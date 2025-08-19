IBM® Common Services Library for z/OS adalah produk gratis yang berisi berbagai komponen dan fungsionalitas terkait infrastruktur umum yang diperlukan oleh dan dibagikan di seluruh IBM® IMS Tools tertentu. Perpustakaan Layanan Umum membagikan fungsi-fungsi ini di antara produk-produk, daripada menyertakan fungsionalitas ini secara terpisah.