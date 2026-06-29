Jalankan pengujian sintetis berkelanjutan untuk memvalidasi kesehatan infrastruktur. Dengan pemantauan terpadu di seluruh data APM dan NPM, tim mendapatkan visibilitas ujung ke ujung di seluruh perjalanan pengguna, aplikasi, dan jalur jaringan. Pandangan yang lebih luas itu membantu mereka menemukan kegagalan lebih cepat, mempercepat identifikasi akar masalah di lingkungan hybrid.