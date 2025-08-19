Produk tanpa biaya yang berisi komponen dan fungsionalitas terkait infrastruktur umum yang diperlukan untuk memilih IBM® IMS Tools
IBM® Common Services Library for z/OS adalah produk gratis yang berisi berbagai komponen dan fungsionalitas terkait infrastruktur umum yang diperlukan oleh dan dibagikan di seluruh IBM® IMS Tools tertentu. Perpustakaan Layanan Umum membagikan fungsi-fungsi ini di antara produk-produk, daripada menyertakan fungsionalitas ini secara terpisah.
Dengan fungsionalitas yang diperlukan untuk IBM® IMS Tools tertentu
Membantu menghapus data pengguna yang sensitif atau rahasia, seperti informasi bisnis pelanggan dari catatan log IMS
Untuk IBM® IMS Connect Extensions for z/OS
Fungsionalitas terkait infrastruktur umum yang diperlukan oleh dan dibagikan di seluruh IBM® IMS Tools tertentu
Menentukan dampat perubahan kumpuan buffer tanppa perlu menenbaknya.
Mendukung reorganisasi basis data online untuk mendukung ketersediaan 24x7, dan mengelola basis data IMS dan HALDB yang berfungsi penuh.
Minimalkan kompleksitas operasi dengan solusi terintegrasi untuk pencadangan dan pemulihan simultan beberapa kumpulan data dan area jalur cepat.
Tingkatkan kinerja sistem IMS Anda dengan basis data sesuai permintaan dan alat manajemen transaksi khusus aplikasi.