Kecerdasan Buatan Otomatisasi IT

Memperkenalkan platform IBM Concert: Menutup kesenjangan antara insight dan tindakan

Platform Concert adalah platform operasi yang menghubungkan data, konteks, dan tindakan di seluruh lingkungan Anda—yang memungkinkan tim untuk pindah dari insight ke tindakan, lebih cepat.

diterbitkan 5 Mei 2026

AI seharusnya menyederhanakan operasi TI.  Sebaliknya, hal itu justru mengungkap masalah yang lebih mendasar: perusahaan kini menghasilkan lebih banyak insight daripada sebelumnya, tetapi kemampuan mereka untuk bertindak berdasarkan insight tersebut belum sejalan dengan perkembangan tersebut. 

Di seluruh lingkungan hybrid, tim mengandalkan alat yang terfragmentasi untuk pengamatan, pengoptimalan, keamanan, dan operasi. Setiap sistem memberikan sinyal—tetapi tidak ada konteks bersama. Akibatnya, timbul kesenjangan implementasi, yakni jurang yang semakin lebar antara apa yang diketahui tim dan apa yang dapat mereka lakukan terkait hal tersebut. Insiden-insiden tersebut masih memakan waktu terlalu lama untuk diselesaikan. Biayanya lebih sulit diprediksi. Risiko menumpuk secara diam-diam. Dan tim menghabiskan lebih banyak waktu menyusun konteks dibanding mengambil tindakan. 

Platform IBM Concert dirancang untuk mengatasi kesenjangan ini. 

Platform terpadu untuk operasi hybrid

Platform Concert menyediakan lapisan operasional bersama di seluruh aplikasi, infrastruktur, jaringan, dan keamanan.

Alih-alih menampilkan sinyal dalam alat terpisah, platform Concert menghubungkannya ke dalam satu sistem—di mana data, konteks, dan keputusan diselaraskan secara real time.

Inti dari sistem ini adalah model data terpadu yang secara terus-menerus mengumpulkan sinyal dari seluruh lingkungan serta hubungan antarsistem. Hal ini memungkinkan manusia dan AI untuk: 

  • Kueri lintas domain
  • Memahami dampak sistem secara keseluruhan
  • Bertindak cepat dengan konteks yang sama 

Platform Concert bekerja dengan—bukan sebagai pengganti—alat Anda yang ada. Hal ini menciptakan lapisan bersama yang menghubungkan data, konteks, dan alur kerja di seluruh aplikasi, infrastruktur, jaringan, sistem keamanan, operasi, serta penyedia layanan. Dengan menyatukan elemen-elemen ini, platform Concert memperluas nilai dari apa yang sudah ada di lingkungan Anda ketimbang menggantikannya.

Kemampuan di seluruh siklus operasional

Platform Concert akan menyatukan kemampuan di seluruh portofolio IBM menjadi platform modular untuk operasi TI. Ini termasuk: 

  • Concert Observe: visibilitas seluruh tumpukan real-time di seluruh aplikasi, infrastruktur, jaringan, dan AI, dengan didukung oleh IBM Instana dan SevOne.
  • Concert Optimize: optimalisasi kinerja dan biaya yang sedang berlangsung, termasuk optimalisasi GPU, yang didukung oleh IBM Turbonomic. 
  • Concert Operate: deteksi, investigasi, dan respons insiden terpadu, didukung oleh IBM Cloud Pak for AIOps. 
  • Concert Protect: Manajemen kerentanan dan risiko berbasis AI yang mengidentifikasi, memprioritaskan, dan dapat menghasilkan tindakan remediasi otomatis untuk memperbaiki kode yang rentan atau menerapkan patch pada sistem operasi, middleware, paket, dan gambar, sehingga memungkinkan organisasi untuk menerapkan pendekatan "geser ke kiri” dalam hal keamanan di seluruh (SDLC).
  • Concert Resilience: Insight mengenai keandalan di seluruh layanan dan ketergantungan untuk membantu organisasi mengukur ketahanan operasional dan beralih dari operasi reaktif ke proaktif.
  • Concert Workflows: orkestrasi dan otomatisasi low-code yang mencakup berbagai tim, alat, dan lingkungan..

Secara individual, kemampuan ini terbukti. Bersama-sama, mereka akan memungkinkan sistem terkoordinasi di mana insight dalam satu domain menginformasikan pemahaman dan tindakan di domain lain. Hasilnya adalah pergeseran dari sekadar merespons menggunakan alat-alat yang terpisah-pisah menjadi beroperasi dengan pemahaman bersama mengenai keseluruhan sistem, di mana insight, konteks, dan tindakan diselaraskan di seluruh tingkatan organisasi TI guna membantu meningkatkan keberlangsungan bisnis.

Alur kerja berbasis agen yang mengubah insight menjadi tindakan

Saat ini dalam pratinjau, platform Concert memperkenalkan alur kerja berbasis agen yang mengoordinasikan penyelidikan, pengambilan keputusan, dan eksekusi di seluruh sistem—sering kali alat yang sudah digunakan organisasi. Concert® agen: 

  • Membuat korelasi sinyal di seluruh log, metrik, peristiwa, dan peringatan 
  • Identifikasi kemungkinan akar masalah
  • Rekomendasikan tindakan terbaik berikutnya Jalankan alur kerja remediasi dengan keterlibatan manusia

Tim tetap memegang kendali—dengan meninjau, menyetujui, dan mengatur berbagai tindakan—serta menjaga transparansi, keterlacakan, dan pengawasan manusia.

Dirancang untuk skenario dunia nyata

Platform Concert dirancang untuk mendukung tantangan operasional umum: 

Respon Insiden yang lebih cepat dengan pengamatan seluruh tumpukan dari Concert Observe

Concert dibangun untuk menghubungkan sinyal lintas domain, mengidentifikasi akar masalah, menjelaskan apa yang terjadi dan mengapa— dan kemudian bekerja bersama tim untuk mendorong resolusi, mulai dari tindakan yang direkomendasikan hingga menghasilkan perbaikan yang diusulkan dan mengoordinasikan tinjauan dan persetujuan melalui alur kerja pengembangan yang ada.

Manajemen biaya AI dan GPU dengan Concert Optimize

Concert menghubungkan permintaan aplikasi dengan penggunaan infrastruktur untuk memperjelas apa yang mendorong biaya GPU, di mana kendala mungkin timbul dan bagaimana keputusan sumber daya mempengaruhi kinerja.

Penyimpangan infrastruktur dan risiko dengan platform Concert dan HCP Terraform, didukung oleh Infragraph

Concert membandingkan definisi infrastruktur sebagai kode dengan lingkungan hidup untuk mengidentifikasi penyimpangan yang berarti dan memprioritaskan remediasi berdasarkan dampak aplikasi. Ketika dipasangkan dengan HCP Terraform yang didukung oleh Infragraph, insight didasarkan pada sumber daya yang terus diperbarui yang mencerminkan keadaan infrastruktur saat ini dan hubungan antarkomponen. Lapisan data terpadu ini memberikan pandangan yang jelas dan terhubung tentang apa yang ada dan bagaimana hal itu terkait, meningkatkan akurasi analisis dan memungkinkan remediasi yang lebih efektif. HCP Terraform yang didukung oleh Infragraph saat ini sedang dalam pratinjau.

Di seluruh skenario ini, Concert menyediakan model yang konsisten: konteks bersama, kecerdasan terkoordinasi, dan tindakan terpandu.  

Pengalaman operasional yang adaptif

Platform Concert menggantikan dasbor statis dengan antarmuka yang sangat dipersonalisasi yang mencerminkan kondisi real-time sehingga pengguna dapat bertindak cepat melalui agen. 

  • Para eksekutif memantau kesehatan sistem dan dampaknya terhadap bisnis
  • Operator dan insinyur diberikan visibilitas terhadap masalah penting, insiden, dan keputusan
  • Tim dapat dengan mudah berpindah dari insight ke tindakan
Tangkapan layar dari ikhtisar dasbor UI kinerja IBM Concert
Tangkapan layar dasbor ikhtisar SRE platform IBM Concert

Dirancang untuk realitas hybrid, disampaikan secara modular

Platform Concert ini dirancang untuk lingkungan yang heterogen dan hybrid, serta disediakan dengan pendekatan modular.Organisasi dapat:  

  • Mulailah di mana mereka melihat nilai paling besar untuk membuka hasil cepat.
  • Mengintegrasikan dengan alat yang ada untuk mempertahankan investasi sebelumnya dan
  • Perluas secara bertahap dari waktu ke waktu untuk manfaat bisnis tambahan.

Hal ini memungkinkan organisasi untuk mengadopsi platform Konser tanpa gangguan, sambil menskalakan ke adopsi di seluruh perusahaan. 

Dari insight ke tindakan—dan hal yang terjadi selanjutnya

Evolusi operasi TI bukan hanya tentang menambahkan lebih banyak dasbor atau peringatan. Ini tentang mengurangi upaya manusia yang diperlukan untuk memahami apa yang terjadi dan mengoordinasikan apa yang harus dilakukan selanjutnya.

Platform IBM Concert memperkenalkan model baru untuk operasi: di mana insight terlihat,  konteks dibagikan, dan tindakan terhubung di seluruh sistem.

Ketika AI menjadi pusat infrastruktur dan aplikasi dikelola, platform seperti platform Concert memberikan dasar untuk operasi yang lebih otonom dan tangguh—sekaligus menjaga setiap orang tetap memegang kendali dengan kuat. 

Pengalaman pratinjau

Vikram Murali

VP, Observability Development

IBM Automation