observabilitas jaringan terpadu

Satukan aliran, telemetri, dan data aplikasi di seluruh lingkungan hybrid untuk menghilangkan penyebaran alat dan mendapatkan visibilitas kinerja real-time yang sesuai dengan aplikasi ke jaringan, perangkat, dan layanan.
Insight waktu nyata

Konversi data aliran jaringan pada bandwidth, lalu lintas aplikasi, dan perilaku infrastruktur menjadi insight untuk perencanaan kapasitas yang lebih baik dan efisiensi operasional.
Koleksi NetFlow yang dapat diskalakan

Skalakan pengumpulan data NetFlow dengan dukungan luas untuk format aliran standar industri publik seperti v5/v9/v10 dan IPFIX.
Deteksi anomali
Deteksi lonjakan dan ledakan aktivitas singkat yang dapat mengganggu kinerja dan mengekspos masalah yang mungkin terlewatkan oleh alat lain. Dengan kebijakan dan ambang batas yang berlaku, tim dapat diperingatkan ketika aplikasi menggunakan bandwidth yang berlebihan.
Observabilitas yang memahami aplikasi
Lihat kinerja jaringan dalam konteks aplikasi, dengan visibilitas di seluruh aplikasi dan infrastruktur pendukung. Observabilitas dengan kesadaran aplikasi membuatnya lebih mudah untuk mengidentifikasi masalah dan meningkatkan kinerja.
Jaminan kinerja proaktif
Terus memvalidasi kesehatan infrastruktur dengan pengujian sintetis. Deteksi anomali sebelum berdampak pada pengguna dan membantu memastikan kinerja konsisten di seluruh aplikasi, jaringan, dan pengalaman digital.
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