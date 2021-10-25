Cloudflare di IBM Cloud

Perlindungan terdepan di industri untuk aplikasi yang berhadapan dengan web-tanpa pengorbanan kinerja
Cloudflare menghadirkan keamanan dan kinerja ke web perusahaan

Jaringan global Cloudflare yang menjangkau lebih dari 300 kota dipercaya oleh jutaan properti Internet, termasuk 30% dari perusahaan-perusahaan yang masuk dalam daftar Fortune 1000.

Manfaat

Mengapa memilih Cloudflare di IBM Cloud

Layanan yang sepenuhnya terintegrasi

Cloudflare di IBM Cloud menawarkan pengalaman pengguna tunggal, tanpa perlu mengelola layanan yang berbeda-beda.

 Pengalaman pelanggan yang kaya

Tingkatkan keterlibatan dan konversi pelanggan dengan pengalaman situs web yang lebih cepat dan lebih kaya.

 Model penetapan harga flat

IBM Cloud Internet Services menggunakan model penagihan prediktif, sehingga Anda tahu persis apa yang akan Anda bayarkan setiap bulannya.

 Perlindungan DDoS tingkat lanjut

Kapasitas jaringan Cloudflare 15 kali lebih besar dari serangan DDoS terbesar yang pernah tercatat.

 Firewall aplikasi web (WAF)

WAF tingkat perusahaan mendeteksi dan memblokir kerentanan lapisan aplikasi yang umum seperti serangan injeksi SQL.

 Penyeimbangan beban global

Cloudflare menyediakan penyeimbangan beban, pengarahan geografis, pemantauan, dan failover untuk lingkungan yang beragam.

 Perutean cerdas

Cloudflare menggunakan Argo Smart Routing untuk mengirimkan lalu lintas web melalui tautan tercepat dan paling andal yang tersedia.

 Caching terkendali

Caching konten di jaringan mengurangi kebutuhan untuk mengambil sumber konten dari server yang dihosting atau sumber asli.

 Pengoptimalan web

Cloudflare mencakup serangkaian pengoptimalan web untuk meningkatkan kinerja aset internet.
Komputasi edge untuk aplikasi tanpa server

Dengan fungsi IBM Cloud, Anda dapat menjalankan aplikasi kompleks di tepi jaringan.
