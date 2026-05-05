Memperkenalkan platform IBM Concert: Menutup kesenjangan antara insight dan tindakan

Platform Concert adalah platform operasi yang menghubungkan data, konteks, dan tindakan di seluruh lingkungan Anda—yang memungkinkan tim untuk pindah dari insight ke tindakan, lebih cepat.
AI seharusnya menyederhanakan operasi TI. Sebaliknya, hal itu justru mengungkap masalah yang lebih mendasar: perusahaan kini menghasilkan lebih banyak insight daripada sebelumnya, tetapi kemampuan mereka untuk bertindak berdasarkan insight tersebut belum sejalan dengan perkembangan tersebut.
Di seluruh lingkungan hybrid, tim mengandalkan alat yang terfragmentasi untuk pengamatan, pengoptimalan, keamanan, dan operasi. Setiap sistem memberikan sinyal—tetapi tidak ada konteks bersama. Akibatnya, timbul kesenjangan implementasi, yakni jurang yang semakin lebar antara apa yang diketahui tim dan apa yang dapat mereka lakukan terkait hal tersebut. Insiden-insiden tersebut masih memakan waktu terlalu lama untuk diselesaikan. Biayanya lebih sulit diprediksi. Risiko menumpuk secara diam-diam. Dan tim menghabiskan lebih banyak waktu menyusun konteks dibanding mengambil tindakan.
Platform IBM Concert dirancang untuk mengatasi kesenjangan ini.
Platform Concert menyediakan lapisan operasional bersama di seluruh aplikasi, infrastruktur, jaringan, dan keamanan.
Alih-alih menampilkan sinyal dalam alat terpisah, platform Concert menghubungkannya ke dalam satu sistem—di mana data, konteks, dan keputusan diselaraskan secara real time.
Inti dari sistem ini adalah model data terpadu yang secara terus-menerus mengumpulkan sinyal dari seluruh lingkungan serta hubungan antarsistem. Hal ini memungkinkan manusia dan AI untuk:
Platform Concert bekerja dengan—bukan sebagai pengganti—alat Anda yang ada. Hal ini menciptakan lapisan bersama yang menghubungkan data, konteks, dan alur kerja di seluruh aplikasi, infrastruktur, jaringan, sistem keamanan, operasi, serta penyedia layanan. Dengan menyatukan elemen-elemen ini, platform Concert memperluas nilai dari apa yang sudah ada di lingkungan Anda ketimbang menggantikannya.
Platform Concert akan menyatukan kemampuan di seluruh portofolio IBM menjadi platform modular untuk operasi TI. Ini termasuk:
Secara individual, kemampuan ini terbukti. Bersama-sama, mereka akan memungkinkan sistem terkoordinasi di mana insight dalam satu domain menginformasikan pemahaman dan tindakan di domain lain. Hasilnya adalah pergeseran dari sekadar merespons menggunakan alat-alat yang terpisah-pisah menjadi beroperasi dengan pemahaman bersama mengenai keseluruhan sistem, di mana insight, konteks, dan tindakan diselaraskan di seluruh tingkatan organisasi TI guna membantu meningkatkan keberlangsungan bisnis.
Saat ini dalam pratinjau, platform Concert memperkenalkan alur kerja berbasis agen yang mengoordinasikan penyelidikan, pengambilan keputusan, dan eksekusi di seluruh sistem—sering kali alat yang sudah digunakan organisasi. Concert® agen:
Tim tetap memegang kendali—dengan meninjau, menyetujui, dan mengatur berbagai tindakan—serta menjaga transparansi, keterlacakan, dan pengawasan manusia.
Platform Concert dirancang untuk mendukung tantangan operasional umum:
Concert dibangun untuk menghubungkan sinyal lintas domain, mengidentifikasi akar masalah, menjelaskan apa yang terjadi dan mengapa— dan kemudian bekerja bersama tim untuk mendorong resolusi, mulai dari tindakan yang direkomendasikan hingga menghasilkan perbaikan yang diusulkan dan mengoordinasikan tinjauan dan persetujuan melalui alur kerja pengembangan yang ada.
Concert menghubungkan permintaan aplikasi dengan penggunaan infrastruktur untuk memperjelas apa yang mendorong biaya GPU, di mana kendala mungkin timbul dan bagaimana keputusan sumber daya mempengaruhi kinerja.
Concert membandingkan definisi infrastruktur sebagai kode dengan lingkungan hidup untuk mengidentifikasi penyimpangan yang berarti dan memprioritaskan remediasi berdasarkan dampak aplikasi. Ketika dipasangkan dengan HCP Terraform yang didukung oleh Infragraph, insight didasarkan pada sumber daya yang terus diperbarui yang mencerminkan keadaan infrastruktur saat ini dan hubungan antarkomponen. Lapisan data terpadu ini memberikan pandangan yang jelas dan terhubung tentang apa yang ada dan bagaimana hal itu terkait, meningkatkan akurasi analisis dan memungkinkan remediasi yang lebih efektif. HCP Terraform yang didukung oleh Infragraph saat ini sedang dalam pratinjau.
Di seluruh skenario ini, Concert menyediakan model yang konsisten: konteks bersama, kecerdasan terkoordinasi, dan tindakan terpandu.
Platform Concert menggantikan dasbor statis dengan antarmuka yang sangat dipersonalisasi yang mencerminkan kondisi real-time sehingga pengguna dapat bertindak cepat melalui agen.
Platform Concert ini dirancang untuk lingkungan yang heterogen dan hybrid, serta disediakan dengan pendekatan modular.Organisasi dapat:
Hal ini memungkinkan organisasi untuk mengadopsi platform Konser tanpa gangguan, sambil menskalakan ke adopsi di seluruh perusahaan.
Evolusi operasi TI bukan hanya tentang menambahkan lebih banyak dasbor atau peringatan. Ini tentang mengurangi upaya manusia yang diperlukan untuk memahami apa yang terjadi dan mengoordinasikan apa yang harus dilakukan selanjutnya.
Platform IBM Concert memperkenalkan model baru untuk operasi: di mana insight terlihat, konteks dibagikan, dan tindakan terhubung di seluruh sistem.
Ketika AI menjadi pusat infrastruktur dan aplikasi dikelola, platform seperti platform Concert memberikan dasar untuk operasi yang lebih otonom dan tangguh—sekaligus menjaga setiap orang tetap memegang kendali dengan kuat.
