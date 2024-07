Daimler Trucks NA menempatkan pengembang aplikasi di kursi pengemudi dengan menggunakan model DevOps dan perangkat lunak IBM® UrbanCode® Deploy untuk mengelola pengiriman aplikasi, mempercepat penyebaran aplikasi, serta meningkatkan kualitas dan kontrol.

Tantangan bisnis Daimler Trucks North America perlu mengganti proses pengembangan dan penerapan aplikasi yang terfragmentasi dan lambat untuk memenuhi permintaan aplikasi IT yang terus meningkat.

Transformasi Daimler Trucks NA mengimplementasikan perangkat lunak IBM UrbanCode Deploy untuk mendukung model pengiriman aplikasi DevOps. Pengembang mengelola aplikasi mereka mulai dari pengkodean hingga penerapan dan pengembalian otomatis.

Hasil 3.000 jam dihemat dengan menempatkan penyebaran dan revisi aplikasi ke tangan pengembang ≈94% lebih cepat dalam hal pengiriman aplikasi melalui penerapan otomatis Peningkatan kualitas dan tata kelola aplikasi

Kisah tantangan bisnis Memenuhi permintaan bisnis Seperti kebanyakan organisasi saat ini, tim Layanan IT di Daimler Trucks NA menghadapi permintaan yang terus meningkat untuk aplikasi baru untuk mendukung bisnis. Departemen menetapkan tujuan jangka panjang untuk menemukan alat dan bakat untuk mengotomatisasi sebanyak mungkin proses pengiriman perangkat lunak. Salah satu bidang yang matang untuk inovasi dan otomatisasi adalah penerapan aplikasi. Model penerapan aplikasi perusahaan menjadi tidak berkelanjutan karena beberapa alasan. Pertama, proses pembuatan dan penerapan perangkat lunak adalah fungsi independen di departemen terpisah. Setelah tim build menulis kode, itu melepaskan tanggung jawab untuk penerapan aplikasi, pada dasarnya “melempar paket ke dinding.” Nick Wylde, Analis Teknis untuk Layanan IT dan Dukungan Pelanggan serta Jawara DevOps di Daimler Trucks NA, menjelaskan situasinya: "Setelah menginstal aplikasi, tim middleware mungkin mendapat telepon tengah malam dari seseorang karena aplikasi tersebut tidak berfungsi dengan baik. Meskipun penyebabnya adalah masalah pengkodean yang menjadi tanggung jawab para pengembang, tim middleware berada di posisi terdepan untuk memperbaikinya." Kedua, proses penerapannya lambat dan rentan terhadap kesalahan. Ketika tim middleware menerima aplikasi tersebut, mereka mengikuti dokumen kerja manual dengan lebih dari 30 langkah. Jika seseorang melakukan salah satu langkah dengan tidak benar, orang tersebut harus kembali ke langkah tersebut dan mengulangi prosesnya. Hasilnya: setiap penerapan, baik instalasi awal maupun pembaruan, membutuhkan waktu setidaknya satu jam, bahkan lebih lama. Selain itu, tidak ada jalur rollback otomatis yang jelas, sehingga untuk memperbaiki masalah ini diperlukan upaya manual yang lebih banyak dari tim penerapan. Terakhir, hanya ada sedikit aturan atau kebijakan yang dapat ditegakkan terkait penanganan file atau penelusuran ke kontrol sumber. Kurangnya tata kelola ini dapat dengan mudah memasukkan kesalahan ke dalam aplikasi yang ada atau baru karena file diteruskan secara manual dari satu server atau aplikasi ke server atau aplikasi lainnya. Menurut Wylde: "Penerapan aplikasi yang buruk atau bermasalah dan perbaikan yang lambat memiliki dampak bisnis yang negatif. Sebagai contoh, ada efek riak jika aplikasi yang mengelola inventaris suku cadang dealer memiliki kekurangan. Truk terjebak di dalam toko dan tidak bisa keluar. Armada membayar untuk truk yang tidak menghasilkan uang, dan kami merugi karena tidak bisa menjual suku cadang."

Dengan IBM UrbanCode Deploy, kami menempatkan para pengembang di kursi pengemudi. Mereka mengelola prosesnya. Mereka memiliki aplikasi tersebut; itu produk mereka. Nick Wylde Technical Analyst for IT Services and Customer Support Daimler Trucks North America

Kisah transformasi Mengarah dan menuju model DevOps Daimler Trucks NA memutuskan untuk beralih ke model DevOps, yang berfokus pada otomatisasi penerapan aplikasi. Menurut Wylde, aturan pertama dari model DevOps adalah "Anda membangunnya, Anda memilikinya. Para pengembang menjadi pemilik aplikasi mereka alih-alih hanya menyerahkannya ke teknisi middleware untuk diterapkan dan dipecahkan masalahnya." Mencari alat yang dapat berintegrasi secara mulus dengan platform perangkat lunak yang sudah ada, perusahaan ini memilih solusi otomatisasi rilis aplikasi IBM UrbanCode Deploy. Perangkat lunak UrbanCode Deploy mendukung pendekatan DevOps untuk mengatur, mengotomatisasi, dan menyebarkan aplikasi, middleware, dan perubahan basis data ke pusat data terdistribusi, cloud, dan lingkungan tervirtualisasi sesering yang dibutuhkan—baik sesuai permintaan maupun jadwal. Sistem ini menggabungkan kemampuan visibilitas, penelusuran, dan audit yang kuat. Daimler Truck NA memilih instalasi di tempat di pusat datanya, namun solusi ini juga dioptimalkan untuk penerapan IBM Cloud™. "Kami melihat produk lain. Mereka tidak bisa memenuhi cakupan penuh dari apa yang perlu kita lakukan. Mereka tidak berbicara dengan WebSphere®; mereka tidak berintegrasi dengan platform lain. Mereka tidak bisa melakukan konfigurasi. Kami mencari solusi DevOps dan UrbanCode Deploy adalah satu-satunya produk yang memenuhi semua kriteria kami," kata Wylde. Perangkat lunak UrbanCode Deploy memungkinkan pengembang membuat kode dan menyebarkan sesuka hati. "Ini memberi kunci kepada pengembang, yang menjadi benar-benar bertanggung jawab atas produk mereka," catat Wylde. Solusinya juga memiliki fungsi rollback otomatis. Wylde berkomentar: "Jika pengembang mendorong aplikasi ke depan dan tidak berhasil, tim middleware tidak mendapatkan panggilan di tengah malam. Pengembang mendapatkan panggilan itu. Mereka memiliki aplikasi, bug, dan semuanya."

Kisah hasil Menghemat waktu, meningkatkan kualitas dan kontrol Solusi UrbanCode Deploy membantu Daimler Trucks NA mengurangi waktu pengiriman aplikasi dan waktu henti karena aplikasi yang rusak. Hal ini juga meningkatkan kualitas aplikasi, kontrol dan tata kelola. Dengan demikian, perusahaan mengurangi biaya pengelolaan aplikasi secara keseluruhan. Pada tahun pertama setelah menerapkan perangkat lunak UrbanCode Deploy, tim Layanan IT menggunakan solusi ini untuk 3.000 penerapan empat aplikasi. Dengan memangkas waktu penerapan dari 60 – 90 menit menjadi hanya empat menit, Wylde memperkirakan bahwa otomatisasi telah menghemat lebih dari 3.000 jam. "Jika biasanya penerapan membutuhkan waktu 70 menit, sekarang kami bisa melakukannya dalam empat menit. Itu berarti penghematan waktu sekitar 94 persen untuk setiap penerapan." Daimler Trucks NA sekarang menggunakan solusi UrbanCode Deploy untuk lebih dari 100 aplikasi di seluruh perusahaan. Pada awalnya, tim harus membersihkan kode yang ada sebelum dapat menggunakan solusi UrbanCode Deploy untuk penyebaran aplikasi berikutnya. Sekarang, alat build yang bekerja bersama dengan perangkat lunak UrbanCode Deploy membantu memastikan bahwa aplikasi dibangun dengan benar dan akan berfungsi dengan benar, mengembalikan tanggung jawab untuk kualitas pengkodean pada tim pengembangan. Wylde juga percaya bahwa perangkat lunak ini semakin membantu meningkatkan kualitas aplikasi karena tim pengembangan dapat mengembalikan aplikasi dan dengan cepat menemukan dan memperbaiki masalah. "Sebelum UrbanCode Deploy, kami mungkin menunggu selama dua, tiga, empat minggu sebelum merilis patch baru. Dengan fitur rollback otomatis, kami dapat merilis patch dalam beberapa hari." Daimler Trucks NA juga menggunakan perangkat lunak UrbanCode Deploy untuk menegakkan kebijakan, seperti melarang menangani atau mengubah file secara manual. "Semuanya harus berasal dari kontrol sumber, tidak seperti sebelumnya," ujar Wylde. "Kami juga memiliki satu template tunggal yang digunakan untuk menerapkan semua aplikasi," sehingga meningkatkan tata kelola dan kontrol atas aplikasi dan data. Departemen IT lainnya dalam Daimler Trucks NA dan perusahaan saudaranya dalam Daimler AG tertarik dengan hasil Wylde. "Ada efek riak. Orang-orang telah melihat kesuksesan kami dan memperhatikan. Mereka menyadari bahwa kami dapat melakukan penyebaran hanya dalam empat menit, bukan satu jam atau lebih, dan mereka ingin mengadopsi model kami di departemen mereka." Wylde percaya bahwa model DevOps, yang didukung oleh solusi UrbanCode Deploy, membantu mengubah budaya organisasinya, terutama di kalangan pengembang. “Orang-orang suka menciptakan sesuatu. Mereka tidak ingin terjebak melakukan pekerjaan manual. Itulah yang dilakukan UrbanCode,” kata Wylde. "Ini tidak dimaksudkan untuk menggantikan keterampilan antarmuka pengguna, pengembangan pengkodean atau kreativitas dalam kode. Ini dimaksudkan untuk menggantikan tugas-tugas manual yang sama sekali tidak menambah nilai bagi kami di bidang IT, pelanggan kami, atau bisnis." Wylde melanjutkan, "Kami mendobrak batasan-batasan lama antara pengembang dan profesional IT lainnya di dalam perusahaan." Ditambah lagi, tim middleware-nya tidak menerima telepon di tengah malam yang meminta mereka untuk memperbaiki masalah pengkodean. "Menurut saya, siapa pun yang menggunakan DevOps dan UrbanCode Deploy harus siap menghadapi perubahan dan pergeseran budaya yang besar, dan sejujurnya, orang-orang yang lebih bahagia pada akhirnya." Dengan menyelaraskan teknologi DevOps dengan orang-orang yang tepat, Wylde merampingkan organisasi dan berfokus pada inovasi. "Kita bisa mulai beralih ke hal-hal yang lebih kreatif seperti analisis prediktif, penggalian data, atau hal-hal lain yang benar-benar memberikan nilai tambah," katanya. Wylde menyimpulkan: "Perusahaan yang tidak mengadopsi model DevOps berisiko mengikuti semua penyewaan video dan rantai toko elektronik yang sekarang sudah tidak berfungsi yang tidak berubah, atau tidak berubah cukup cepat untuk mengikuti transformasi teknologi dan harapan pelanggan."