Observabilitas proaktif memberikan insight real-time untuk menjaga jaringan Anda selangkah lebih maju dari pemadaman yang mahal
Observabilitas IBM® Concert Network membantu tim menavigasi lingkungan terdistribusi yang dinamis dan mengurangi kompleksitas hybrid cloud. Solusi ini menyatukan data jaringan, mengurangi penyebaran alat, dan membantu mempercepat resolusi dengan insight dan integrasi yang dibantu AI.
Dengan analisis aliran, kumpulkan dan analisis data NetFlow dan telemetri untuk memetakan lalu lintas ke aplikasi dan perangkat di belakangnya. Dengan menghubungkan data aliran dengan metrik real-time, tim dapat deteksi anomali dan mengidentifikasi akar masalah di lingkungan hybrid multi-vendor—semuanya dari satu platform
Gabungkan hasil sintetis, metrik jaringan hop-by-hop, dan jejak aplikasi dalam satu tampilan untuk menyelidiki gangguan dengan konteks yang lebih lengkap. Ketika terjadi perlambatan, tim dapat melihat metrik aplikasi, jalur jaringan, dan waktu sintetis, dengan cepat membedakan antara regresi kode, kegagalan API, kesalahan perutean, masalah ISP, dan degradasi infrastruktur.
Jalankan pengujian sintetis berkelanjutan untuk memvalidasi kesehatan infrastruktur. Dengan pemantauan terpadu di seluruh data APM dan NPM, tim mendapatkan visibilitas ujung ke ujung di seluruh perjalanan pengguna, aplikasi, dan jalur jaringan. Pandangan yang lebih luas itu membantu mereka menemukan kegagalan lebih cepat, mempercepat identifikasi akar masalah di lingkungan hybrid.
Terus uji kinerja jaringan situs-ke-situs dengan agen otomatis yang mengukur latensi, jitter, kehilangan paket, dan throughput. Data tersebut membantu tim membandingkan cabang, pusat data, dan titik masuk cloud sehingga mereka dapat mengidentifikasi jalur yang terdegradasi, anomali routing, dan masalah tingkat perangkat sebelum mengganggu pengiriman layanan.
Satukan aliran, telemetri, dan data aplikasi di seluruh lingkungan hybrid untuk menghilangkan penyebaran alat dan mendapatkan visibilitas kinerja real-time yang sesuai dengan aplikasi ke jaringan, perangkat, dan layanan.
Konversi data aliran jaringan pada bandwidth, lalu lintas aplikasi, dan perilaku infrastruktur menjadi insight untuk perencanaan kapasitas yang lebih baik dan efisiensi operasional.
Skalakan pengumpulan data NetFlow dengan dukungan luas untuk format aliran standar industri publik seperti v5/v9/v10 dan IPFIX.