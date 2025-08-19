IBM Common Services Library for z/OS

Produk tanpa biaya yang berisi komponen dan fungsionalitas terkait infrastruktur umum yang diperlukan untuk memilih IBM® IMS Tools

Manfaat

IBM® Common Services Library for z/OS adalah produk gratis yang berisi berbagai komponen dan fungsionalitas terkait infrastruktur umum yang diperlukan oleh dan dibagikan di seluruh IBM® IMS Tools tertentu. Perpustakaan Layanan Umum membagikan fungsi-fungsi ini di antara produk-produk, daripada menyertakan fungsionalitas ini secara terpisah.
Mengonsolidasikan dan menyediakan konektivitas

Dengan fungsionalitas yang diperlukan untuk IBM® IMS Tools tertentu
Menjaga data tetap aman

Membantu menghapus data pengguna yang sensitif atau rahasia, seperti informasi bisnis pelanggan dari catatan log IMS
Menyediakan infrastruktur

Untuk IBM® IMS Connect Extensions for z/OS
Menawarkan fungsionalitas bersama

Fungsionalitas terkait infrastruktur umum yang diperlukan oleh dan dibagikan di seluruh IBM® IMS Tools tertentu

Solusi terkait

IMS Buffer Pool Analyzer for z/OS

Menentukan dampat perubahan kumpuan buffer tanppa perlu menenbaknya.

 Kunjungi IMS Buffer Pool Analyzer for z/OS
IMS Database Solution Pack for z/OS

Mendukung reorganisasi basis data online untuk mendukung ketersediaan 24x7, dan mengelola basis data IMS dan HALDB yang berfungsi penuh.

 Temukan IMS Database Solution Pack
IMS Recovery Solution Pack for z/OS

Minimalkan kompleksitas operasi dengan solusi terintegrasi untuk pencadangan dan pemulihan simultan beberapa kumpulan data dan area jalur cepat.

 Kunjungi IMS Recovery Solution Pack
IMS Tools

Tingkatkan kinerja sistem IMS Anda dengan basis data sesuai permintaan dan alat manajemen transaksi khusus aplikasi.

 Jelajahi rangkaian IMS Tools

Sumber daya

Dokumentasi IBM
Dapatkan informasi tentang cara memelihara dan menggunakan produk.
Dukungan
Temukan solusi dengan menggunakan pencarian dukungan atau buka kasus dukungan.
Yang baru
Pelajari berita dan informasi produk terbaru.
Komunitas IBM Developer
Jelajahi topik teknis, temukan perangkat lunak uji coba, dan bergabunglah dengan komunitas.
