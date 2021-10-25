Jaringan global Cloudflare yang menjangkau lebih dari 300 kota dipercaya oleh jutaan properti Internet, termasuk 30% dari perusahaan-perusahaan yang masuk dalam daftar Fortune 1000.
IBM Cloud Internet Services adalah seperangkat layanan jaringan edge sederhana untuk klien yang ingin mengamankan aplikasi web facing mereka dari serangan DDoS, pencurian data, dan serangan bot. Memasangkan IBM Cloud Internet Services dengan kemampuan Cloudflare dapat menciptakan satu solusi terintegrasi yang menawarkan perlindungan terdepan di industri dan kinerja yang dipercepat.
Mengapa memilih Cloudflare di IBM Cloud
Cloudflare di IBM Cloud menawarkan pengalaman pengguna tunggal, tanpa perlu mengelola layanan yang berbeda-beda.
Tingkatkan keterlibatan dan konversi pelanggan dengan pengalaman situs web yang lebih cepat dan lebih kaya.
IBM Cloud Internet Services menggunakan model penagihan prediktif, sehingga Anda tahu persis apa yang akan Anda bayarkan setiap bulannya.
Kapasitas jaringan Cloudflare 15 kali lebih besar dari serangan DDoS terbesar yang pernah tercatat.
WAF tingkat perusahaan mendeteksi dan memblokir kerentanan lapisan aplikasi yang umum seperti serangan injeksi SQL.
Cloudflare menyediakan penyeimbangan beban, pengarahan geografis, pemantauan, dan failover untuk lingkungan yang beragam.
Cloudflare menggunakan Argo Smart Routing untuk mengirimkan lalu lintas web melalui tautan tercepat dan paling andal yang tersedia.
Caching konten di jaringan mengurangi kebutuhan untuk mengambil sumber konten dari server yang dihosting atau sumber asli.
Cloudflare mencakup serangkaian pengoptimalan web untuk meningkatkan kinerja aset internet.
Dapatkan informasi lebih terperinci tentang IBM Cloud Internet Services.